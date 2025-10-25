Horóscopo 26/10: Inicie o domingo com atenção à saúde e sem exageros. A tarde promove conexões sociais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Favorecimento financeiro a caminho: fique de olho nas oportunidades! Organize-se para mais prosperidade. No amor, evite possessividade

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Comece o dia com cautela, especialmente com viagens. Aproveite as energias positivas para investir no melhoramento pessoal.

Atualize seu guarda-roupa e prepare-se para ser elogiado! Hoje é um dia excelente para fortalecer seu relacionamento amoroso. Mantenha-se positivo!

Cor: PRATA



PRATA Palpite: 29, 02, 54

Touro

Cuidado com tensões em amizades pela manhã. À tarde, aproveite a energia da Lua em Capricórnio para visitar lugares novos ou pessoas queridas.

Um romance distante pode florescer, então fique atento! Com seu parceiro, desfrute momentos de leveza e diversão!

Cor: BRANCO



BRANCO Palpite: 52, 02, 38

Gêmeos

Inicie o domingo com calma, pois a tensão em algumas relações irá se dissolver com a entrada da Lua em Capricórnio.

Este é o dia perfeito para abraçar mudanças, seja na saúde ou largando maus hábitos. No amor, prepare-se para momentos intensos e apaixonados. Aproveite as oportunidades do dia!

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 08, 17, 33

Câncer

Inicie o domingo com atenção à saúde e sem exageros. A tarde promove conexões sociais, não se isole!

Seja online ou offline, conecte-se com quem importa. No amor, sonhe alto e mostre suas intenções. O carinho que você dá, recebe de volta em dobro.

Cor: GOIABA



GOIABA Palpite: 55, 03, 39

Leão

A manhã pode ser tensa nos relacionamentos, evite conflitos e mantenha a calma. Cuide mais da sua saúde com a Lua em Capricórnio.

Surpresas gostosas podem surgir na paquera cotidiana, mas o romance pode ficar em segundo plano hoje. Mantenha a positividade!

Cor: BEGE



BEGE Palpite: 32, 33, 15

Virgem

O dia começa pedindo paciência com tensões familiares, logo a tarde a Lua vai iluminar seu caminho permitindo um fluxo mais favorável.

Altas chances de ganhar em jogos e rifas. A convivência pode elevar seu astral. Prepare-se para ser a atração na paquera, seu charme será irresistível!

Cor: PINK



PINK Palpite: 15, 06, 22

Leia Também Biografia da banda Mundo Livre S/A será lançada no Recife

Libra

Domingo pede por comunicação cuidadosa. Dia ideal para dedicar-se à família e ao lar. Use o período da tarde para fazer compras domésticas e personalizar seu espaço.

No amor, fortaleça os laços e, se tiver ex com pendências, a recaída é possível.

Cor: VERMELHO



VERMELHO Palpite: 12, 55, 37

Escorpião

Domingo pede cautela financeira, então controle seus gastos! Relaxe, dê uma volta e esteja aberto para novos contatos.

Pode surgir uma conexão em potencial no amor, então esteja alerta. Aproveite o astral leve para fortalecer seus relacionamentos. Aproveite a energia boa!

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 18, 56, 54

Sagitário

Temperamento impulsivo pode criar tensões familiares hoje, mas relaxe, uma tarde harmoniosa o espera.

Favorecimento financeiro a caminho: fique de olho nas oportunidades! Organize-se para mais prosperidade. No amor, evite possessividade. Ex pode voltar à cena, esteja alerta!

Cor: MAGENTA



MAGENTA Palpite: 57, 39, 18

Capricórnio

O dia pede paz, ignore fofocas ou mal-entendidos. Sua energia será renovada à tarde. A noite favorece as conexões amigáveis e hobbies.

No amor, um bom papo será sua arma secreta e a descontração será o elemento-chave. Abrace aas energias do dia!

Cor: SALMÃO



SALMÃO Palpite: 52, 18, 54

Aquário

Comece seu domingo com cuidado, evite misturar amizades e dinheiro. Esteja atento ao seu sexto sentido.

Diminua o ritmo, reflita, faça ajustes e não seja desconfiado. No amor, opte pela tranquilidade, mas esteja preparado para emoções fortes. Descanse e aproveite!

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 19, 30, 03

Peixes

Comece o dia com flexibilidade para evitar atritos! O universo te convida a conectar-se com amigos e a estar aberto para conhecer pessoas novas e interessantes.

Seja mais leve e divertido na paquera. Lembre-se: o dia é perfeito para deixar a seriedade de lado!

Cor: VIOLETA



VIOLETA Palpite: 39, 57, 48



Saiba como acessar o JC Premium