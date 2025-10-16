Spok, Climério de Oliveira e Marcos FM lançam livro para quem quer tocar ou cantar frevo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

'FrevoBook' reúne aspectos históricos e técnico-musicais, reunindo 48 composições que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco

Climério de Oliveira Santos, Marcos FM e o Maestro Spok uniram forças para criar um guia prático voltado a quem deseja tocar ou cantar frevos, respeitando as especificidades do gênero.

O "FrevoBook" reúne aspectos históricos e técnico-musicais do ritmo, contemplando compositores de diferentes épocas, inclusive nomes da atualidade. A obra traz 48 composições, que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco.

O lançamento acontece nesta sexta-feira (17), às 19h, no Auditório do Conservatório Pernambucano de Música. A programação inclui uma conversa com o público, seguida de apresentação musical e, para encerrar, um coffee break com sessão de autógrafos.

O show será conduzido pelos autores — Spok, Climério de Oliveira (violão) e Marcos FM (baixo e sax tenor) — acompanhados de um grupo base formado por baterista, percussionista e guitarrista.

Estrutura da obra

Dividido em três partes, o "FrevoBook" aborda o processo de concepção e organização do projeto, revisita a história do frevo e apresenta as partituras das composições selecionadas.

Essas partituras foram elaboradas a partir de transcrições de fonogramas, sempre que possível priorizando as gravações originais. Elas aparecem em dois formatos: melodias cifradas (incluindo letras nas versões cantadas) e grades reduzidas, com três ou quatro pentagramas, para o frevo de rua.

Os organizadores recorreram principalmente a fontes primárias escritas, como partituras originais de compositores e arranjadores. Quando essas não estavam disponíveis, foram utilizadas versões publicadas em coletâneas de referência.

Um dos diferenciais da obra é a adaptação do diálogo tradicional entre palhetas e metais, permitindo que a melodia possa ser cantada ou tocada com acompanhamento de um único instrumento harmônico.

Acessibilidade e formato bilíngue

O livro apresenta versão bilíngue, em português e inglês, e conta com ampla iconografia, incluindo registros históricos e contemporâneos.

A publicação também oferece um áudio-livro com intérprete de Libras, recurso que garante acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva.

Produção e distribuição

Coordenado por Climério de Oliveira Santos, o projeto foi realizado com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura do Recife/Prefeitura da Cidade do Recife. A distribuição será inteiramente gratuita.

SERVIÇO

Lançamento do "FrevoBook"

Onde: Auditório do Conservatório Pernambucano de Música (Av. João de Barros, 594, Santo Amaro)

Quando: Sexta-feira (17), às 19h

Quanto: Entrada gratuita, sujeita à lotação

