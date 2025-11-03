fechar
Horóscopo 3.11: Enfrente os desafios do trabalho e espere grana extra

Embora as relações amorosas estejam em segundo plano, uma paquera casual pode fazer o dia mais leve. Com o parceiro, cooperação é a chave!

Por JC Publicado em 03/11/2025 às 5:00
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira - Artes JC

Áries
A sua semana começa com sorte e sucesso! A Lua está caminhando a seu favor, intensificando suas qualidades e dando luz verde para suas ambições. Destaque no trabalho com sua garra e ousadia. Finanças prosperando e amor em clima apaixonado. Veja o sucesso ao seu alcance!

Cor: VERDE

Palpite: 14, 31, 04

Touro
Segunda-feira pede calma e paciência! Possíveis imprevistos exigem zona de conforto na rotina. Cuidados com a saúde e bem-estar são necessários. No amor, seja firme para manter a harmonia e não coloque expectativas demais nos contatinhos. Mantenha-se tranquilo!

Cor: PRETO

Palpite: 50, 23, 40

Gêmeos
Segunda-feira cheia de energia e estímulo para alcançar seus objetivos, geminiano! Seja o líder no trabalho e conte com o apoio dos colegas. Esteja pronto para conhecer novas amizades e esquentar os flertes. Na relação amorosa, prepare-se para transformar planos em realidade.

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 06, 42, 22

Câncer
Inicie a semana com garra! A Lua ariana amplia suas ambições, instigando você a lutar pelos seus objetivos profissionais. Seja produtivo e mostre seu valor, pode melhorar sua posição financeira. No amor, seu brilho será notado, prepare-se para paqueras! Planeje o futuro com o parceiro.

Cor: AMARELO

Palpite: 54, 27, 46

Leão
Segundou com chances de realizar mudanças, pensar fora da caixa e sair do padrão! Momento perfeito para explorar novos interesses, especialmente ligados a estudos. No amor, um crush inesperado que pode agitar seu coração. Mantenha-se aberto para o novo!

Cor: MAGENTA

Palpite: 27, 45, 09

Virgem
A semana começa com coragem e determinação para conquistar seus interesses financeiros e amorosos. Em sua vida amorosa, expressar ousadia pode dar aquele gás no relacionamento ou atrair aquele crush especial. Seja audacioso e explore seu poder de sedução!

Cor: DOURADO

Palpite: 21, 19, 12

Libra
Hoje é o dia para utilizar suas habilidades de conciliação! Junte-se com aqueles ao seu redor, seja no trabalho ou pessoal, para alcançar seus objetivos. Parcerias profissionais podem acelerar seu progresso. No amor, é a hora certa para conquistar seu crush.

Cor: LARANJA

Palpite: 37, 46, 10

Escorpião
A semana começa com foco total! Enfrente os desafios do trabalho com garra e pode esperar uma grana extra vindo por aí. Embora as relações amorosas estejam em segundo plano, uma paquera casual pode fazer o dia mais leve. Com o parceiro, cooperação é a chave!

Cor: VIOLETA

Palpite: 15, 42, 08

Sagitário
Comece a semana com otimismo! A Lua favorece seu carisma, ousadia e criatividade, seja no trabalho, finanças ou vida pessoal. Conquistas surpreendentes aguardam você! No amor, aproxime-se de quem deseja e espere harmonia e alegria no relacionamento.

Cor: ROXO

Palpite: 12, 03, 39

Capricórnio
Segunda de muitas responsabilidades domésticas, mas sua perseverança vai garantir que sejam concluídas. Foque no que é urgente e peça ajuda, se necessário. Valorize sua experiência no trabalho e brilhe. Se sente saudade no amor, ou quer encontrar um novo, tire o pé de casa!

Cor: LILÁS

Palpite: 34, 11, 38

Aquário
Início de semana agitado e produtivo à vista! Com sua capacidade de iniciativa em alta, você é a estrela no trabalho e nos estudos graças à sua energia mental e criatividade. Prepare-se para surpresas deliciosas em festas e um novo flerte. Altos papos, descontração e mais prazer no romance.

Cor: ROSA

Palpite: 11, 27, 45

Peixes
O dia pede foco na segurança seja no lado material, profissional ou emocional. Você tende a ser determinado e a recompensa pode vir em ganhos financeiros. Use essa oportunidade para reorganizar suas finanças! No amor, equilibre o ciúme para manter a harmonia.

Cor: AZUL-MARINHO

Palpite: 51, 15, 06

 

