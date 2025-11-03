Lenine, Carmen Virgínia e Madeira do Rosarinho são os homenageados do Carnaval do Recife 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Escolha para este ano une a música de Lenine, a culinária ancestral de Carmen Virgínia e a tradição de 100 anos do Madeira do Rosarinho

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda-feira (3), os três homenageados do Carnaval 2026. Em um gesto que une tradição centenária, música popular e ancestralidade, foram escolhidos o cantor e compositor Lenine, a iabassê e chef Carmen Virgínia, e o Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que celebra 100 anos de fundação.

O prefeito João Campos, que destacou a importância de cada um dos escolhidos para a identidade da festa. "É uma alegria ter essas três entidades sendo representadas e homenageadas no maior e melhor Carnaval do mundo, que é o do Recife", afirmou.

Os homenageados de 2026

Madeira do Rosarinho (100 Anos):

Um dos blocos mais tradicionais da cidade, o Madeira foi fundado em 7 de setembro de 1926. Tornou-se um ícone da resistência e da perseverança do folião, imortalizado pelo hino "Madeira que Cupim não Rói", composto por Capiba em 1963.

"É um grande merecimento. Eu não estou nem acreditando, é uma alegria e também uma satisfação da comunidade", comemorou Duca, representante do bloco.

Lenine:

Filho da Boa Vista, o cantor e compositor é uma figura onipresente no Carnaval do Recife, sendo atração frequente no palco do Marco Zero. Com mais de três décadas de carreira e seis prêmios Grammy Latino, Lenine é celebrado por exaltar a cultura pernambucana em sua obra.

"Eu me sinto realmente homenageado sempre que estou aqui no Carnaval, e este ano vai ser uma consagração, pois se trata de outro momento na minha vida", disse o cantor.

Carmen Virgínia:

Referência na preservação dos saberes afro-brasileiros, Dona Carmen Virgínia é chef à frente do Altar Cozinha Ancestral, em Santo Amaro, e iabassê do Afoxé Ogbon Obá. Ela também é idealizadora do Ubuntu, a cerimônia de lavagem da Avenida Rio Branco que abençoa a abertura do Carnaval.

"Eu acho que é também uma vitória das mulheres de terreiro, mas é uma vitória das mulheres. Esse ano, os homenageados do Carnaval, assim como o Carnaval do meu Recife, vai ter um gostinho a mais, panelas e cheirinho de comida", celebrou a chef.

