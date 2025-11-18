fechar
Virginia Fonseca revela reação da filha ao perguntar se ela é amiga de Ana Castela

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 18/11/2025 às 8:11
Virginia Fonseca revelou que a sua filha mais velha, Maria Alice, de 4 anos, a questionou sobre sua relação com Ana Castela, atual namorada do pai da menina, Zé Felipe.

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora do SBT contou que reagiu com naturalidade ao questionamento, visto que a pequena, que já era fã das músicas da cantora, perguntou se a mãe era amiga da sua atual madrasta.

“Esses dias a Maria Alice perguntou para mim: ‘Mamãe, você é amiga da Ana Castela?’. Eu falei: ‘Sou, Maria’. E ela: ‘Você escuta as músicas dela?’. Respondi: ‘Escuto'”, relembrou Virginia Fonseca. Ela, que também é mãe de Maria Flor, de 3 anos, e de José Leonardo, de 1, assegurou que os filhos entenderam a nova realidade deles desde o fim do casamento.

“Está sendo tudo muito leve, as crianças entenderam superbem. Elas gostam da Ana e gostam do Vini. Está superleve, como tem que ser”, destacou ela, que atualmente namora o jogador Vini Jr.

