Apaixonados! Zé Felipe e Ana Castela trocam beijos durante gravação de especial no SBT
Clique aqui e escute a matéria
Na gravação de seu especial de Natal no SBT, Ana Castela, de 22 anos, viveu uma noite marcante que reuniu fãs, equipe e convidados ilustres. O evento ganhou um momento especial quando seu namorado, Zé Felipe, de 27, apareceu de surpresa no palco, criando uma reação imediata do público presente.
O casal protagonizou cenas românticas diante das câmeras, com abraços e carinhos que demonstraram a sintonia entre eles. Entre os convidados estavam os pais da cantora, Michele Castela e Rodrigo Castela, além de Helen Ganzarolli, que compareceu acompanhada de Leandro Gaidies, e o influenciador Odorico Reis, amigo próximo da artista.
No palco, os dois ainda dividiram os vocais. Eles já haviam lançado, em outubro, o dueto “Sua Boca Mente”, versão em português da canção eternizada por Shania Twain, período em que começaram os rumores de aproximação.
A mesma época coincidiu com o momento em que “Virginia Fonseca assumiu relacionamento com Vini Jr.”, ex-marido de Zé.
O post Apaixonados! Zé Felipe e Ana Castela trocam beijos durante gravação de especial no SBT foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.