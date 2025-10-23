Réveillon do Recife 2026 terá Anitta, Wesley Safadão e João Gomes; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Shows acontecerão na orla do Pina, na Zona Sul, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, com atrações de todo o país e diferentes ritmos

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (23), as atrações da Virada Recife 2026. Os shows acontecerão na orla do Pina, na Zona Sul, nos dias 27, 28 e 31 de dezembro, com nomes de todo o país e diferentes ritmos.

Entre os confirmados, estão João Gomes, no dia 27, Anitta, no dia 28, Wesley Safadão, no dia 31. A programação também conta com apresentações de Alceu Valença, Gusttavo Lima, Xand Avião, Raphaela Santos, Priscila Senna e Matheus & Kauan. Os shows começarão a partir das 19h.

Ao todo, serão 16 atrações durante os três dias de festa.

"A gente está fazendo o maior réveillon da história do Recife. O que eu acho mais importante disso é a gente ter conseguido montar um modelo que não tem R$ 1 da Prefeitura sendo usado para pagar cachê de artista ou a estrutura da festa", destacou o prefeito João Campos.

Este será o terceiro ano do Réveillon neste formato na Praia do Pina, com estrutura e atrações custeadas pela iniciativa privada patrocinadora, além de uma área para público pagante.

Em 2023, o Virada na Praia teve nomes como Ivete Sangalo, João Gomes, Raphaela Santos e Xand Avião. Em 2024, o evento recebeu Roberto Carlos, Alok, Nattan e Claudia Leitte.

As atrações dos polos descentralizados, a serem contratadas com recursos próprios da Prefeitura, ainda serão anunciadas.

Segurança e mobilidade

O esquema de segurança para a festa também foi anunciado pelo prefeito João Campos nesta quinta-feira. De acordo com ele, serão três barreiras de fiscalização e revista para o acesso aos shows e o espaço contará com câmeras de videomonitoramento.

A Prefeitura do Recife prometeu, ainda, um plano de mobilidade para garantir o transporte do público para o evento.



Ingressos

Assim como nas edições anteriores, o Virada na Praia será um evento aberto ao público, com acesso gratuito, e vai contar também com área reservada, com serviço de bebidas inclusas durante os três dias de festa.

Na noite do Réveillon, o público contará com mais uma opção de área: além do lounge com open bar premium, haverá o setor de mesas, que inclui mesa de frios (dia 31/12), garçons exclusivos, banheiros reservados e acesso ao lounge.

A venda de ingressos começa nesta quinta-feira, às 14h, nas lojas Ticket Folia dos shoppings RioMar e Boa Vista, além do site oficial: www.viradanapraiarecife.com.

Movimentação econômica e turística

De acordo com a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, entre 26 de dezembro e 2 de janeiro, a capital pernambucana deve receber entre 350 mil e 400 mil turistas, de vários estados do Brasil e também de outros países.

Durante os três dias de festa, a Prefeitura espera mais de um milhão de pessoas e projeta que a rede hoteleira chegue a 95% de ocupação. A expectativa da gestão municipal é de um aumento de 8% em toda a cadeia turística em relação ao mesmo período do ano passado, além da geração de cerca de 35 mil postos de trabalho durante o período.

Em relação à movimentação aeroportuária, segundo a AENA, ao longo do mês de dezembro são esperados um fluxo de mais de 130 voos extras no Aeroporto Internacional do Recife, entre conexões nacionais e internacionais.

Programação completa do Réveillon do Recife 2026

27 de dezembro

Gusttavo Lima

Natanzinho Lima

João Gomes

Zé Vaqueiro

Eric Land

Juciê



28 de dezembro

Anitta

Xand Avião

Raphaela Santos

Priscila Senna

PV Calado

31 de dezembro