Gaby Amarantos e Terno Rei estão entre os destaques do No Ar Coquetel Molotov 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Festival será realizado em 6 de dezembro, no campus da UFPE, com três palcos e atrações como Don L (CE), Urias (MG) e Isabella Lovestory (Honduras)

Clique aqui e escute a matéria

Gaby Amarantos (PA) e a banda Terno Rei (SP) estão entre os destaques do festival No Ar Coquetel Molotov 2025. A programação completa foi divulgada nesta segunda-feira (27), em coletiva de imprensa.

O evento será realizado no dia 6 de dezembro, com três palcos no campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), reunindo nomes de diferentes vertentes musicais. Os ingressos custam a partir de R$ 100, no Shotgun.

A paraense Amarantos tornou-se uma das atrações mais pedidas da edição depois que lançou o álbum "Rock Doido", considerado um dos melhores do ano pela crítica. A obra traz uma perspectiva moderna e criativa sobre o tecnobrega paraense.

Mais nomes

A lista inclui ainda artistas internacionais, como Maiguai (Colômbia), e nomes ligados à música eletrônica, a exemplo do coletivo Mamba Negra (SP). A cultura popular pernambucana também marca presença, com grupos como Guerreiros do Passo e o Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno.

Um dos momentos especiais da edição será o show conjunto de Shevchenko e MC Leozinho, precursores do brega-funk.

Esses nomes se somam aos já anunciados Don L (CE), Urias (MG), Zaho de Sagazan (França), Samuel de Saboia (PE), DJ Babatr (Venezuela), Isabella Lovestory (Honduras) e Duquesa (BA). Você confere a lista completa no final da matéria.

Reconhecimento

Festival No Ar Coquetel Molotov - Ariel Martini

A edição de 2025 acontece em um momento simbólico para o festival. Em outubro, o No Ar Coquetel Molotov foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, por meio de projeto de autoria da deputada estadual Dani Portela, aprovado pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"O patrimônio imaterial é algo vivo, orgânico, que muda a vida das pessoas. E o festival tem esse papel socioeconômico de gerar emprego, oportunidades para que muitas pessoas se revelem ao mundo artístico, além da parte simbólica mesmo", afirmou Jammersson Lima, cofundador e diretor de planejamento, durante a coletiva.

A diretora Ana Garcia destacou as dificuldades de se realizar um festival independente, mas celebrou o resultado alcançado pela equipe. "Nunca estive tão mal financeiramente, mas tão feliz com a programação. De alguma forma, as coisas foram acontecendo organicamente. Fechamos Urias antes mesmo de ela lançar o disco, e agora ela tem um dos melhores trabalhos do ano", disse.

Urias

Ainda durante a coletiva, a cantora Urias, que lançou recentemente o álbum "Carranca", adiantou que sua apresentação no festival trará novos elementos, "mas sem abandonar o grande formato de diva pop que adoro fazer". O novo trabalho traz referências afro-brasileiras e reflexões sobre identidade, liberdade e resistência.

"Pretendo adicionar mais uma camada que representa esse novo álbum, essa nova fase. Recife, no geral, é sempre um lugar que me acolhe de forma muito significativa na minha carreira. Houve um ano em que fiz de quatro a cinco shows aí", relembrou.

Urias também confirmou que seu show contará com uma participação especial, cujo nome ainda não pode ser revelado.

Palco eletrônico

Com curadoria da DJ e produtora musical IDLIBRA, o palco KMKZE, criado em 2022, celebra a diversidade da música urbana e eletrônica brasileira e internacional.

Para esta edição do festival, contará com o projeto Roda de Sample (SP), que reúne produtores e colecionadores de sons em apresentações ao vivo e improvisadas, no formato de roda — uma referência direta às tradicionais rodas de samba.

Outro destaque é o Baile da Brota (PE), que se consolidou como um dos principais eventos do centro do Recife, conhecido por reunir ritmos que ecoam das periferias da Região Metropolitana.

"Recife é uma das cidades brasileiras mais próximas da África e tem uma relação muito forte com a América Latina, o que é muito presente e visível", afirmou IDLIBRA.

Confira a lista de atrações do Coquetel Molotov 2025:

Baile da Brota (PE) convida MC Thammy



CIA La Mafia (PE)



Clara Potiguara (PB)



DJ Babatr (VEN)



DJ Marky (SP)



Don L (CE)



Duquesa (BA)



Gaby Amarantos (PA)



Guerreiros do Passo (PE)



holandês (PE)



Isabella Lovestory (HON)



Jambre (PE)



Maiguai (COL)



Mamba Negra (SP) convida Cashu, Kontronatura, Metalluna (PE)



Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno (PE)



Pelados (SP)



Roda de Sample (SP) convida Vintchen, Pedro Mooniz, L4ÍS e Iru Waves (PE)



Samuel de Saboia (PE)



Shevchenko (PE) convida MC Leozinho O General (PE)



Terno Rei (SP)



Urias (MG)



Vera Fischer Era Clubber (RJ)



Zaho de Sagazan (FRA)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />