Horóscopo, 19/10: O domingo chega com leveza e boas vibrações trazidas pela Lua em Libra
O astral desperta o romantismo, incentiva a convivência com amigos e aproxima quem anda distante. Também é um ótimo momento para resolver pendências
O domingo (19) chega com leveza e boas vibrações trazidas pela Lua em Libra, favorecendo encontros, reencontros e momentos de harmonia. O clima é ideal para equilibrar lazer e descanso, cuidar das relações e renovar as energias para o início da semana.
Áries
Seu domingo será harmonioso, com vibrações positivas nas relações pessoais, graças à entrada da Lua em Libra. Aproveite a união com amigos próximos e abra-se para um romance que pode ser mágico, compartilhando sonhos!
Cor: Cinza
Palpite: 18, 20, 38
Touro
Comece o domingo com energia para resolver tarefas pendentes e cuidar do corpo! A vida amorosa segue estável, mas fique atento à rotina. Na conquista, mesmo que as oportunidades demorem, continuar tentando é o melhor caminho.
Cor: Azul-claro
Palpite: 56, 29, 47
Gêmeos
Dia promissor com a Lua trazendo energia positiva. Perfeito para passeios e viagens, com sorte em apostas e jogos. No amor, tudo flui com encanto e seu charme em alta. Aproveite o domingo para curtir e conquistar.
Cor: Azul-royal
Palpite: 61, 07, 43
Câncer
Domingo em família com energia de Libra favorecendo o descanso e até pequenas reformas no lar. Planeje mudanças e conserte o necessário. O clima é ideal para momentos tranquilos com o par — e um novo amor pode surgir por meio de conhecidos!
Cor: Magenta
Palpite: 43, 18, 09
Leão
Domingo com astral leve e boas vibes da Lua em Libra! Ideal para passeios e reencontros. Popularidade em alta e relacionamentos animados. Fique atento ao crush — o romance está no ar! Se estiver acompanhado, o papo será leve e divertido.
Cor: Preto
Palpite: 26, 44, 15
Virgem
A Lua em Libra pode trazer boas notícias financeiras! Aproveite para pegar um trabalho extra ou organizar suas contas. No amor, o ciúme pode aparecer, mas também a estabilidade. Avanços lentos, porém firmes, marcam a paquera.
Cor: Branco
Palpite: 35, 32, 23
Libra
A Lua em seu signo traz leveza e energia para curtir o domingo. Aproveite para relaxar, reunir pessoas queridas e se dedicar aos hobbies. No amor, tome a iniciativa — o romance promete momentos de carinho e cumplicidade.
Cor: Pink
Palpite: 31, 06, 22
Escorpião
O domingo pede pausa e introspecção. Sua intuição estará afiada, ideal para entender suas necessidades. No amor, casais vivem um dia tranquilo, e solteiros podem se surpreender com um flerte discreto. Tire um tempo para si e recarregue as energias.
Cor: Verde
Palpite: 15, 17, 26
Sagitário
Domingo animado com ajuda da Lua em Libra! Amizades em alta e clima perfeito para diversão em grupo. Se estiver solteiro, amigos podem bancar o cupido. Na relação, espere companheirismo, humor e harmonia.
Cor: Azul-turquesa
Palpite: 05, 59, 04
Capricórnio
Domingo é dia de mudança de visual e comprinhas agradáveis! Popularidade em alta e elogios à vista com a Lua em Libra. Se solteiro, admiradores se aproximam; se comprometido, é hora de conversar sobre planos futuros com o par.
Cor: Lilás
Palpite: 59, 22, 23
Aquário
O domingo promete aventura e descontração com a Lua em Libra, estimulando o contato com pessoas queridas e a diversão. Explore novidades na conquista, inclusive nas redes sociais. Faça algo fora da rotina com o amor!
Cor: Verde-claro
Palpite: 02, 34, 16
Peixes
Dia agitado, mas com seu sexto sentido a postos para ajudar. É hora de rever decisões e mergulhar no lado espiritual. No amor, sua sensualidade brilha e atrai corações. Ajuste as velas e aproveite o vento a seu favor!
Cor: Rosa
Palpite: 20, 02, 11