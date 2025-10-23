fechar
Oficina gratuita de produção de filmes com o celular será realizada em Olinda; veja como se inscrever

Projeto Cinema de Bolso oferece 20 vagas para pessoas a partir dos 8 anos interessadas em aprender e criar animações usando o celular

Por Laís Nascimento Publicado em 23/10/2025 às 11:08
Oficina será realizada nos dias 1º, 2 e 8 de novembro, das 8h às 13h, na Associação dos Moradores de Peixinhos
Oficina será realizada nos dias 1º, 2 e 8 de novembro, das 8h às 13h, na Associação dos Moradores de Peixinhos - Uenni/Divulgação

O fazer artístico na periferia, o acesso ao cinema e a formação de novos realizadores populares, que transformam o celular em ferramenta de registro, criação e liberdade serão tema de uma oficina gratuita realizada em Peixinhos, Olinda, no mês de novembro.

O projeto Cinema de Bolso, com foco em linguagem crítica, acessibilidade e valorização da cultura periférica, está com inscrições abertas até o dia 28 de outubro. São 20 vagas para pessoas a partir dos 8 anos interessadas em aprender e criar animações usando o celular.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/cinemadebolsope ou presencialmente na Associação dos Moradores de Peixinhos, de segunda a sexta, das 9h às 16h. O resultado com os selecionados será divulgado no dia 29, no Instagram do projeto, @_cinemadebolso.

A oficina será realizada nos dias 1º, 2 e 8 de novembro, das 8h às 13h, na Associação dos Moradores de Peixinhos.

Os participantes terão aulas teóricas e práticas sobre linguagem e estética do audiovisual, com exercícios de captação de som e imagem, escrita criativa, direção e edição, vivenciando todas as etapas da produção. Além disso, contarão com intérpretes de Libras e legendagem nos curtas produzidos, garantindo que o aprendizado e a fruição sejam acessíveis a todos.

O resultado será um curta-metragem coletivo, exibido e debatido entre o grupo, fortalecendo o olhar sensível e político sobre o território e sobre as próprias narrativas. Depois, a produção será disponibilizada no YouTube.

Idealizado por Pedro Gomes, com apoio da Associação dos Moradores e do Terreirada em Cena, a proposta é voltada para pessoas de periferia, com uma abordagem crítica, política e emancipatória do fazer artístico.

“Queremos incentivar o surgimento de novos realizadores de diferentes comunidades de Olinda e romper com padrões enraizados no contexto de arte como algo inalcançável e inacessível às pessoas de periferias, democratizando o acesso à arte, cultura e educação”, afirma Pedro.

Serviço

Oficina Cinema de Bolso
Data: 1º, 2 e 8 de novembro
Hora: a partir das 8h
Local: Associação dos Moradores de Peixinhos - Av. Nacional, 326, Peixinhos - Olinda
Inscrições: até 28/10, pelo link https://bit.ly/cinemadebolsope ou presencialmente na associação
Gratuito

