Cultura | Notícia

Horóscopo 17/10: Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco e resolva assuntos rotineiros

Surpresas financeiras podem surgir à noite. No amor, evite compromissos alheios e desenvolva a confiança para um relacionamento saudável

Por Aisha Vitória Publicado em 16/10/2025 às 13:40
Horóscopo de sexta-feira
Horóscopo de sexta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Sexta-feira de desafios e ciúmes nos relacionamentos, mas na medida certa! Esteja pronto para o trabalho duro e pendências, seus esforços renderão.

À noite, poder de sedução em alta com quem você já conhece, mas controle o ciúme para evitar tensões.

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 32, 04, 24

Touro

Hoje é dia de correr atrás dos sonhos com o apoio dos amigos! Seu ânimo contagiante pode alegrar o dia de trabalho.

Lembre-se de estender a mão a quem precisa, a recompensa vem. Aproveite o lazer com amigos e agite a paquera! A sintonia no romance é garantida.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 47, 09, 56

Gêmeos

Hoje é dia de focar na casa, fazer reparos e possivelmente adicionar algo novo. Mas atenção aos gastos! No trabalho, as atividades rotineiras e caseiras fluem melhor.

Cuidado com possessividade, inclusive no amor. E um antigo amor pode reaparecer, controle o ciúme.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 15, 35, 32

Câncer

Use seu lado comunicativo e raciocínio rápido para ter sucesso e arrancar elogios. A noite será ótima para sair da zona de conforto e se aventurar com amigos!

No amor, espere um astral descontraído e diversão com o par. Cuidado com desentendimentos em casa.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 11, 20, 29

Leão

Tenha cautela em conversas de rotina e deslocamentos rápidos hoje. No serviço, redobre a atenção para evitar mal-entendidos.

As boas energias favorecem suas finanças. Fofocas podem jogar areia nos planos de conquista. Se está comprometido, modere o ciúme para paz no amor.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 03, 28, 48

Virgem

Sextou! Mas cuidado com dinheiro e avalie suas metas financeiras. No trabalho, você vai brilhar com confiança!

À noite, espere momentos de descontração e conversas agradáveis. No amor, aproveite a troca única e aguarde por surpresas agradáveis. Mantenha sua energia vibrante!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 54, 09, 52

Libra

Nesta sexta, tenha diplomacia no trabalho para evitar conflitos. Escute sua intuição e relaxe quando precisar.

Surpresas financeiras podem surgir à noite. No amor, evite compromissos alheios e desenvolva a confiança para um relacionamento saudável. Mantenha a paz!

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 52, 18, 34

Escorpião

Sextou com pique total para seguir seus sonhos. Mantenha o foco no serviço e cuidado com distrações e compromissos.

Na paquera, o sucesso é garantido. No romance, sair da rotina fortalece a conexão. Ótimo dia para sonhar e concretizar!

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 42, 24, 06

Sagitário

Comece a sexta com energia para alcançar suas ambições. Mantenha o foco no trabalho e resolva assuntos rotineiros.

Cuidado com desentendimentos entre amigos. A vida amorosa pode não estar perfeita, mas ao anoitecer sua popularidade aumenta. Aproveite para se aproximar de quem deseja!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 17, 44, 06

Capricórnio

O dia pode começar desafiador, com tensões no trabalho e possíveis rivalidades. Respire fundo e mantenha a calma!

À noite, fuja da rotina. Agitos na paquera esperam por você, e se já tem um amor, deixe as diferenças de lado. Mantenha a positividade!

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 50, 59, 15

Aquário

Sexta-feira com foco extra no trabalho. A energia da Lua Minguante em Virgem é perfeita para concluir tarefas pendentes antes de iniciar novos projetos.

Busca uma nova posição profissional? O momento é agora! Aproveite a sua sensualidade para conquistar. Noites intensas aguardam!

  • Cor: GOIABA
  • Palpite: 46, 10, 39

Peixes

Trabalho em equipe é o segredo do sucesso hoje! Com a Lua Minguante em Virgem, a colaboração e as parcerias estão favoráveis.

Mas cuidado, tensões podem surgir. Mantenha-se focado e tranquilo, à noite as energias melhoram. No amor, peça calma e compreensão.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 16, 20, 02

