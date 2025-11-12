Galo da Madrugada lança camisa 2026 com mensagem de preservação ambiental

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Peça do maior bloco do mundo reforça o tema Frevo no Planeta Galo, compensa 100% do carbono emitido na produção e destina parte das vendas ao GAC

O Galo da Madrugada apresentou, nesta quarta-feira (12), a camisa oficial para o Carnaval 2026 com um apelo especial à preservação ambiental.

Sob o tema “Frevo no Planeta Galo”, o bloco quer chamar atenção dos foliões para a importância da sustentabilidade e, mais uma vez, alia o tradicional frevo pernambucano à conscientização ecológica.

A agremiação, que há anos adota ações de compensação de carbono, ampliou o compromisso e agora também neutraliza 100% da emissão de gases gerados durante a produção da peça.

As camisas já estão à venda nas lojas do Galo e nas Narciso Enxovais, pelo valor de R$ 50, com parte da renda revertida para os trabalhos assistenciais do GAC-PE (Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco).

A estampa, com predominância de tons azuis, foi inspirada na identidade visual do tema deste ano do Galo, que, por sua vez, teve origem a partir de peças confeccionadas pelo artista plástico André Menezes a partir de resíduos sólidos - Bianca Tavares / JC

“Queremos reunir foliões em prol do planeta, chamando a todos para que unam-se a nós nessa causa. Reciclar, reaproveitar, preservar nossa fauna e flora, plantar mais árvores e usar energia limpa são atitudes essenciais, e a camisa do Galo também transmite essa mensagem”, destacou Rômulo Meneses, presidente do bloco.

As peças estão disponíveis em vários tamanhos, do PP ao XXGG, além das versões infantis para 8 e 12 anos.

Arte inspirada na biodiversidade

A estampa da camisa 2026 segue o conceito do tema e traz uma composição predominantemente azul, inspirada na identidade visual criada pelo artista plástico André Menezes, que utilizou resíduos sólidos em suas obras. O destaque é um Galo com asas abertas “abraçando o planeta”, símbolo do cuidado com a Terra.

A arte inclui ainda personagens como o “homem-peixe” e o “homem-pássaro-sol”, representando a biodiversidade e as riquezas naturais. Há também uma homenagem ao manguebeat, com o personagem “homem-peixe-caranguejo”, que faz referência a Chico Science.

O designer Rafael Guimarães, responsável por adaptar as esculturas de André para a estampa, explicou que se inspirou em sua vivência no Bairro de São José: “Cresci ouvindo que o Galo era um mar de gente. Usei essa lembrança para transformar as ondas e as cores em uma metáfora desse oceano de foliões que o bloco arrasta todo ano.”

Compensação de carbono

De acordo com o especialista Vinícius Hernandes, o cálculo de compensação foi feito considerando o tecido de poliéster, a técnica de sublimação, costura, acabamento e embalagem, garantindo a neutralização total do CO2 emitido.

Com essa iniciativa, o Galo da Madrugada reforça seu compromisso com o meio ambiente e mostra que tradição e responsabilidade podem, e devem, caminhar juntas no Carnaval pernambucano.