Zé Felipe fala sobre processo com Virginia Fonseca e expõe clima entre os dois

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Zé Felipe comenta disputa judicial com Virginia Fonseca pela partilha de bens e garante que, apesar da ação, a prioridade é o bem-estar dos filhos

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à disputa que ainda corre na Justiça de Goiás, Zé Felipe decidiu comentar publicamente a briga judicial com a ex-esposa, Virginia Fonseca. O processo discute a partilha dos bens acumulados ao longo dos cinco anos de casamento, encerrado em maio deste ano.

A declaração foi dada ao portal LeoDias e chamou atenção pela forma direta como o cantor abordou o assunto. Durante a conversa, ele garantiu que o caso não afeta a convivência com a influenciadora.

“Eu até falo: ‘Virginia, isso aí quem mexe é advogado. Eu parei na sétima série, Virginia acabou o ensino médio na empurrada. Então [eu falei]: não vamos falar disso. Nossa prioridade são as crianças e a boa relação que sempre tivemos. Ela sabe que pode contar comigo e eu sei que posso contar com ela, sempre. E isso é pelo resto da vida’”, afirmou o artista.

Nos bastidores, porém, o processo segue movimentado. De acordo com informações da colunista Fabíola Reipert, Zé Felipe pediu uma auditoria completa sobre os bens do ex-casal, alegando falta de clareza nas movimentações financeiras após o fim da relação.

Ele reforçou que Virginia administra sozinha valores expressivos em contas e aplicações e que isso motivou o pedido de revisão de tudo o que está ligado ao nome dela, incluindo imóveis, carros, investimentos, ações e criptomoedas.

O cantor também citou uma viagem recente da influenciadora à Europa, levantando a possibilidade de que o passeio possa ter sido feito com recursos do patrimônio conjunto. A preocupação, segundo apuração, é evitar qualquer dilapidação dos bens antes da conclusão do processo.

Apesar do clima jurídico, ele reafirmou que o foco continua sendo o bem-estar dos filhos e a parceria que ainda mantém com Virginia Fonseca, mesmo diante das divergências judiciais.