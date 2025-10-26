fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 27/10: Segunda-feira chega com boas vibrações para fortalecer relações! As parcerias são a chave do sucesso

Aproveite a energia para encarar múltiplas tarefas e gerar ideias novas. Prepare-se para um encontro amoroso inesperado

Por Aisha Vitória Publicado em 26/10/2025 às 10:00
Horóscopo de segunda-feira
Horóscopo de segunda-feira - ARTES JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje a Lua Nova favorece o foco na carreira e finanças! Aproveite para traçar metas e buscar melhorias. Lembre-se de equilibrar outros aspectos da vida.

No amor, a popularidade pode trazer novos interesses e o céu sugere um passo mais sério no romance. Planeje o futuro!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 42, 31, 15

Touro

Segunda-feira com vibes energéticas favoráveis para novas experiências! Perfeito para cursos e trabalhos em grupo.

Compartilhe sabedoria e abra-se ao novo. No amor, boas chances de encontrar alguém especial, seja online ou fora. Sorria, seu bom humor irá animar seu coração hoje!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 26, 17, 51

Gêmeos

Prepare-se para mudanças promissoras no trabalho graças à Lua Nova em Capricórnio. Confie em seu sexto sentido.

Na vida amorosa, a atração física será seu grande trunfo. O romance promete momentos de grande prazer. Presenteie-se com visões mais positivas sobre o futuro!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 14, 23, 32

Câncer

Segunda-feira chega com boas vibrações para fortalecer relações! As parcerias são a chave do sucesso em todas as áreas, da vida pessoal ao trabalho.

Pensando em iniciar um empreendimento? Agora é a hora! E no amor, solteiro ou comprometido, grandes coisas te esperam.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 08, 15, 53

Leão

Hoje é dia de dedicação total! A Lua Nova em Capricórnio indica muito trabalho, mas os resultados vão surgir.

Use sua energia para alcançar metas. Mantenha os olhos abertos ao redor, surpresas podem acontecer. No amor, seja mais receptivo e apoie seu par!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 39, 57, 30

Virgem

Comece a semana com tudo! A Lua Nova brilha para você, trazendo simpatia e criatividade para sua vida profissional e pessoal.

Mostre seu charme e aproveite um clima romântico com seu crush. Hoje, a sorte está do seu lado, então aproveite o melhor deste dia maravilhoso.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 19, 55, 39

Leia Também

Libra

Segunda-feira é dia de focar na família e nas responsabilidades do trabalho. Crie um ambiente aconchegante para recarregar as energias.

Relembre bons momentos e esteja aberto para reencontros amorosos do passado que podem despertar desejos. Surpreenda quem você ama com seu lado protetor!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 42, 51, 23

Escorpião

A semana começa com uma comunicação afiada que melhora relacionamentos e expande a rede de contatos.

Aproveite a energia para encarar múltiplas tarefas e gerar ideias novas. Prepare-se para um encontro amoroso inesperado, pois uma declaração de amor pode derreter seu coração!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 44, 15

Sagitário

A Lua Nova em Capricórnio promete movimentar suas finanças! É um dia favorável para buscar seus desejos e realizar sonhos antigos.

Concentre-se e tudo que espera pode ser conquistado. Mas cuidado: sua busca por estabilidade pode aumentar possessividade no amor.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 07, 02, 38

Capricórnio

Segunda-feira é seu dia para resolver questões pessoais com o auxílio da Lua Nova. Focar em tarefas independentes traz resultados positivos.

Use seu charme e carisma para encantar o parceiro. Lembre-se, gestos românticos contam pontos extras na conquista!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 42, 08, 17

Aquário

Trabalhe em casa se puder, sua produtividade está em alta! Se isso não for possível, procure tarefas que permitam isolamento.

Seus planos futuros estão tomando forma e sua intuição está aguçada. Um interesse amoroso secreto pode surpreender positivamente.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 04, 59, 23

Peixes

Hoje é o dia para correr atrás do que você deseja com confiança e otimismo, mesmo que pareça distante.

Encontre amizade e apoio nessas buscas e aproveite um momento de cumplicidade se estiver em um relacionamento. Nunca pare de sonhar!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 57, 54, 36

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

A energia do amor abre horizontes emocionais para 2 signos
astrologia

A energia do amor abre horizontes emocionais para 2 signos
Horóscopo 26/10: Inicie o domingo com atenção à saúde e sem exageros. A tarde promove conexões sociais
Astrologia

Horóscopo 26/10: Inicie o domingo com atenção à saúde e sem exageros. A tarde promove conexões sociais

Compartilhe

Tags