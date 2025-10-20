Panela do Jazz 2025 terá show em homenagem a Lula Côrtes e palco extra; confira programação
Evento conta com novo palco dedicado a artistas pernambucanos, palco infantil, feira de artes, duas exposições e intervenção de artes plásticas
Clique aqui e escute a matéria
O Festival Panela do Jazz realiza sua sexta edição neste sábado (25), a partir das 14h, com palco principal montado no Largo do Poço da Panela, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Saúde, na Zona Norte do Recife.
A programação ainda conta com um novo palco dedicado a artistas pernambucanos, palco infantil, feira de artes, duas exposições e intervenção de artes plásticas ao vivo. A entrada é gratuita.
Música
Com o tema "Raízes em Improviso: A alma das cordas nordestinas no jazz contemporâneo brasileiro", a edição celebra os 90 anos do guitarrista, violeiro e compositor recifense Heraldo do Monte.
"Por isso, a programação se desenvolve a partir de elementos das matrizes tradicionais do forró presentes na obra de Heraldo, como o pífano, a viola e o repente", explica Antonio Pinhêiro, fundador e um dos curadores do festival.
A partir das 16h, o palco principal recebe as seguintes atrações:
- Treminhão (PE);
- Mari Santana (PB);
- Waleson Queiros Quarteto convida Karol Maciel (PE);
- Alexandre Rodrigues Trio feat. Grupo Sabuká Kariri Xocó (AL) & Laís de Assis (PE);
- Quarteto Luís do Monte (SP) & convidados;
- Banda Anjo Gabriel, com o show "O Caminho da Montanha do Sol", em homenagem aos 50 anos do álbum Paêbiru, clássico de Lula Côrtes.
Nos intervalos dos shows, o palco também será tomado por manifestações culturais, com participações de Iyadirê Zidanes & Brenda Lígia (poesia), Santinha Maurício & Edmilson Ferreira (repentistas), toré com o Grupo Sabuká Kariri Xocó – Tribo Indígena (AL) e Luna Vitrolira & Giuseppe Macena.
Palco extra
Pela primeira vez, o festival ganha um segundo espaço musical: o Palco Seu Vital, voltado para artistas locais, com início às 18h.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As atrações confirmadas são: Tercina, Paula Bujes, Riva Le Boss e Lígia Fernandes Trio convida Wallace Seixas, com o espetáculo "Guitarra à Brasileira".
"Este ano, eu e Laís de Assis, que divide a curadoria comigo, escolhemos artistas que dialogam com a arte do improviso — tanto aqueles inspirados em estilos mais antigos e consolidados, como o Quarteto Luís do Monte, que fará homenagem ao pai, Heraldo do Monte, quanto nomes que exploram linguagens mais contemporâneas, como Waleson Queiros Quarteto e Mari Santana", completa Antonio Pinhêiro.
Polo infantil
A partir das 16h, o palco infantil recebe:
- Oficina "Dedoche/Boneco de Dedo", com o mestre bonequeiro Sebastião Simão
- Espetáculo “A Princesa e o Dragão", com a Cia Máscaras de Teatro
- "A Flor do Mamulengo", com o Mamulengo Água de Cacimba
- "A Boba – Uma Jornada", com a Palhaça Gardênia
Feira e artes visuais
O evento começa às 14h com a Feira Olegarinha de Artes da Mulher e a intervenção artística "A Estética do Jazz nas Artes Plásticas", um painel criado em tempo real durante o festival.
Participam os artistas plásticos Augusto Ferrer, Clovis Fazio, Carla Andrade, Catha Rosendo, Clarissa Garcia, Dominique Berthé (França), Iramaraí, Hercílio Santos, Jacaré, Pietro Severi, Rodrigo D’Amorin, Babú e Vonilson de Castro.
A programação ainda inclui duas exposições de artes plásticas, a partir das 16h:
- "Fragile – Ne Pas Plier" ("Não Dobrar"), na Casa de Dominique (Rua Álvaro Macedo, 70)
- "Tracejando a Música", de Clarissa Garcia, no Poço das Artes (Rua Álvaro Macedo, 54)
Atividades formativas
Nos dias 23 e 24 de outubro, o Panela do Jazz promove duas atividades educativas gratuitas.
- Dia 23/10 (quinta-feira): Masterclass "Método do Pífano Brasileiro", com Alexandre Rodrigues, no Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife), das 14h às 17h.
- Dia 24/10 (sexta-feira): oficina "As Cordas Livres de Heraldo do Monte", com Luís do Monte, no Conservatório Pernambucano de Música (Av. João de Barros, 594 – Santo Amaro), das 18h às 20h.
Solidariedade
O festival também realiza a campanha Panela Solidária, com arrecadação de alimentos destinada à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Casa Forte, que fará a distribuição a famílias em situação de vulnerabilidade.
Quem contribuir recebe um copo com a identidade visual do festival. Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição disponível no site oficial do evento.