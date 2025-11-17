fechar
Zé Felipe fala sobre processo com Virginia Fonseca e expõe clima entre os dois

Zé Felipe comenta disputa judicial com Virginia Fonseca pela partilha de bens e garante que, apesar da ação, a prioridade é o bem-estar dos filhos

Por Bianca Tavares Publicado em 17/11/2025 às 9:14
Imagem de Zé Felipe e Virginia Fonseca
Imagem de Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Em meio à disputa que ainda corre na Justiça de Goiás, Zé Felipe decidiu comentar publicamente a briga judicial com a ex-esposa, Virginia Fonseca. O processo discute a partilha dos bens acumulados ao longo dos cinco anos de casamento, encerrado em maio deste ano.

A declaração foi dada ao portal LeoDias e chamou atenção pela forma direta como o cantor abordou o assunto. Durante a conversa, ele garantiu que o caso não afeta a convivência com a influenciadora.

“Eu até falo: ‘Virginia, isso aí quem mexe é advogado. Eu parei na sétima série, Virginia acabou o ensino médio na empurrada. Então [eu falei]: não vamos falar disso. Nossa prioridade são as crianças e a boa relação que sempre tivemos. Ela sabe que pode contar comigo e eu sei que posso contar com ela, sempre. E isso é pelo resto da vida’”, afirmou o artista.

Nos bastidores, porém, o processo segue movimentado. De acordo com informações da colunista Fabíola Reipert, Zé Felipe pediu uma auditoria completa sobre os bens do ex-casal, alegando falta de clareza nas movimentações financeiras após o fim da relação.

Ele reforçou que Virginia administra sozinha valores expressivos em contas e aplicações e que isso motivou o pedido de revisão de tudo o que está ligado ao nome dela, incluindo imóveis, carros, investimentos, ações e criptomoedas.

O cantor também citou uma viagem recente da influenciadora à Europa, levantando a possibilidade de que o passeio possa ter sido feito com recursos do patrimônio conjunto. A preocupação, segundo apuração, é evitar qualquer dilapidação dos bens antes da conclusão do processo.

Apesar do clima jurídico, ele reafirmou que o foco continua sendo o bem-estar dos filhos e a parceria que ainda mantém com Virginia Fonseca, mesmo diante das divergências judiciais.

