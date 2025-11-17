Diogo Nogueira revela como pretende conciliar rotina do Carnaval com Paolla Oliveira
Diogo Nogueira já está nos preparativos para a rotina intensa do Carnaval em 2026, e comentou sobre os planos traçados para dar conta dos compromissos e da namorada, Paolla Oliveira.
Em entrevista ao portal Gshow, o cantor contou como projeta conciliar as atividades com a atriz, que não será vista na avenida como rainha de bateria, visto que saiu do posto da Grande Rio – e foi sucedida por Virginia Fonseca.
“Nossas agendas no Carnaval são sempre bem corridas, mas sempre que possível prestigiamos um ao outro e separamos momentos para ficarmos juntos. Vamos ver como serão nossas agendas no próximo ano”, explicou Diogo Nogueira, que foi recentemente anunciado como uma das atrações do camarote no Sambódromo do Anhembi, homenageará Zeca Pagodinho.
“É um prazer dividir a noite com o mestre Zeca Pagodinho, uma noite que será todinha nossa, aguardo todos lá para essa folia!”, destacou ele. “Quanto a homenagem, quando chegar minha vez, com certeza me sentirei honrado. Estou muito feliz em poder participar dessa celebração ao grande artista e amigo Zeca Pagodinho!”, disse Diogo Nogueira.
