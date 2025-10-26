Cantora Vanessa Rios, referência no forró, morre aos 42 anos
Ex-vocalista das bandas Kitara e Capim com Mel, Vanessa enfrentava uma luta contra um sarcoma sinovial nos pulmões, um tipo raro de câncer
A cantora pernambucana Vanessa Rios, de 42 anos, faleceu na noite desse sábado (25), no Recife. A artista estava internada no Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, Zona Norte da capital.
Desde 2023, Vanessa enfrentava uma luta contra um sarcoma sinovial nos pulmões, um tipo raro de câncer. A morte foi confirmada neste domingo (26) pela banda Capim com Mel, da qual era ex-vocalista.
O velório está marcado para esta terça-feira (28), a partir das 10h, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes.
Com 27 anos de carreira, Vanessa Rios marcou gerações no forró e no brega com sua voz inconfundível e carisma, sendo conhecida por sucesso como “Lençol Vermelho”. A cantora também integrou bandas como Kitara, Boa Toda e Forró do Muído.
Bandas lamentam morte da artista
“Em nome da família Capim com Mel, agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixado. Descanse em paz, Vanessa Rios”, publicou a banda em seu perfil no Instagram.
O cantor Rodrigo Mell, da banda Kitara, também lamentou a morte da artista. Ele publicou um vídeo relembrando o momento em que Vanessa foi anunciada como a nova vocalista do grupo. “Minha amiga, eu e todos os fãs da família Kitara guardaremos esse momento no coração para sempre. Você foi uma verdadeira campeã nessa vida. Que Deus te receba em paz”, escreveu.
A banda Forró do Muído também prestou homenagem nas redes sociais. “Deixamos aqui o nosso profundo pesar por essa artista incrível que já fez parte da história do Forró do Muído. Descansa em paz, Vanessa Rios.”
A artista deixou uma filha de 16 anos, que também prestou homenagem a mãe. "A dor de perder você é inexplicável, mas o alívio de te ver livre e não sofrendo mais é maior. Meu conforto é saber que as lembranças, carinhos e ensinamentos agora fazem parte de mim", escreveu Larissa Rios.