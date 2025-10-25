A energia do amor abre horizontes emocionais para 2 signos
Para quem acreditava que a emoção havia se distanciado, o cosmos revela que o afeto sempre encontra um caminho de retorno
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O universo se movimenta em sintonia com os sentimentos mais profundos e promete expandir as fronteiras do coração de dois signos.
A energia do amor chega com intensidade suave, capaz de curar antigas feridas e abrir espaço para novas conexões afetivas.
Para quem acreditava que a emoção havia se distanciado, o cosmos revela que o afeto sempre encontra um caminho de retorno — ainda mais quando há disposição para sentir de novo.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer entra em um período de sensibilidade elevada e reencontros marcantes. Laços antigos podem ser retomados com maturidade, e o signo redescobre o poder da entrega emocional.
A energia do amor se manifesta não apenas em romances, mas também em gestos de carinho e cumplicidade que restauram a fé nas relações humanas.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes mergulha em uma fase em que o amor se torna bússola e inspiração.
O signo passa a enxergar novas possibilidades afetivas, seja através de uma paixão recente ou de um vínculo que se fortalece com o tempo.
A intuição guia cada passo, e o coração, antes cauteloso, volta a pulsar com esperança e plenitude.