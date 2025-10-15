Mestra Ana Lúcia do Coco conduz oficina gratuita no Cais do Sertão
Atividade faz parte da exposição "Vidas em Cordel" e será realizada neste sábado (18), a partir das 15h. Ingressos disponíveis uma hora antes no local
Clique aqui e escute a matéria
Um dos principais nomes do coco, a Mestra Ana Lúcia fará uma oficina gratuita neste sábado (18), no Cais do Sertão, a partir das 15h, com ingressos disponíveis uma hora antes no local. O encontro faz parte da exposição “Vidas em Cordel” e tem como objetivo passar para o público os ensinamentos dos passos do coco, da alfaia (tambor membranofone), do ganzá e do pandeiro e contará com alguns descendentes dela: Mestra Totoca, filha de Ana Lúcia, além das netas Cintia e Simeia, o sobrinho Lucas e o bisneto Matheus, participarão.
Ana Lúcia mantém a importante missão de transmitir esses ensinamentos para novas gerações, perpetuando a potência das tradições que carregam histórias formativas da identidade do povo pernambucano, principalmente de raízes afro-brasileiras e indígenas. Líder dos grupos Raízes do Coco e Estrelinhas do Coco, ela é Patrimônio Vivo de Pernambuco e realizou viagem recentemente para Portugal, onde realizou uma série de ações ligadas ao fazer cultural.
A exposição “Vidas em Cordel” fica em cartaz no Centro Cultural Cais do Sertão (Recife Antigo) até o dia 15 de dezembro, com patrocínio oficial da Petrobras. O projeto já percorreu cinco estados e atraiu mais de 80 mil visitantes presencialmente e outros 190 mil online. A visitação é das 10h às 16h (terça a sexta) e das 13h às 18h (sábados e domingos). Além da mostra, serão promovidos, ao total, dez encontros gratuitos destinados a cativar o público junto às histórias e às linguagens artísticas envolvidas. Caio do Cordel, Luna Vitrolira, Mariane Bigio e Oliveira de Panelas já estão com datas marcadas.
No fim do mês, em 30 de outubro, das 13h às 16h, a premiada poeta e pesquisadora Luna Vitrolira ministra “De Repente uma Glosa”. Ela apresenta ao público o universo da glosa, expressão da poesia popular nordestina que se constrói em versos metrificados, rimados e, muitas vezes, improvisados. Na tradição do formato, o artista parte de um mote (verso ou ideia inicial) e desenvolve estrofes que obedecem a regras formais de métrica e rima. O resultado é um exercício de engenho e criatividade. Os participantes conhecerão os fundamentos - métricas, rimas, cantos e contextos culturais - e serão convidados a experimentar a construção de versos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Um dos mais importantes repentistas do Brasil, Oliveira de Panelas fará uma apresentação do trabalho inédito “Cantoria-espetáculo” em 27 de novembro, a partir das 14h. Na ocasião, ele arma um evento eclético-sócio-cultural da arte do improviso da cantoria. O encontro contempla também canções, declamações e leitura de cordel recitado, com estímulo à participação da plateia para alguns pedidos de temas e assuntos variados.
Na Escola Municipal do Pilar, na Comunidade do Pilar, surgida a partir de uma histórica ocupação de famílias e marcada pela luta pelo direito à moradia, vizinha ao Cais do Sertão, a poeta, contadora de histórias, cantora, compositora e radialista Mariane Bigio ministra a oficina “Cordel para crianças”, em 17 de outubro e 11 de novembro. Ela mescla o lúdico ao aprendizado numa espécie de aula-espetáculo em que as características e técnicas são ilustradas por textos em cordel. Para os alunos da Escola Estadual Alfredo Freyre, no dia 17 de outubro, o poeta popular, cordelista, embolador, coquista, produtor cultural e administrador Caio do Cordel faz um convite à criatividade e à valorização da cultura nordestina em “Montando o Meu Cordel”, na qual os participantes têm a oportunidade de praticar a técnica.
Vidas em Cordel
A exposição “Vidas em Cordel”, promovida pelo Museu da Pessoa e com patrocínio oficial da Petrobras, costura a literatura popular ao ofício da xilogravura para retratar, em versos e imagens, indivíduos célebres ou anônimos cujas trajetórias incríveis ressoam e dignificam a pluralidade da cultura, do pensamento e do modo de ser do brasileiro. As obras ocupam a sala Todo Gonzaga, no 2ª andar do Centro Cultural Cais do Sertão (Recife Antigo).
“Vidas em cordel” apresenta as histórias em grandes painéis ilustrados pelas xilogravuras acompanhadas de minibiografias e textos sobre a arte do cordel. A exposição tem distribuição gratuita de cordéis, oferece QR Codes com propostas interativas, reserva espaço “instagramável” para postagem de fotos nas redes sociais e conta com cabine de gravação para registro das histórias dos visitantes - instantaneamente integradas ao acervo do Museu da Pessoa. Quem ceder a própria narrativa recebe cartela de adesivos automáticos e um cartaz exclusivo.
As obras expostas presencialmente também podem ser acessadas ao lado de conteúdos exclusivos pela internet - pelo endereço memo.museudapessoa.org/vidas-em-cordel. A página disponibiliza informações complementares sobre os personagens retratados e proporciona uma experiência de contemplação distinta. A Programação Cultural do Museu da Pessoa é viabilizada pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, com patrocínio oficial da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre e 3M. As ações ainda contam com apoio financeiro do BNDES e parceria do Museu Nacional dos Povos Indígenas, da Funai, e do Centro Cultural Cais do Sertão, equipamento do Governo de Pernambuco, gerido pela Secretaria de Turismo e Lazer, via Empetur.