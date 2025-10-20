Panela do Jazz 2025 terá show em homenagem a Lula Côrtes e palco extra; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento conta com novo palco dedicado a artistas pernambucanos, palco infantil, feira de artes, duas exposições e intervenção de artes plásticas

O Festival Panela do Jazz realiza sua sexta edição neste sábado (25), a partir das 14h, com palco principal montado no Largo do Poço da Panela, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, na Zona Norte do Recife.

A programação ainda conta com um novo palco dedicado a artistas pernambucanos, palco infantil, feira de artes, duas exposições e intervenção de artes plásticas ao vivo. A entrada é gratuita.

Música

Com o tema "Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro", a edição celebra os 90 anos do guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte.

"Por isso, a programação se desenvolve a partir de elementos das matrizes tradicionais do forró presentes na obra de Heraldo, como o pífano, a viola e o repente", explica Antonio Pinhêiro, fundador e um dos curadores do festival.

A partir das 16h, o palco principal recebe as seguintes atrações:

Treminhão (PE);

Mari Santana (PB);

Waleson Queiros Quarteto convida Karol Maciel (PE);

Alexandre Rodrigues Trio feat. Grupo Sabuká Kariri Xocó (AL) & Laís de Assis (PE);

Quarteto Luís do Monte (SP) & convidados;

Banda Anjo Gabriel, com o show "O Caminho da Montanha do Sol", em homenagem aos 50 anos do álbum Paêbiru, clássico de Lula Côrtes.

Nos intervalos dos shows, o palco também será tomado por manifestações culturais, com participações de Iyadirê Zidanes & Brenda Lígia (poesia), Santinha Maurício & Edmilson Ferreira (repentistas), toré com o Grupo Sabuká Kariri Xocó – Tribo Indígena (AL) e Luna Vitrolira & Giuseppe Macena.

Palco extra

Pela primeira vez, o festival ganha um segundo espaço musical: o Palco Seu Vital, voltado para artistas locais, com início às 18h.

As atrações confirmadas são: Tercina, Paula Bujes, Riva Le Boss e Lígia Fernandes Trio convida Wallace Seixas, com o espetáculo "Guitarra à Brasileira".

"Este ano, eu e Laís de Assis, que divide a curadoria comigo, escolhemos artistas que dialogam com a arte do improviso — tanto aqueles inspirados em estilos mais antigos e consolidados, como o Quarteto Luís do Monte, que fará homenagem ao pai, Heraldo do Monte, quanto nomes que exploram linguagens mais contemporâneas, como Waleson Queiros Quarteto e Mari Santana", completa Antonio Pinhêiro.

Polo infantil

A partir das 16h, o palco infantil recebe:

Oficina "Dedoche/Boneco de Dedo", com o mestre bonequeiro Sebastião Simão

Espetáculo “A Princesa e o Dragão", com a Cia Máscaras de Teatro

"A Flor do Mamulengo", com o Mamulengo Água de Cacimba

"A Boba – Uma Jornada", com a Palhaça Gardênia

Feira e artes visuais

O evento começa às 14h com a Feira Olegarinha de Artes da Mulher e a intervenção artística "A Estética do Jazz nas Artes Plásticas", um painel criado em tempo real durante o festival.

Participam os artistas plásticos Augusto Ferrer, Clovis Fazio, Carla Andrade, Catha Rosendo, Clarissa Garcia, Dominique Berthé (França), Iramaraí, Hercílio Santos, Jacaré, Pietro Severi, Rodrigo D’Amorin, Babú e Vonilson de Castro.

A programação ainda inclui duas exposições de artes plásticas, a partir das 16h:

"Fragile – Ne Pas Plier" ("Não Dobrar"), na Casa de Dominique (Rua Álvaro Macedo, 70)

na Casa de Dominique (Rua Álvaro Macedo, 70) "Tracejando a Música", de Clarissa Garcia, no Poço das Artes (Rua Álvaro Macedo, 54)

Atividades formativas

Nos dias 23 e 24 de outubro, o Panela do Jazz promove duas atividades educativas gratuitas.

Dia 23/10 (quinta-feira): Masterclass "Método do Pífano Brasileiro", com Alexandre Rodrigues, no Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife), das 14h às 17h.

Dia 24/10 (sexta-feira): oficina "As Cordas Livres de Heraldo do Monte", com Luís do Monte, no Conservatório Pernambucano de Música (Av. João de Barros, 594 – Santo Amaro), das 18h às 20h.

Solidariedade

O festival também realiza a campanha Panela Solidária, com arrecadação de alimentos destinada à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte, que fará a distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade.

Quem contribuir recebe um copo com a identidade visual do festival. Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial do evento.

