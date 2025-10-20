Horóscopo 21/10: Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Lua Nova traz um impulso para explorar novos interesses e expandir seus horizontes no trabalho, mas cuidado à tarde

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Hoje é dia de usar sua criatividade e encanto no trabalho, mas esteja atento a imprevistos à tarde. Siga seus instintos e evite conflitos com amigos.

Na paquera, aproveite seu poder de atração. No amor, curta momentos de paixão e deixe diferenças de lado.

Cor: VIOLETA



VIOLETA Palpite: 09, 03, 57

Touro

Hoje, foco total no trabalho pela manhã, garantindo alta produtividade! Mas, à tarde, atenção às rivalidades.

No amor, fortalecer laços sem cobrar demais ou pressionar o crush! O dia promete equilíbrio entre as responsabilidades e relacionamentos. Mantenha a calma e aproveite!

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 56, 11, 54

Gêmeos

A terça traz as melhores vibes e uma dose de sorte para você! A manhã é ideal para cuidar das tarefas, já que a tarde pode exigir mais foco.

Mantenha-se atento para um amor à primeira vista na manhã. Reserve a noite para outros assuntos com o seu par.

Cor: ROSA



ROSA Palpite: 61, 02, 20

Câncer

Habilidades práticas em alta para lidar com o trabalho hoje, graças à Lua Nova! À tarde, prepare-se para a entrada da Lua em seu paraíso astral, mas cuidado com os gastos para evitar prejuízos.

Mais intimidade e diversão com seu par. Solteiro? Use seu charme para se destacar.

Cor: BRANCO



BRANCO Palpite: 02, 38, 45

Leão

Hoje, seu jogo de cintura e raciocínio rápido brilham! Manhã favorável para comunicação e movimentos rápidos.

À tarde, destaque para a sua responsabilidade e prática, mas lembre-se de ser paciente com a família. No amor, atração logo cedo pode acelerar a conquista, mas controle o ciúme!

Cor: GOIABA



GOIABA Palpite: 21, 30, 46

Virgem

Hoje é um dia de prosperidade! Aproveite a manhã para aumentar suas economias. À tarde, sua capacidade de expressão brilha.

Mantenha-se focado no trabalho para evitar distrações. No amor, prepare-se para agitação se solteiro, e leveza se comprometido. O dia promete!

Cor: AZUL



AZUL Palpite: 16, 25, 11

Libra

A Lua Nova traz um impulso para explorar novos interesses e expandir seus horizontes no trabalho. Mas cuidado à tarde, o desejo de gastar aumenta!

Na vida amorosa, evite o ciúmes e a possessividade. A chave para o sucesso hoje é o autocontrole. Fique atento!

Cor: VERDE-ESMERALDA



VERDE-ESMERALDA Palpite: 51, 42, 33

Escorpião

Sua intuição é sua maior aliada hoje, então confie nela para avançar nos bastidores e obter sucesso.

Mais tarde, é hora de buscar seus interesses pessoais, mas cuidado com possíveis conflitos em família. Um amor antigo pode abalar a paquera, controle o ciúme.

Cor: PRATA



PRATA Palpite: 29, 20, 18

Sagitário

Comece o dia arriscando na vida profissional, inspirado pela Lua Nova. Aproveite a manhã para colocar ideias em prática.

Cautela ao falar para evitar conflitos. Na paquera, manhã promete ser mais favorável. Evite assuntos delicados com o parceiro para prevenir mal entendidos.

Cor: AZUL



AZUL Palpite: 36, 21, 48

Capricórnio

Hoje é dia de brilhar no trabalho com foco e dedicação! Parcerias são bem-vindas para conquistar grandes resultados.

Cuidado com empréstimos entre amigos para evitar conflitos. À noite, o clima leve favorece descobertas amorosas. Se solteiro, amigos podem atuar como cupido.

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 33, 14, 06

Aquário

Aproveite a manhã para explorar novos lugares e iniciar projetos com equipes. Mantenha o foco na carreira à tarde, drible as rivalidades com sabedoria.

O amor pode precisar de paciência. Romance à distância tem chance de sucesso!

Cor: CREME



CREME Palpite: 53, 33, 23

Peixes

Novos caminhos estão surgindo, agarre as oportunidades, inclusive no trabalho! Traga otimismo para as suas relações, mas não assuma mais do que pode dar conta.

Mantenha a calma na vida amorosa em meio às distâncias físicas ou emocionais. Cuide bem de sua saúde!

Cor: LILÁS



LILÁS Palpite: 50, 53, 51



Saiba como assistir aos Videocasts do JC