Cultura | Notícia

Recife abre inscrições para atrações do Carnaval 2026

Inscrições seguem até 14 de novembro e são abertas a artistas, grupos e agremiações de Pernambuco e de outras regiões do país

Por Emannuel Bento Publicado em 03/11/2025 às 14:31
Programações englobam Novo Cais, em Santo Antônio, além dos 12 polos descentralizados
Programações englobam Novo Cais, em Santo Antônio, além dos 12 polos descentralizados - Andréa Rêgo Barros/PCR

A Prefeitura do Recife está com inscrições abertas para artistas, grupos e agremiações interessados em integrar a programação do Carnaval 2026. O prazo segue até o dia 14 de novembro, com cadastro gratuito e exclusivamente on-line, pelo site www.culturarecife.com.br.

Podem se inscrever atrações locais e de outras cidades que queiram se apresentar nos polos da festa, organizada pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. O edital completo, com regras e prazos, também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro, casa 39, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O atendimento é feito presencialmente ou pelo telefone e WhatsApp (81) 99321-1517.

