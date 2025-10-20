Sucessos do terror voltam às telonas por R$ 12 no Halloween, incluindo 'Tubarão' em IMAX

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os destaques estão os retornos de "Pecadores", "Nosferatu", "A Hora do Mal", além das estreias de "Terror em Shelby Oaks" e "Bom Menino"

Clique aqui e escute a matéria

A rede de cinemas UCI realiza no dia 31 de outubro mais uma edição do UCI Day Terror, maratona especial de filmes de terror em celebração ao Halloween. A programação reúne dez títulos, entre estreias e reexibições, com ingressos a R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 nas salas IMAX.

Entre os destaques estão os retornos de "Pecadores" e "Tubarão" em exibições no formato IMAX, além de produções recentes como "Nosferatu", "A Hora do Mal" e "O Telefone Preto 2". O evento também marca as estreias de "Terror em Shelby Oaks" e “Bom Menino".

IMAX



Dirigido por Ryan Coogler e estrelado por Michael B. Jordan, Pecadores volta exclusivamente aos cinemas da UCI. Filmado em IMAX, o longa acompanha irmãos gêmeos que enfrentam forças malignas em sua cidade natal.

Outro destaque é Tubarão (1975), clássico de Steven Spielberg que completa 50 anos. O público poderá rever o filme em sessões IMAX, com a trilha sonora e o impacto visual que marcaram o gênero.

Retorno às telonas

Também retorna às salas o sucesso "Premonição 6: Laços de Sangue", continuação da franquia que arrecadou mais de 300 milhões de dólares. O novo capítulo acompanha uma família perseguida pela Morte em diferentes gerações.

Na lista de estreias, "Terror em Shelby Oaks" acompanha Mia, uma mulher que tenta descobrir o paradeiro da irmã youtuber e se vê envolvida em eventos sobrenaturais. Já Bom Menino apresenta a história de um cachorro que precisa proteger seu tutor em uma casa mal-assombrada.

Outros títulos da maratona incluem "Nosferatu", com Bill Skarsgård e Nicholas Hoult, e A Hora do Mal, sobre o desaparecimento de 17 crianças em uma pequena cidade dos Estados Unidos.

O público também poderá conferir "O Telefone Preto 2", que segue Finney e sua irmã Gwen em novos confrontos com o sequestrador conhecido como O Pegador.

Ingressos

Os ingressos já estão disponíveis nos canais oficiais da UCI. O evento acontece em todas as unidades da rede no Brasil.

Saiba como se inscrever na newsletter JC