fechar
Signo | Notícia

3 signos que terão uma dose extra de sorte e energia em breve

O conselho das estrelas: aproveite essa fase de energia e sorte para agir sem medo, o universo está abrindo portas que podem mudar tudo

Por Suzyanne Freitas Publicado em 18/10/2025 às 7:24
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Os ventos da sorte começam a soprar com mais força para três signos que entrarão em uma fase de vitalidade, confiança e boas oportunidades.

O universo promete uma maré positiva, capaz de impulsionar decisões, abrir caminhos e renovar a fé no futuro.

Áries

A energia de Áries estará em alta! Esse signo sentirá uma onda de entusiasmo que reacende a coragem para agir e conquistar. Novas oportunidades no trabalho ou em projetos pessoais podem surgir e a chave será não hesitar diante das chances.

Leão

Leão volta a brilhar com intensidade. O magnetismo pessoal aumenta, atraindo pessoas, boas notícias e situações favoráveis. A sorte estará ao lado dos leoninos, principalmente em questões ligadas à carreira e à vida social.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sagitário

Sagitário recebe um impulso poderoso do universo. A sorte o acompanha em decisões ousadas e planos de expansão. É um período de entusiasmo contagiante e oportunidades inesperadas que trazem crescimento e sucesso.

Revelados os signos mais sortudos de 2025

Leia também

O dinheiro chega em boa hora e alivia preocupações de 2 signos
astrologia

O dinheiro chega em boa hora e alivia preocupações de 2 signos
A prosperidade chega com timbre de vitória para 4 signos
astrologia

A prosperidade chega com timbre de vitória para 4 signos

Compartilhe

Tags