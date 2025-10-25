fechar
Signo | Notícia

A energia do amor abre horizontes emocionais para 2 signos

Para quem acreditava que a emoção havia se distanciado, o cosmos revela que o afeto sempre encontra um caminho de retorno

Por Bruna Oliveira Publicado em 25/10/2025 às 9:00
Imagem para representar uma roda de signos do zodíaco
Imagem para representar uma roda de signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

O universo se movimenta em sintonia com os sentimentos mais profundos e promete expandir as fronteiras do coração de dois signos.

A energia do amor chega com intensidade suave, capaz de curar antigas feridas e abrir espaço para novas conexões afetivas.

Para quem acreditava que a emoção havia se distanciado, o cosmos revela que o afeto sempre encontra um caminho de retorno — ainda mais quando há disposição para sentir de novo.

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Câncer entra em um período de sensibilidade elevada e reencontros marcantes. Laços antigos podem ser retomados com maturidade, e o signo redescobre o poder da entrega emocional.

A energia do amor se manifesta não apenas em romances, mas também em gestos de carinho e cumplicidade que restauram a fé nas relações humanas.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Peixes mergulha em uma fase em que o amor se torna bússola e inspiração.

O signo passa a enxergar novas possibilidades afetivas, seja através de uma paixão recente ou de um vínculo que se fortalece com o tempo.

A intuição guia cada passo, e o coração, antes cauteloso, volta a pulsar com esperança e plenitude.

Leia também

O recomeço ganha contornos de renascimento em 5 signos
astrologia

O recomeço ganha contornos de renascimento em 5 signos
Surpresas positivas transformam o cenário de vida de 4 signos
astrologia

Surpresas positivas transformam o cenário de vida de 4 signos

Compartilhe

Tags