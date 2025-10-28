"Tambores Silenciosos": Homem da Meia-Noite divulga tema do desfile para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Celebração do Gigante Cultural contará com programação especial e homenagens às ancestralidades afro-brasileiras e da cultura pernambucana.

Nesta terça-feira (28), o Homem da Meia-Noite, símbolo maior do carnaval de Olinda, revelou o tema do desfile para o ano de 2026, que promete emocionar e reverenciar as raízas mais profundas da cultura afro-brasileira.

Com o enredo "Tambores Silenciosos", o Calunga mais falado da região celebra a força das nações de maracatu e o poder do silência que antecede o toque dos tambores, uma homenagem à ancestralidade e à espiritualidade que moldam a identidade do povo pernambucano.

Confira mais detalhes sobre o evento e homenagens confirmadas para a próxima comemoração!

Exaltação da ancestralidade afro-brasileira

Entre os grandes homenageados deste ciclo, está o Maracatu Nação Pernambuco, fundado em 1989 por Bernardino José e Amélia Veloso, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A nação abrirá o Largo do Bonsucesso com seu baque virado, marcando o início do desfile.

Em seguida, as homenagens se estendem ao Grupo Bongar, fundado em 2001, representante das raízes Xambá em Olinda e guardião das tradições da Jurema. Com mais de 20 anos de história, o grupo será lembrado pela sua contribuição à preservação das manifestações afro-brasileiras.

Outro destaque é a ialorixá e mestra coquista Mãe Beth de Oxum, nascida em Olinda no mesmo dia do aniversário da cidade. Reconhecida por seu trabalho no Coco de Umbigada, no bairro do Guadalupe, ela será reverenciada por sua trajetória de fé, resistência e cultura.

O tema também celebra o músico e poeta Sérgio Roberto Veloso de Oliveira, conhecido como Siba, referência do maracatu rural, ciranda e cavalo-marinho, e o saudoso Mestre Salú, ícone da cultura popular e rabequeiro que levou as tradições pernambucanas para o mundo.



Prêmio Gigante Cultural e novas ações sociais

E a diversão ainda não acabou! O Prêmio Gigante Cultural será realizado no Cais do Sertão, no Recife, em uma noite de homenagem a mestres, músicas e grupos que fortalecem a cultura popular.

A ocasião também será envolta na nova campanha "Numa mulher não se bate nem com uma flor", uma parceria com o Coletivo Mulher Vida e o Instituto Capiba, com o objetivo de conscientizar o público sobre o combate à violência de gênero.

A ação será lançada no dia 12 de novembro de 2025, às 10h, no Coletivo Mulher Vida, e o lucro das 400 camisas exclusivas, criadas pela artista Rafa Q Faz, será revertido para as instituições mencionadas.

Fantasia, trilha sonora e tambores

Para o ano de 2026, a fantasia do Calunga será produzida em Olinda, pelas mãos da estilista Haia Marak, que ficará responsável pela confecção do fraque, da gravata e da cartola do Gigante.

A entrega do traje está prevista para acontecer no dia 2 de fevereiro de 2026, aniversário do Homem da Meia-Noite.

A camisa oficial, assinada pelo artista Max Motta, representará o diálogo entre tradição e modernidade, com cores vibrantes e referências afro-indígenas.

Maciel Salú, Siba e Rute Pajeú apresentam uma composição inédita para a trilha sonora do desfile, gravada na Casa de Rabeca. A faixa também contará com um clipe que reúne os homenageados do enredo.

Calendário de atrações

Confira a programação completa para a celebração do Homem da Meia-Noite:

01/11/2025 - Reabertura da Sede

A sede do Homem da Meia-Noite, na Estrada do Bonsucesso, reabre neste sábado (1°), com visitas guiadas.

Terça a quinta-feira, das 11h às 19h; sextas e sábados, das 10h às 19h; e aos domingos, das

8h às 16h

29/11 - 22/02 - Espaço Afetivo Shopping Patteo Olinda

O Espaço Afetivo, no Shopping Patteo Olinda (piso L2), funcionará a partir do dia 29 de novembro de 2025 e se estende até o dia 22 de fevereiro de 2026, com exposição, produtos oficiais e obras dos artistas convidados.

17/01/2026 - Calunguinha na Folia

Atividades gratuitas para crianças e o desfile do mini Gigante pelo Sítio Histórico.

14/02/2026 - Desfile oficial

O desfile oficial do Homem da Meia-Noite acontece na madrugada de 14 de fevereiro de 2026, partindo da Estrada do Bonsucesso, em Olinda, reafirmando o legado do Gigante como guardião da memória e da ancestralidade pernambucana.