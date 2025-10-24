fechar
O recomeço ganha contornos de renascimento em 5 signos

As experiências passadas deixam de ser peso e se transformam em força para seguir adiante com o coração mais leve e a mente aberta para o novo

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/10/2025 às 13:19
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - Peter_Polkorab/iStock

O céu anuncia uma fase de transformação profunda para cinco signos que, após tempos desafiadores, começam a vislumbrar novos horizontes.

O recomeço não vem como uma simples mudança, mas como um verdadeiro renascimento — uma chance de reconstruir com mais consciência, sabedoria e serenidade.

As experiências passadas deixam de ser peso e se transformam em força para seguir adiante com o coração mais leve e a mente aberta para o novo.

Áries (de 21 de março a 19 de abril)

Para Áries, o recomeço é movido pela coragem. Depois de enfrentar obstáculos que exigiram paciência, o signo volta a agir com determinação e entusiasmo.

Novos projetos profissionais e reencontros afetivos podem marcar este período, trazendo vitalidade e motivação para seguir em frente.

Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)

Câncer encontra neste renascimento a chance de curar feridas antigas e se abrir novamente para o amor e a confiança. O signo perceberá que o passado perdeu o poder de travar seu presente.

A vida emocional ganha estabilidade, e novas oportunidades de felicidade surgem de forma natural.

Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)

Para Libra, o novo ciclo traz harmonia e clareza. Questões que antes pareciam confusas começam a se resolver, e o signo retoma o equilíbrio que tanto valoriza.

Mudanças em relacionamentos ou na rotina profissional tendem a ser positivas, fortalecendo a autoconfiança.

Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)

Capricórnio sente que os esforços finalmente começam a valer a pena. O recomeço vem com estabilidade financeira e reconhecimento merecido.

A fase também estimula a revisão de metas, com foco em conquistas sólidas e duradouras, que darão novo sentido à jornada.

Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)

Peixes renasce de dentro para fora. Após um período de introspecção, o signo se reencontra com a própria sensibilidade e transforma dor em inspiração.

A espiritualidade, a arte e as conexões afetivas serão fontes de luz neste momento de reconstrução.

