Horóscopo 22/10: A Lua Nova favorece novos projetos e crescimento pessoal hoje. Agarre esta oportunidade

Netuno retrógrado pode trazer instabilidades hoje, mas a Lua Nova favorece a colaboração no trabalho e a expansão das conexões sociais

Áries

Foco na conclusão de ciclos hoje! Com a Lua Nova favorecendo encerramentos e Netuno pedindo cautela, é momento de aprender e crescer.

Interesse por segredos podem aflorar. No amor, hora de alternar paixão com momentos de isolamento. Não fuja de uma nova paquera!

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 20, 47, 54

Touro

Netuno retrógrado pode trazer instabilidades hoje, mas a Lua Nova favorece a colaboração no trabalho e a expansão das conexões sociais.

Possibilidade de um novo interesse amoroso surgir, então avance com cautela. Compartilhar interesses comuns protege a vida amorosa!

Cor: LILÁS



LILÁS Palpite: 38, 02, 34

Gêmeos

Hoje será focado no trabalho, com obstáculos no caminho mas promessa de novos projetos e realizações. Seu empenho será chave!

No amor, coisas podem andar lentas; esteja pronto para apoiar. Lembre-se, todo esforço tem sua recompensa! Mantenha-se positivo.

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 36, 45, 20

Câncer

A Lua Nova promete ânimo, especialmente para o trabalho. A dica é investir na diplomacia e agir com cautela, mesmo se houver planos novos aprendizados.

No amor, a energia é positiva, apesar da distância ser um desafio. Seja cauteloso, mas saiba que o dia oferece uma leveza.

Cor: AZUL-ROYAL



AZUL-ROYAL Palpite: 43, 52, 61

Leão

O dia traz foco na família e no lar. Seu lado prático será acionado no trabalho. Esteja preparado para possíveis surpresas.

No amor, uma antiga paixão pode ressurgir, mas pense com calma. Para os relacionamentos, tempo para reflexão e menos ciúmes são a chave para o dia.

Cor: VERMELHO



VERMELHO Palpite: 19, 57, 30

Virgem

Hoje, a Lua Nova abraça a comunicação e viagens rápidas relacionadas ao trabalho. Procure novas oportunidades profissionais!

Tenha cautela nos relacionamentos devido ao Netuno retrógrado. Mesmo assim, há chance para um novo amor ou momentos divertidos com um parceiro atual.

Cor: ROSA



ROSA Palpite: 27, 18, 09

Libra

Hoje a Lua Nova traz boa energia para seu financeiro, mas exige esforço para ganhos reais. Explore possibilidades de ganhos extras.

Com Netuno retrógrado, cuidados com saúde são essenciais. No amor, evite possessividade e sinta-se livre para focar em outros interesses.

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 02, 38, 29

Escorpião

A Lua Nova favorece novos projetos e crescimento pessoal hoje. Agarre esta oportunidade para rever suas prioridades.

Não confie somente na sorte, pois os desafios existirão. No amor, reduza as expectativas, mas use seu charme para prosperar na

paquera.

Cor: PINK



PINK Palpite: 40, 59, 24

Sagitário

Hoje, mesmo frente a desafios e imprevistos, você terá sua intuição como aliada! Porém, exerça cautela com assuntos do passado e familiares.

Se tem compromisso, opte por uma programação caseira e tranquila. Lembre-se: o equilíbrio emocional faz a diferença!

Cor: VERDE



VERDE Palpite: 23, 04, 32

Capricórnio

Hoje é dia de priorizar parcerias e colaborações em suas tarefas. Atenção extra na comunicação para evitar mal-entendidos.

No amor, sintonia forte, contudo, podem surgir desafios. Se busca um novo amor, vá com calma. Aproveite esse dia de grande interação social!

Cor: BEGE



BEGE Palpite: 50, 32, 14

Aquário

Hoje, cuidado extra com as finanças, Netuno retrógrado pede cautela! Mas nem tudo é desafio: a Lua Nova aumenta sua ambição e auxilia no trabalho, valorizando sua habilidade.

No amor, o foco pode não estar alto, mas não ignore seus sentimentos. Balancear é a chave!

Cor: AMARELO



AMARELO Palpite: 28, 37, 57

Peixes

O dia começa pedindo cautela, mas deixe a disposição da Lua Nova ajudar a colocar suas ideias brilhantes em prática.

As atividades em equipe são favorecidas e seu carisma atrai novas amizades! No amor, a vibração positiva permanece, apesar de pequenos desafios.

Cor: BRANCO



BRANCO Palpite: 50, 60, 33



