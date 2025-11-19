fechar
Apaixonados! Zé Felipe e Ana Castela trocam beijos durante gravação de especial no SBT

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 19/11/2025 às 16:58
Na gravação de seu especial de Natal no SBT, Ana Castela, de 22 anos, viveu uma noite marcante que reuniu fãs, equipe e convidados ilustres. O evento ganhou um momento especial quando seu namorado, Zé Felipe, de 27, apareceu de surpresa no palco, criando uma reação imediata do público presente.

O casal protagonizou cenas românticas diante das câmeras, com abraços e carinhos que demonstraram a sintonia entre eles. Entre os convidados estavam os pais da cantora, Michele Castela e Rodrigo Castela, além de Helen Ganzarolli, que compareceu acompanhada de Leandro Gaidies, e o influenciador Odorico Reis, amigo próximo da artista.

No palco, os dois ainda dividiram os vocais. Eles já haviam lançado, em outubro, o dueto “Sua Boca Mente”, versão em português da canção eternizada por Shania Twain, período em que começaram os rumores de aproximação.

A mesma época coincidiu com o momento em que “Virginia Fonseca assumiu relacionamento com Vini Jr.”, ex-marido de Zé.

