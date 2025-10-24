fechar
Cultura | Notícia

DJ Clementaum traz ao Recife o projeto 'Showmentaum', nesta sexta-feira (24)

Programação ainda conta com Filipe Guerra, referência do tribal house nacional, IDLIBRA, além dos B2Bs de GENI & HB e GABNAJA & Vands

Por Emannuel Bento Publicado em 24/10/2025 às 16:05
DJ Clementaum
DJ Clementaum - @GUDELGADO

Eleita DJ do ano de 2024 pela Women's Music Event em parceria com a Billboard, a artista paranaense Clementaum desembarca no Recife com selo "Showmentaum das Bruxas", no dia 24 de outubro, no Resenha 640, no bairro do Arruda.

A festa faz parte da turnê nacional da DJ, que também passa por São Paulo e Rio de Janeiro, levando para as pistas uma fusão vibrante de funk, techno, tribal e sonoridades eletrônicas latinas. Na capital pernambucana, o evento é realizado com a Brota Produtora.

"Levar o Showmentaum para Recife é uma grande realização, principalmente juntando amigos talentosos que amo. O poder da música eletrônica brasileira e latina é gigante, e mostrarmos nossa potência juntos é icônico", afirma Clementaum.

Recém-chegada de uma turnê europeia, a artista vem se consolidando como um dos principais nomes da música eletrônica brasileira no exterior. Ela já se apresentou em festivais como Primavera Sound Barcelona, Draaimolen, Unsound Festival e Flow, dividindo line-ups com nomes como Charli XCX e FKA Twigs.

No currículo, Clementaum também coleciona colaborações com Pabllo Vittar, Nathy Peluso e Karol Conká.

Recife

No Recife, a noite contará ainda com participações de Filipe Guerra, referência do tribal house nacional, e IDLIBRA, DJ e produtora conhecida por suas experimentações com o bregafunk e pela co-curadoria do Festival Coquetel Molotov. Completam o line-up os B2Bs de GENI & HB e GABNAJA & Vands.

A edição recifense do "Showmentaum das Bruxas" tem curadoria da própria Clementaum e produção assinada pela Brota Produtora e pela Art Manager.

