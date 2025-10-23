Oficina gratuita de produção de filmes com o celular será realizada em Olinda; veja como se inscrever

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Projeto Cinema de Bolso oferece 20 vagas para pessoas a partir dos 8 anos interessadas em aprender e criar animações usando o celular

Clique aqui e escute a matéria

O fazer artístico na periferia, o acesso ao cinema e a formação de novos realizadores populares, que transformam o celular em ferramenta de registro, criação e liberdade serão tema de uma oficina gratuita realizada em Peixinhos, Olinda, no mês de novembro.

O projeto Cinema de Bolso, com foco em linguagem crítica, acessibilidade e valorização da cultura periférica, está com inscrições abertas até o dia 28 de outubro. São 20 vagas para pessoas a partir dos 8 anos interessadas em aprender e criar animações usando o celular.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/cinemadebolsope ou presencialmente na Associação dos Moradores de Peixinhos, de segunda a sexta, das 9h às 16h. O resultado com os selecionados será divulgado no dia 29, no Instagram do projeto, @_cinemadebolso.

A oficina será realizada nos dias 1º, 2 e 8 de novembro, das 8h às 13h, na Associação dos Moradores de Peixinhos.

Os participantes terão aulas teóricas e práticas sobre linguagem e estética do audiovisual, com exercícios de captação de som e imagem, escrita criativa, direção e edição, vivenciando todas as etapas da produção. Além disso, contarão com intérpretes de Libras e legendagem nos curtas produzidos, garantindo que o aprendizado e a fruição sejam acessíveis a todos.

O resultado será um curta-metragem coletivo, exibido e debatido entre o grupo, fortalecendo o olhar sensível e político sobre o território e sobre as próprias narrativas. Depois, a produção será disponibilizada no YouTube.

Idealizado por Pedro Gomes, com apoio da Associação dos Moradores e do Terreirada em Cena, a proposta é voltada para pessoas de periferia, com uma abordagem crítica, política e emancipatória do fazer artístico.

“Queremos incentivar o surgimento de novos realizadores de diferentes comunidades de Olinda e romper com padrões enraizados no contexto de arte como algo inalcançável e inacessível às pessoas de periferias, democratizando o acesso à arte, cultura e educação”, afirma Pedro.

Serviço

Oficina Cinema de Bolso

Data: 1º, 2 e 8 de novembro

Hora: a partir das 8h

Local: Associação dos Moradores de Peixinhos - Av. Nacional, 326, Peixinhos - Olinda

Inscrições: até 28/10, pelo link https://bit.ly/cinemadebolsope ou presencialmente na associação

Gratuito

