fechar
Cultura | Notícia

Spok, Climério de Oliveira e Marcos FM lançam livro para quem quer tocar ou cantar frevo

'FrevoBook' reúne aspectos históricos e técnico-musicais, reunindo 48 composições que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco

Por Emannuel Bento Publicado em 16/10/2025 às 16:44
Spok, Climério de Oliveira e Marcos FM lançam o 'FrevoBook'
Spok, Climério de Oliveira e Marcos FM lançam o 'FrevoBook' - ANDERSON STEVENS/DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Climério de Oliveira Santos, Marcos FM e o Maestro Spok uniram forças para criar um guia prático voltado a quem deseja tocar ou cantar frevos, respeitando as especificidades do gênero.

O "FrevoBook" reúne aspectos históricos e técnico-musicais do ritmo, contemplando compositores de diferentes épocas, inclusive nomes da atualidade. A obra traz 48 composições, que abrangem o frevo de rua, o frevo-canção e o frevo de bloco.

Leia Também

O lançamento acontece nesta sexta-feira (17), às 19h, no Auditório do Conservatório Pernambucano de Música. A programação inclui uma conversa com o público, seguida de apresentação musical e, para encerrar, um coffee break com sessão de autógrafos.

O show será conduzido pelos autores — Spok, Climério de Oliveira (violão) e Marcos FM (baixo e sax tenor) — acompanhados de um grupo base formado por baterista, percussionista e guitarrista.

Estrutura da obra

Dividido em três partes, o "FrevoBook" aborda o processo de concepção e organização do projeto, revisita a história do frevo e apresenta as partituras das composições selecionadas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Essas partituras foram elaboradas a partir de transcrições de fonogramas, sempre que possível priorizando as gravações originais. Elas aparecem em dois formatos: melodias cifradas (incluindo letras nas versões cantadas) e grades reduzidas, com três ou quatro pentagramas, para o frevo de rua.

Leia Também

Os organizadores recorreram principalmente a fontes primárias escritas, como partituras originais de compositores e arranjadores. Quando essas não estavam disponíveis, foram utilizadas versões publicadas em coletâneas de referência.

Um dos diferenciais da obra é a adaptação do diálogo tradicional entre palhetas e metais, permitindo que a melodia possa ser cantada ou tocada com acompanhamento de um único instrumento harmônico.

Acessibilidade e formato bilíngue

O livro apresenta versão bilíngue, em português e inglês, e conta com ampla iconografia, incluindo registros históricos e contemporâneos.

A publicação também oferece um áudio-livro com intérprete de Libras, recurso que garante acessibilidade a pessoas com deficiência visual e auditiva.

Produção e distribuição

Coordenado por Climério de Oliveira Santos, o projeto foi realizado com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), da Fundação de Cultura Cidade do Recife e da Secretaria de Cultura do Recife/Prefeitura da Cidade do Recife. A distribuição será inteiramente gratuita.

SERVIÇO
Lançamento do "FrevoBook"
Onde: Auditório do Conservatório Pernambucano de Música (Av. João de Barros, 594, Santo Amaro)
Quando: Sexta-feira (17), às 19h
Quanto: Entrada gratuita, sujeita à lotação

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
DANÇA

28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
Horóscopo 17/10: Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco e resolva assuntos rotineiros
Astrologia

Horóscopo 17/10: Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco e resolva assuntos rotineiros

Compartilhe

Tags