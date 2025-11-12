fechar
Agenda | Notícia

Galo da Madrugada lança camisa 2026 com mensagem de preservação ambiental

Peça do maior bloco do mundo reforça o tema Frevo no Planeta Galo, compensa 100% do carbono emitido na produção e destina parte das vendas ao GAC

Por Bianca Tavares Publicado em 12/11/2025 às 11:46
Galo da Madrugada quer chamar a atenção dos foliões para o assunto com o tema "Frevo no Planeta Galo"
Galo da Madrugada quer chamar a atenção dos foliões para o assunto com o tema "Frevo no Planeta Galo" - Bianca Tavares / JC

Clique aqui e escute a matéria

O Galo da Madrugada apresentou, nesta quarta-feira (12), a camisa oficial para o Carnaval 2026 com um apelo especial à preservação ambiental.

Sob o tema “Frevo no Planeta Galo”, o bloco quer chamar atenção dos foliões para a importância da sustentabilidade e, mais uma vez, alia o tradicional frevo pernambucano à conscientização ecológica.

A agremiação, que há anos adota ações de compensação de carbono, ampliou o compromisso e agora também neutraliza 100% da emissão de gases gerados durante a produção da peça.

As camisas já estão à venda nas lojas do Galo e nas Narciso Enxovais, pelo valor de R$ 50, com parte da renda revertida para os trabalhos assistenciais do GAC-PE (Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco).

Bianca Tavares / JC
A estampa, com predominância de tons azuis, foi inspirada na identidade visual do tema deste ano do Galo, que, por sua vez, teve origem a partir de peças confeccionadas pelo artista plástico André Menezes a partir de resíduos sólidos - Bianca Tavares / JC

“Queremos reunir foliões em prol do planeta, chamando a todos para que unam-se a nós nessa causa. Reciclar, reaproveitar, preservar nossa fauna e flora, plantar mais árvores e usar energia limpa são atitudes essenciais, e a camisa do Galo também transmite essa mensagem”, destacou Rômulo Meneses, presidente do bloco.

As peças estão disponíveis em vários tamanhos, do PP ao XXGG, além das versões infantis para 8 e 12 anos.

Arte inspirada na biodiversidade

A estampa da camisa 2026 segue o conceito do tema e traz uma composição predominantemente azul, inspirada na identidade visual criada pelo artista plástico André Menezes, que utilizou resíduos sólidos em suas obras. O destaque é um Galo com asas abertas “abraçando o planeta”, símbolo do cuidado com a Terra.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A arte inclui ainda personagens como o “homem-peixe” e o “homem-pássaro-sol”, representando a biodiversidade e as riquezas naturais. Há também uma homenagem ao manguebeat, com o personagem “homem-peixe-caranguejo”, que faz referência a Chico Science.

O designer Rafael Guimarães, responsável por adaptar as esculturas de André para a estampa, explicou que se inspirou em sua vivência no Bairro de São José: “Cresci ouvindo que o Galo era um mar de gente. Usei essa lembrança para transformar as ondas e as cores em uma metáfora desse oceano de foliões que o bloco arrasta todo ano.”

Compensação de carbono

De acordo com o especialista Vinícius Hernandes, o cálculo de compensação foi feito considerando o tecido de poliéster, a técnica de sublimação, costura, acabamento e embalagem, garantindo a neutralização total do CO2 emitido.

Com essa iniciativa, o Galo da Madrugada reforça seu compromisso com o meio ambiente e mostra que tradição e responsabilidade podem, e devem, caminhar juntas no Carnaval pernambucano.

Leia também

Lenine, Carmen Virgínia e Madeira do Rosarinho são os homenageados do Carnaval do Recife 2026
CARNAVAL DO RECIFE

Lenine, Carmen Virgínia e Madeira do Rosarinho são os homenageados do Carnaval do Recife 2026
Escultura do Galo Gigante de 2026 terá parte feita com material reciclado de projeto da Cepe
SUSTENTABILIDADE

Escultura do Galo Gigante de 2026 terá parte feita com material reciclado de projeto da Cepe

Compartilhe

Tags