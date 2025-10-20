fechar
Cultura | Notícia

Facepe lança edital com 180 bolsas de R$ 700 para projetos em museus de Pernambuco

Iniciativa visa apoiar atividades de ciência, tecnologia e inovação em museus, jardins zoobotânicos e planetários do estado; inscrições vão até 02/12

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 18:51
Imagem da fachada do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco
Imagem da fachada do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco - ISABELA VALLE/FUNDARPE

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe) lançou, nesta segunda-feira (20), um novo edital para fortalecer os museus e espaços científico-culturais do estado. A chamada pública irá conceder até 180 Bolsas de Cooperação Técnica, com valor mensal de R$ 700 cada, para projetos com duração de até 12 meses.

O Edital nº 39/2025 – Ciência, Tecnologia e Inovação nos Museus tem como objetivo apoiar atividades de pesquisa, divulgação científica e popularização dos acervos das instituições pernambucanas.

Quem pode participar e como se inscrever

O edital é voltado para projetos de museus, planetários, jardins zoobotânicos e instituições similares que já estejam em funcionamento em Pernambuco.

As propostas devem ser submetidas à Facepe pelo coordenador do projeto, por meio do sistema AgilFAP, disponível no site da fundação. O prazo final para o envio das propostas é o dia 2 de dezembro de 2025.

As bolsas, que começarão a ser pagas a partir de fevereiro de 2026, são do tipo Cooperação Técnica nível 10 (BCT/10).

Pré-requisito

É importante notar que os projetos de museus que foram contemplados no edital anterior (nº 35/2024) e que desejam concorrer novamente, deverão, obrigatoriamente, participar da "Oficina de Museus" que será promovida pela Facepe no próximo dia 30 de outubro de 2025.

O edital completo, com todas as regras e requisitos, pode ser consultado no site da Facepe (www.facepe.br).

