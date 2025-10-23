fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 24/10: Comece o dia com energia em busca do reconhecimento que merece! Saiba como identificar boas oportunidades

Cuidado ao misturar finanças e amizades, mas com ajuda dos amigos, sua vida afetiva pode decolar! Mantenha o equilíbrio e acredite em você

Por Aisha Vitória Publicado em 23/10/2025 às 12:30
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sexta-feira animada com Lua em Sagitário! É um ótimo dia para contatos e planos de viagem. Trabalhos em equipe têm ótima energia, mas evite riscos excessivos.

Se está em busca de amor, alguém de longe pode mexer com seus sentimentos. Paixões prometem esquentar mais tarde!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 04, 51, 32

Touro

Prepare-se para mudanças! Cuidado com rivalidades e competições. O amor está no ar hoje com seu poder de atração aumentando, trazendo paquera e momentos apaixonados.

Proteja seu romance minimizando as críticas! Bom para encerrar ciclos e abraçar o novo.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 30, 09, 12

Gêmeos

Sua habilidade social será seu trunfo hoje! Cuidado com as distrações no trabalho, mas a boa vibração promete o fortalecimento do bolso.

Use suas cartas certamente, seu amor pode ser fisgado definitivamente e a sintonia com o seu par tende a crescer.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 11, 52, 61

Câncer

Hoje a Lua pede foco no trabalho! Conclua tarefas chatas, mas não descuide da sua saúde. Mudanças estão favorecidas.

Além disso, Mercúrio e Júpiter estão reforçando seu charme na paquera. Atenção aos conflitos no amor. Aproveite as boas vibrações e evite problemas.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 46, 18, 10

Leão

Sua criatividade e boas ideias brilham no trabalho enquanto os relacionamentos recebem as bênçãos dos astros. Talvez surja uma oportunidade de parceria!

Há chances de conflito familiar ou com o par, então controle seu ciúme e realce o romantismo. Na paquera, prepare-se para arrasar!

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 46, 37, 57

Virgem

Sextou com a chegada da Lua em Sagitário fortalecendo o seu lado mais família. Embora seja desafiador manter o foco no trabalho, um bom papo pós-almoço facilita tudo.

Mantenha-se focado! A parte amorosa fica leve e animada graças a Mercúrio e Júpiter. Aproveite!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 27, 11, 47

Libra

Está com vontade de passear? Essa sexta é um ótimo dia para expansão de contatos e novas experiências. Mas atenção aos gastos para não comprar demais!

No amor, seu jeito descontraído pode encantar tanto na paquera quanto num compromisso já existente. Aproveite as energias!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 33, 44, 06

Escorpião

A Lua em Sagitário favorece sua situação financeira hoje! Embora esforço seja necessário, as recompensas vem.

Nuvens de tensão podem pairar sobre a família, mas não se preocupe! No amor, supere a desconfiança com bom humor e descontração. Mantenha-se positivo!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 42, 22, 59

Sagitário

A Lua entrou em seu signo! Aproveite para impulsionar seus interesses e brilhar no trabalho com soluções criativas.

Cuidado com mal-entendidos ou fofocas! No amor, surpreenda seu par com algo divertido. Se solteiro, prepare-se para uma aventura proibida.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 05, 33, 41

Capricórnio

Sextou, mas a energia pode oscilar um pouco. Contudo, sua intuição será seu diferencial, sobretudo em tarefas isoladas.

Cuidado ao misturar finanças e amizades, mas com ajuda dos amigos, sua vida afetiva pode decolar! Mantenha o equilíbrio e acredite em você.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 09, 39, 30

Aquário

A Lua em Sagitário favorece expansão profissional e novas experiências de trabalho hoje. As boas energias de Mercúrio e Júpiter prometem ajuda extra.

As amizades estão em alta e podem até ajudar a encontrar um novo amor. Mantenha-se aberto para fortalecer sua vida a dois!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 32, 59, 50

Peixes

Comece o dia com energia em busca do reconhecimento que merece! Identifique boas oportunidades, mas lembre-se de agir.

Tenha cautela com estudos e não se distraia no trabalho. Seu romantismo e momentos com pessoas amadas e queridas serão gratificantes!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 54, 18, 34

