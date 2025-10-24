O recomeço ganha contornos de renascimento em 5 signos
As experiências passadas deixam de ser peso e se transformam em força para seguir adiante com o coração mais leve e a mente aberta para o novo
Clique aqui e escute a matéria
O céu anuncia uma fase de transformação profunda para cinco signos que, após tempos desafiadores, começam a vislumbrar novos horizontes.
O recomeço não vem como uma simples mudança, mas como um verdadeiro renascimento — uma chance de reconstruir com mais consciência, sabedoria e serenidade.
As experiências passadas deixam de ser peso e se transformam em força para seguir adiante com o coração mais leve e a mente aberta para o novo.
Áries (de 21 de março a 19 de abril)
Para Áries, o recomeço é movido pela coragem. Depois de enfrentar obstáculos que exigiram paciência, o signo volta a agir com determinação e entusiasmo.
Novos projetos profissionais e reencontros afetivos podem marcar este período, trazendo vitalidade e motivação para seguir em frente.
Câncer (de 21 de junho a 22 de julho)
Câncer encontra neste renascimento a chance de curar feridas antigas e se abrir novamente para o amor e a confiança. O signo perceberá que o passado perdeu o poder de travar seu presente.
A vida emocional ganha estabilidade, e novas oportunidades de felicidade surgem de forma natural.
Libra (de 23 de setembro a 22 de outubro)
Para Libra, o novo ciclo traz harmonia e clareza. Questões que antes pareciam confusas começam a se resolver, e o signo retoma o equilíbrio que tanto valoriza.
Mudanças em relacionamentos ou na rotina profissional tendem a ser positivas, fortalecendo a autoconfiança.
Capricórnio (de 22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricórnio sente que os esforços finalmente começam a valer a pena. O recomeço vem com estabilidade financeira e reconhecimento merecido.
A fase também estimula a revisão de metas, com foco em conquistas sólidas e duradouras, que darão novo sentido à jornada.
Peixes (de 19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes renasce de dentro para fora. Após um período de introspecção, o signo se reencontra com a própria sensibilidade e transforma dor em inspiração.
A espiritualidade, a arte e as conexões afetivas serão fontes de luz neste momento de reconstrução.