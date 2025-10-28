O Homem da Meia-Noite revela tema e homenageados do Carnaval 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Homem da Meia-Noite revelou, nesta terça-feira (28), o tema do desfile para o Carnaval de 2026: “Tambores Silenciosos”. O Gigante de Olinda sairá às ruas na madrugada do sábado de Carnaval, 14 de fevereiro de 2026, partindo da tradicional Estrada do Bonsucesso.

O enredo propõe um mergulho profundo na ancestralidade afro-brasileira, celebrando a força dos maracatus, o silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores e a espiritualidade que ecoa na memória e na fé do povo pernambucano.

Em entrevista ao repórter Walleys Santos, da Rádio Jornal, o presidente do bloco carnavalesco Homem da Meia-Noite, Luiz Adolpho Alves e Silva, comentou sobre a escolha do tema.

“O tema nasce da história, do que a gente vive. São 61 anos caminhando pelas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, convivendo com esse povo que fala, resiste e tem na ancestralidade sua força. É essa gente que traz a verdadeira cultura pernambucana para as ruas, e que precisa ser reconhecida e ter voz”, afirmou o presidente.

Homenagens que ecoam ancestralidade

Entre os grandes homenageados do ciclo carnavalesco de 2026, o Homem da Meia-Noite reverencia quatro nomes e grupos fundamentais na preservação e difusão da cultura afro-brasileira.

O primeiro é o Maracatu Nação Pernambuco, fundado em 1989 por Bernardino José e Amélia Veloso, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Com seu inconfundível baque virado, a nação abrirá o Largo do Bonsucesso, marcando o início do desfile do Calunga e reafirmando o poder dos tambores como voz da ancestralidade.

Em seguida, as homenagens se voltam ao Grupo Bongar, fundado em 2001 e ligado às raízes do Xambá, em Olinda. Guardião das tradições da Jurema Sagrada, o grupo celebra mais de duas décadas dedicadas à valorização das expressões afro-brasileiras, unindo música, fé e resistência.

Outro destaque é a ialorixá, mestra coquista e ativista cultural Mãe Beth de Oxum, nascida em Olinda no mesmo dia do aniversário da cidade. Fundadora do Coco de Umbigada, no bairro do Guadalupe, reconhecido como Pontão de Cultura pelo Ministério da Cultura, Mãe Beth será homenageada por sua trajetória de fé, ancestralidade e luta pela visibilidade das tradições de matriz africana.

O tema também celebra o músico, poeta e compositor Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, o Siba, referência no maracatu rural, ciranda e cavalo-marinho, além de prestar tributo ao legado do saudoso Mestre Maciel Salú, rabequeiro e símbolo da cultura popular que levou as tradições pernambucanas aos palcos do mundo.



Prêmio Gigante Cultural

Como parte das celebrações do ciclo carnavalesco, o Homem da Meia-Noite promove o Prêmio Gigante Cultural, uma cerimônia de reconhecimento e reverência a personalidades, mestres e grupos que fortalecem a cultura popular pernambucana.

A edição de 2026 acontecerá no Cais do Sertão, no Recife, reunindo artistas, mestres e convidados especiais em uma noite dedicada à música, memória e ancestralidade — um encontro que reafirma o papel do Gigante como guardião das tradições e da identidade cultural do povo de Olinda e Pernambuco.

Campanha “Numa mulher não se bate nem com uma flor”

Reforçando seu compromisso com a responsabilidade social e o respeito à vida, o Clube de Alegoria e Crítica O Homem da Meia-Noite lança a campanha “Numa mulher não se bate nem com uma flor”, inspirada no célebre verso do mestre Capiba.

Em 2026, o Gigante une forças com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba para conscientizar a sociedade sobre o combate ao feminicídio e à violência de gênero em Pernambuco.

O lançamento oficial da campanha será no dia 12 de novembro de 2025, às 10h, na sede do Coletivo Mulher Vida.

A roupa do Calunga e a camisa oficial

A direção do clube convidou a estilista Haia Marak, do Sítio Histórico de Olinda, para criar a vestimenta do Calunga em 2026. A entrega oficial ocorrerá em 2 de fevereiro de 2026, data do aniversário do Gigante.

Já a camisa oficial do Homem da Meia-Noite foi desenvolvida pelo artista recifense Max Motta, conhecido por sua arte vibrante e colorida, que mescla identidade afro-indígena e linguagem contemporânea. As peças estarão à venda no Espaço Afetivo e na sede do clube.



Programação oficial do ciclo carnavalesco

01/11/2025 – Reabertura da Sede

A sede do Homem da Meia-Noite, na Estrada do Bonsucesso, reabre com visitas guiadas: Terça a quinta: 11h às 19h Sexta e sábado: 10h às 19h Domingo: 8h às 16h



29/11/2025 a 22/02/2026 – Espaço Afetivo Shopping Patteo Olinda

Exposição, produtos oficiais e obras de artistas convidados no piso L2 do shopping.

17/01/2026 – Calunguinha na Folia

Atividades gratuitas para crianças e desfile do mini Gigante pelo Sítio Histórico de Olinda.

14/02/2026 – Desfile oficial

O Homem da Meia-Noite desfila pela cidade de Olinda, reafirmando seu papel como guardião da memória e da ancestralidade pernambucana.

Música e clipe oficial: “O Gigante da Meia-Noite”

Para celebrar o tema, será lançada a música “O Gigante da Meia-Noite”, composta por Maciel Salú, Siba e Rute Pajeú. O clipe foi gravado na Casa da Rabeca, em Olinda, reunindo os homenageados do tema “Tambores Silenciosos” — Mãe Beth de Oxum, Grupo Bongar, Maracatu Nação Pernambuco — e, claro, o próprio Calunga.

A obra propõe um encontro entre som, fé e memória, reforçando o papel do Gigante como símbolo da resistência cultural e da identidade afro-pernambucana.



Confira o Clipe Oficial do Gigante da Meia-Noite 2026





