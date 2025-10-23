Horóscopo 24/10: Comece o dia com energia em busca do reconhecimento que merece! Saiba como identificar boas oportunidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cuidado ao misturar finanças e amizades, mas com ajuda dos amigos, sua vida afetiva pode decolar! Mantenha o equilíbrio e acredite em você

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Sexta-feira animada com Lua em Sagitário! É um ótimo dia para contatos e planos de viagem. Trabalhos em equipe têm ótima energia, mas evite riscos excessivos.

Se está em busca de amor, alguém de longe pode mexer com seus sentimentos. Paixões prometem esquentar mais tarde!

Cor: VERDE-ESMERALDA



VERDE-ESMERALDA Palpite: 04, 51, 32

Touro

Prepare-se para mudanças! Cuidado com rivalidades e competições. O amor está no ar hoje com seu poder de atração aumentando, trazendo paquera e momentos apaixonados.

Proteja seu romance minimizando as críticas! Bom para encerrar ciclos e abraçar o novo.

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 30, 09, 12

Gêmeos

Sua habilidade social será seu trunfo hoje! Cuidado com as distrações no trabalho, mas a boa vibração promete o fortalecimento do bolso.

Use suas cartas certamente, seu amor pode ser fisgado definitivamente e a sintonia com o seu par tende a crescer.

Cor: AZUL



AZUL Palpite: 11, 52, 61

Câncer

Hoje a Lua pede foco no trabalho! Conclua tarefas chatas, mas não descuide da sua saúde. Mudanças estão favorecidas.

Além disso, Mercúrio e Júpiter estão reforçando seu charme na paquera. Atenção aos conflitos no amor. Aproveite as boas vibrações e evite problemas.

Cor: MAGENTA



MAGENTA Palpite: 46, 18, 10

Leão

Sua criatividade e boas ideias brilham no trabalho enquanto os relacionamentos recebem as bênçãos dos astros. Talvez surja uma oportunidade de parceria!

Há chances de conflito familiar ou com o par, então controle seu ciúme e realce o romantismo. Na paquera, prepare-se para arrasar!

Cor: AMARELO-OURO



AMARELO-OURO Palpite: 46, 37, 57

Virgem

Sextou com a chegada da Lua em Sagitário fortalecendo o seu lado mais família. Embora seja desafiador manter o foco no trabalho, um bom papo pós-almoço facilita tudo.

Mantenha-se focado! A parte amorosa fica leve e animada graças a Mercúrio e Júpiter. Aproveite!

Cor: BRANCO



BRANCO Palpite: 27, 11, 47

Libra

Está com vontade de passear? Essa sexta é um ótimo dia para expansão de contatos e novas experiências. Mas atenção aos gastos para não comprar demais!

No amor, seu jeito descontraído pode encantar tanto na paquera quanto num compromisso já existente. Aproveite as energias!

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 33, 44, 06

Escorpião

A Lua em Sagitário favorece sua situação financeira hoje! Embora esforço seja necessário, as recompensas vem.

Nuvens de tensão podem pairar sobre a família, mas não se preocupe! No amor, supere a desconfiança com bom humor e descontração. Mantenha-se positivo!

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 42, 22, 59

Sagitário

A Lua entrou em seu signo! Aproveite para impulsionar seus interesses e brilhar no trabalho com soluções criativas.

Cuidado com mal-entendidos ou fofocas! No amor, surpreenda seu par com algo divertido. Se solteiro, prepare-se para uma aventura proibida.

Cor: CREME



CREME Palpite: 05, 33, 41

Capricórnio

Sextou, mas a energia pode oscilar um pouco. Contudo, sua intuição será seu diferencial, sobretudo em tarefas isoladas.

Cuidado ao misturar finanças e amizades, mas com ajuda dos amigos, sua vida afetiva pode decolar! Mantenha o equilíbrio e acredite em você.

Cor: ROXO



ROXO Palpite: 09, 39, 30

Aquário

A Lua em Sagitário favorece expansão profissional e novas experiências de trabalho hoje. As boas energias de Mercúrio e Júpiter prometem ajuda extra.

As amizades estão em alta e podem até ajudar a encontrar um novo amor. Mantenha-se aberto para fortalecer sua vida a dois!

Cor: LILÁS



LILÁS Palpite: 32, 59, 50

Peixes

Comece o dia com energia em busca do reconhecimento que merece! Identifique boas oportunidades, mas lembre-se de agir.

Tenha cautela com estudos e não se distraia no trabalho. Seu romantismo e momentos com pessoas amadas e queridas serão gratificantes!

Cor: VERMELHO



VERMELHO Palpite: 54, 18, 34



Saiba como se inscrever na newsletter JC