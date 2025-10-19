Festival Inhamã leva cultura afro-indígena e debate climático a Igarassu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Shows, feiras, oficinas e debates sobre meio ambiente e equidade étnico-racial marcam a etapa final do Festival Inhamã em Igarassu

O Festival Cultural Inhamã – Vozes Afro-Indígenas, Saberes Ancestrais e Resistência em Pernambuco chega à última etapa em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2025. A programação é gratuita e integra as ações pré-COP 30, com foco na cultura tradicional, justiça climática, igualdade de gênero e sustentabilidade.

Após passar por Recife e Olinda, o festival encerra o circuito com cinco dias de atividades no Centro de Artes de Igarassu, Quilombo Cuieiras e Espaço Truká. A programação inclui shows, feira de empreendedorismo afro-indígena, oficinas, exposições, gastronomia ancestral, mostra audiovisual, desfile de moda, literatura e rodas de discussão sobre território, ancestralidade e preservação ambiental.

O festival também consolidou ações formativas antes da etapa final. Em comunidades de Igarassu, foram implantados dois Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUPDECs) para mulheres, em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) e o Ministério do Meio Ambiente. No Recife e Olinda, a Exposição Fotográfica Caminhos das Águas e palestras envolveram educadores e estudantes da rede de ensino.

Entre os destaques do festival estão o desfile de moda Orun – O Futuro é Ancestral, assinado pela artista Salamandra; a Mostra Literária Apejó com poetisas como Bell Puã, Odailta Alves e Suelany Ribeiro; e o Ajeum – oficina de culinária afro-indígena que valoriza a gastronomia dos terreiros.

A programação musical reúne nomes como Nega do Babado, Batucada Atômica, Maracatu Pantera Nova, Afoxé Omo Lufan, Mãe Beth de Oxum e Coco de Umbigada, Richard Serraria, Zé Batista com Jam Beats e Tambores, além de artistas do hip hop como Fabidonas e Negra Jaque.

Outro eixo do evento é a programação Pampa no Mangue, primeira etapa de um intercâmbio cultural entre Pernambuco e Rio Grande do Sul. A iniciativa conecta os biomas Mangue e Pampa com atividades que unem Jurema Sagrada, Tambor de Sopapo, Maracatu, Coco e Hip Hop, promovendo debates sobre justiça climática, direitos territoriais e resistência comunitária.

O evento é produzido pelo Instituto Toró e co-realizado pela UBM Brasil. Conta com apoio da Prefeitura de Igarassu, UNICAP, GIZ, SEMUL Recife, Banco do Nordeste, Caixa, Ministério da Cultura e fomento da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB–Pernambuco).

Festival Cultural Inhamã – Vozes Afro-Indígenas, Saberes Ancestrais e Resistência em Pernambuco

Datas: 21 a 25 de outubro de 2025

Local: Centro de Artes de Igarassu, Quilombo Cuieiras e Espaço Truká

Realização: Instituto Toró

Mais informações: @inhamafestival