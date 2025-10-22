Novo livro de Fábio Steinberg, sobre histórias de imigrantes, é lançado no Recife
"Travessias" retrata a imigração no início do século XX e o desafio de recomeçar no Brasil; Obra será lançada na Sinagoga Kahal Zur Israel
Clique aqui e escute a matéria
Histórias de migração que cruzam oceanos e gerações ganham voz em "Travessias" (Editora Ipê das Letras), novo livro do escritor carioca Fábio Steinberg, que será lançado nesta quinta-feira (23), às 19h, na Sinagoga Kahal Zur Israel, no Bairro do Recife.
O evento de lançamento e autógrafos contará com a participação do escritor Jacques Ribemboim, imortal da Academia Pernambucana de Letras. Os exemplares serão vendidos por R$ 60.
O romance narra a chegada de duas famílias europeias ao Brasil no início do século XX e o processo de adaptação a uma nova terra. Três narradores se revezam para contar suas trajetórias entrelaçadas aos grandes fatos políticos e sociais da época, estendendo-se até a década de 1960.
Personagens em trânsito
Hana, nascida em uma família abastada de Varsóvia, é uma mulher bonita, mas marcada pela frustração de ver seus planos ambiciosos desfeitos. Sua filha, Rivka, chega a São Paulo aos seis anos e registra em um diário as descobertas e inquietações da infância em um país desconhecido.
Já Natan narra a própria história: um menino pobre, órfão de pai, que parte de uma aldeia europeia rumo ao Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro com a mãe e o desejo de recomeçar.
"Na década de 1920, o Brasil recebeu japoneses, italianos, espanhóis e muitos judeus também", explica o autor. "A ideia inicial era contar essas experiências, mas o livro acabou ganhando uma dimensão universal, fruto da pesquisa que reuniu vivências de muitas pessoas. Dei um tiro no que vi e acertei o que não vi."
A construção de uma epopéia
Steinberg dedicou quatro anos à pesquisa para o livro, lendo cerca de cem obras sobre imigração e incorporando experiências reais à ficção.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"São histórias de comunidades, cidades e países que ninguém havia contado. Verdadeiros heróis anônimos, que vieram ao Brasil sem garantias, movidos pelo desejo de oferecer uma vida melhor aos descendentes", afirma.
Com o tempo, observa o autor, essas memórias tendem a se dissolver: "Conforme as gerações passam, as histórias se perdem ou são ignoradas. Achei que tinha uma responsabilidade, pois enquanto uma geração existe, existe memória. Este livro é a minha contribuição para homenagear os imigrantes."
Sobre o autor
Fábio Steinberg nasceu no Rio de Janeiro, atuou como executivo na área de comunicação empresarial e colaborou com diversas publicações. Além de Travessias, é autor de "Ficções Reais", "Viagens de Negócios" e "O Maestro".