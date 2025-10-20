Sucessos do terror voltam às telonas por R$ 12 no Halloween, incluindo 'Tubarão' em IMAX
Entre os destaques estão os retornos de "Pecadores", "Nosferatu", "A Hora do Mal", além das estreias de "Terror em Shelby Oaks" e "Bom Menino"
A rede de cinemas UCI realiza no dia 31 de outubro mais uma edição do UCI Day Terror, maratona especial de filmes de terror em celebração ao Halloween. A programação reúne dez títulos, entre estreias e reexibições, com ingressos a R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX.
Entre os destaques estão os retornos de "Pecadores" e "Tubarão" em exibições no formato IMAX, além de produções recentes como "Nosferatu", "A Hora do Mal" e "O Telefone Preto 2". O evento também marca as estreias de "Terror em Shelby Oaks" e “Bom Menino".
IMAX
Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, Pecadores volta exclusivamente aos cinemas da UCI. Filmado em IMAX, o longa acompanha irmãos gêmeos que enfrentam forças malignas em sua cidade natal.
Outro destaque é Tubarão (1975), clássico de Steven Spielberg que completa 50 anos. O público poderá rever o filme em sessões IMAX, com a trilha sonora e o impacto visual que marcaram o gênero.
Retorno às telonas
Também retorna às salas o sucesso "Premonição 6: Laços de Sangue", continuação da franquia que arrecadou mais de 300 milhões de dólares. O novo capítulo acompanha uma família perseguida pela Morte em diferentes gerações.
Na lista de estreias, "Terror em Shelby Oaks" acompanha Mia, uma mulher que tenta descobrir o paradeiro da irmã youtuber e se vê envolvida em eventos sobrenaturais. Já Bom Menino apresenta a história de um cachorro que precisa proteger seu tutor em uma casa mal-assombrada.
Outros títulos da maratona incluem "Nosferatu", com Bill Skarsgård e Nicholas Hoult, e A Hora do Mal, sobre o desaparecimento de 17 crianças em uma pequena cidade dos Estados Unidos.
O público também poderá conferir "O Telefone Preto 2", que segue Finney e sua irmã Gwen em novos confrontos com o sequestrador conhecido como O Pegador.
Ingressos
Os ingressos já estão disponíveis nos canais oficiais da UCI. O evento acontece em todas as unidades da rede no Brasil.