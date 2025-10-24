DJ Clementaum traz ao Recife o projeto 'Showmentaum', nesta sexta-feira (24)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Programação ainda conta com Filipe Guerra, referência do tribal house nacional, IDLIBRA, além dos B2Bs de GENI & HB e GABNAJA & Vands

Clique aqui e escute a matéria

Eleita DJ do ano de 2024 pela Women's Music Event em parceria com a Billboard, a artista paranaense Clementaum desembarca no Recife com selo "Showmentaum das Bruxas", no dia 24 de outubro, no Resenha 640, no bairro do Arruda.

A festa faz parte da turnê nacional da DJ, que também passa por São Paulo e Rio de Janeiro, levando para as pistas uma fusão vibrante de funk, techno, tribal e sonoridades eletrônicas latinas. Na capital pernambucana, o evento é realizado com a Brota Produtora.

"Levar o Showmentaum para Recife é uma grande realização, principalmente juntando amigos talentosos que amo. O poder da música eletrônica brasileira e latina é gigante, e mostrarmos nossa potência juntos é icônico", afirma Clementaum.

Recém-chegada de uma turnê europeia, a artista vem se consolidando como um dos principais nomes da música eletrônica brasileira no exterior. Ela já se apresentou em festivais como Primavera Sound Barcelona, Draaimolen, Unsound Festival e Flow, dividindo line-ups com nomes como Charli XCX e FKA Twigs.

No currículo, Clementaum também coleciona colaborações com Pabllo Vittar, Nathy Peluso e Karol Conká.

Recife

No Recife, a noite contará ainda com participações de Filipe Guerra, referência do tribal house nacional, e IDLIBRA, DJ e produtora conhecida por suas experimentações com o bregafunk e pela co-curadoria do Festival Coquetel Molotov. Completam o line-up os B2Bs de GENI & HB e GABNAJA & Vands.

A edição recifense do "Showmentaum das Bruxas" tem curadoria da própria Clementaum e produção assinada pela Brota Produtora e pela Art Manager.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />