Réveillon do Recife 2026 terá Anitta, Wesley Safadão e João Gomes; confira programação
Shows acontecerão na orla do Pina, na Zona Sul, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, com atrações de todo o país e diferentes ritmos
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), as atrações da Virada Recife 2026. Os shows acontecerão na orla do Pina, na Zona Sul, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, com nomes de todo o país e diferentes ritmos.
Entre os confirmados, estão João Gomes, no dia 27, Anitta, no dia 28, Wesley Safadão, no dia 31. A programação também conta com apresentações de Alceu Valença, Gusttavo Lima, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan. Os shows começarão a partir das 19h.
Ao todo, serão 16 atrações durante os três dias de festa.
"A gente está fazendo o maior réveillon da história do Recife. O que eu acho mais importante disso é a gente ter conseguido montar um modelo que não tem R$ 1 da Prefeitura sendo usado para pagar cachê de artista ou a estrutura da festa", destacou o prefeito João Campos.
Este será o terceiro ano do Réveillon neste formato na Praia do Pina, com estrutura e atrações custeadas pela iniciativa privada patrocinadora, além de uma área para público pagante.
Em 2023, o Virada na Praia teve nomes como Ivete Sangalo, João Gomes, Raphaela Santos e Xand Avião. Em 2024, o evento recebeu Roberto Carlos, Alok, Nattan e Claudia Leitte.
As atrações dos polos descentralizados, a serem contratadas com recursos próprios da Prefeitura, ainda serão anunciadas.
Segurança e mobilidade
O esquema de segurança para a festa também foi anunciado pelo prefeito João Campos nesta quinta-feira. De acordo com ele, serão três barreiras de fiscalização e revista para o acesso aos shows e o espaço contará com câmeras de videomonitoramento.
A Prefeitura do Recife prometeu, ainda, um plano de mobilidade para garantir o transporte do público para o evento.
Ingressos
Assim como nas edições anteriores, o Virada na Praia será um evento aberto ao público, com acesso gratuito, e vai contar também com área reservada, com serviço de bebidas inclusas durante os três dias de festa.
Na noite do Réveillon, o público contará com mais uma opção de área: além do lounge com open bar premium, haverá o setor de mesas, que inclui mesa de frios (dia 31/12), garçons exclusivos, banheiros reservados e acesso ao lounge.
A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, às 14h, nas lojas Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, além do site oficial: www.viradanapraiarecife.com.
Movimentação econômica e turística
De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a capital pernambucana deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas, de vários estados do Brasil e também de outros países.
Durante os três dias de festa, a Prefeitura espera mais de um milhão de pessoas e projeta que a rede hoteleira chegue a 95% de ocupação. A expectativa da gestão municipal é de um aumento de 8% em toda a cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado, além da geração de cerca de 35 mil postos de trabalho durante o período.
Em relação à movimentação aeroportuária, segundo a AENA, ao longo do mês de dezembro são esperados um fluxo de mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife, entre conexões nacionais e internacionais.
Programação completa do Réveillon do Recife 2026
27 de dezembro
-
Gusttavo Lima
-
Natanzinho Lima
-
João Gomes
-
Zé Vaqueiro
-
Eric Land
-
Juciê
28 de dezembro
-
Anitta
-
Xand Avião
-
Raphaela Santos
-
Priscila Senna
-
PV Calado
31 de dezembro
-
Wesley Safadão
-
Matheus & Kauan
-
Alceu Valença
-
Lipe
-
Matheus Moraes