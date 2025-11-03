Recife abre inscrições para atrações do Carnaval 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Inscrições seguem até 14 de novembro e são abertas a artistas, grupos e agremiações de Pernambuco e de outras regiões do país

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife está com inscrições abertas para artistas, grupos e agremiações interessados em integrar a programação do Carnaval 2026. O prazo segue até o dia 14 de novembro, com cadastro gratuito e exclusivamente on-line, pelo site www.culturarecife.com.br.



Podem se inscrever atrações locais e de outras cidades que queiram se apresentar nos polos da festa, organizada pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife. O edital completo, com regras e prazos, também está disponível no mesmo endereço eletrônico.

Dúvidas e orientações podem ser esclarecidas no Núcleo de Cultura Cidadã, no Pátio de São Pedro, casa 39, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O atendimento é feito presencialmente ou pelo telefone e WhatsApp (81) 99321-1517.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />