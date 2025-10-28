fechar
Cultura | Notícia

Inscrições para o Ciclo Carnavalesco e Junino de Pernambuco 2026 são abertas e seguem até 14 de novembro

Convocatória do Governo do Estado seleciona artistas e grupos culturais para integrar as programações do Carnaval e do São João de 2026

Por JC Publicado em 28/10/2025 às 12:24
Convocatória abrange propostas para os ciclos de Carnaval e São João de 2026
Convocatória abrange propostas para os ciclos de Carnaval e São João de 2026 - Divulgação/ Secult-PE

O Governo de Pernambuco abriu as inscrições para o Ciclo Carnavalesco e Junino 2026 (CAJU), que vai selecionar artistas, grupos, orquestras, trios pé-de-serra, quadrilhas juninas e agremiações tradicionais para compor a programação dos festejos de Carnaval e São João do próximo ano.

A convocatória, promovida pela Secult-PE, Fundarpe e Empetur, segue aberta até 14 de novembro, às 16h59, através do site oficial.

Sobre o edital

De acordo com a secretária de Cultura, Cacau de Paula, o edital busca ampliar o acesso e reduzir a burocracia na participação dos artistas. Para de Paula, a seletiva propõe uma construção coletiva que facilita a participação de artistas, grupos e agremiações de todo o estado, com menos burocracia e mais acesso.

A seleção abrange pessoas físicas e jurídicas, incluindo microempreendedores individuais (MEIs), desde que tenham atuação comprovada na área cultural.

As categorias estão divididas entre os dois ciclos festivos:

  • Carnavalesco: culturas populares de tradição carnavalesca, orquestras, dança, música e outros gêneros;
  • Junino: culturas populares de tradição junina, trios pé-de-serra, quadrilhas, música e expressões diversas.

Segundo a diretora de Ações Culturais da Fundarpe, Carla Pereira, o objetivo é fortalecer a produção cultural local e incentivar a circulação de artistas. “A iniciativa amplia o acesso da população a diferentes linguagens culturais e fomenta trocas entre comunidades e saberes em todo o estado”, destacou.

Divulgação/ Secult-PE
Artistas e grupos podem se inscrever até 14 de novembro pelo Mapa Cultural de Pernambuco - Divulgação/ Secult-PE

Serviço

  • Inscrições pelo site;
  • Até 14 de novembro de 2025;
  • Quem pode participar: artistas, grupos, trios pé-de-serra, orquestras, quadrilhas e agremiações tradicionais.

