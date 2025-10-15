Mestra Ana Lúcia do Coco conduz oficina gratuita no Cais do Sertão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atividade faz parte da exposição "Vidas em Cordel" e será realizada neste sábado (18), a partir das 15h. Ingressos disponíveis uma hora antes no local

Um dos principais nomes do coco, a Mestra Ana Lúcia fará uma oficina gratuita neste sábado (18), no Cais do Sertão, a partir das 15h, com ingressos disponíveis uma hora antes no local. O encontro faz parte da exposição “Vidas em Cordel” e tem como objetivo passar para o público os ensinamentos dos passos do coco, da alfaia (tambor membranofone), do ganzá e do pandeiro e contará com alguns descendentes dela: Mestra Totoca, filha de Ana Lúcia, além das netas Cintia e Simeia, o sobrinho Lucas e o bisneto Matheus, participarão.

Ana Lúcia mantém a importante missão de transmitir esses ensinamentos para novas gerações, perpetuando a potência das tradições que carregam histórias formativas da identidade do povo pernambucano, principalmente de raízes afro-brasileiras e indígenas. Líder dos grupos Raízes do Coco e Estrelinhas do Coco, ela é Patrimônio Vivo de Pernambuco e realizou viagem recentemente para Portugal, onde realizou uma série de ações ligadas ao fazer cultural.

A exposição “Vidas em Cordel” fica em cartaz no Centro Cultural Cais do Sertão (Recife Antigo) até o dia 15 de dezembro, com patrocínio oficial da Petrobras. O projeto já percorreu cinco estados e atraiu mais de 80 mil visitantes presencialmente e outros 190 mil online. A visitação é das 10h às 16h (terça a sexta) e das 13h às 18h (sábados e domingos). Além da mostra, serão promovidos, ao total, dez encontros gratuitos destinados a cativar o público junto às histórias e às linguagens artísticas envolvidas. Caio do Cordel, Luna Vitrolira, Mariane Bigio e Oliveira de Panelas já estão com datas marcadas.

No fim do mês, em 30 de outubro, das 13h às 16h, a premiada poeta e pesquisadora Luna Vitrolira ministra “De Repente uma Glosa”. Ela apresenta ao público o universo da glosa, expressão da poesia popular nordestina que se constrói em versos metrificados, rimados e, muitas vezes, improvisados. Na tradição do formato, o artista parte de um mote (verso ou ideia inicial) e desenvolve estrofes que obedecem a regras formais de métrica e rima. O resultado é um exercício de engenho e criatividade. Os participantes conhecerão os fundamentos - métricas, rimas, cantos e contextos culturais - e serão convidados a experimentar a construção de versos.

Um dos mais importantes repentistas do Brasil, Oliveira de Panelas fará uma apresentação do trabalho inédito “Cantoria-espetáculo” em 27 de novembro, a partir das 14h. Na ocasião, ele arma um evento eclético-sócio-cultural da arte do improviso da cantoria. O encontro contempla também canções, declamações e leitura de cordel recitado, com estímulo à participação da plateia para alguns pedidos de temas e assuntos variados.

Na Escola Municipal do Pilar, na Comunidade do Pilar, surgida a partir de uma histórica ocupação de famílias e marcada pela luta pelo direito à moradia, vizinha ao Cais do Sertão, a poeta, contadora de histórias, cantora, compositora e radialista Mariane Bigio ministra a oficina “Cordel para crianças”, em 17 de outubro e 11 de novembro. Ela mescla o lúdico ao aprendizado numa espécie de aula-espetáculo em que as características e técnicas são ilustradas por textos em cordel. Para os alunos da Escola Estadual Alfredo Freyre, no dia 17 de outubro, o poeta popular, cordelista, embolador, coquista, produtor cultural e administrador Caio do Cordel faz um convite à criatividade e à valorização da cultura nordestina em “Montando o Meu Cordel”, na qual os participantes têm a oportunidade de praticar a técnica.

Vidas em Cordel

A exposição “Vidas em Cordel”, promovida pelo Museu da Pessoa e com patrocínio oficial da Petrobras, costura a literatura popular ao ofício da xilogravura para retratar, em versos e imagens, indivíduos célebres ou anônimos cujas trajetórias incríveis ressoam e dignificam a pluralidade da cultura, do pensamento e do modo de ser do brasileiro. As obras ocupam a sala Todo Gonzaga, no 2ª andar do Centro Cultural Cais do Sertão (Recife Antigo).

“Vidas em cordel” apresenta as histórias em grandes painéis ilustrados pelas xilogravuras acompanhadas de minibiografias e textos sobre a arte do cordel. A exposição tem distribuição gratuita de cordéis, oferece QR Codes com propostas interativas, reserva espaço “instagramável” para postagem de fotos nas redes sociais e conta com cabine de gravação para registro das histórias dos visitantes - instantaneamente integradas ao acervo do Museu da Pessoa. Quem ceder a própria narrativa recebe cartela de adesivos automáticos e um cartaz exclusivo.

As obras expostas presencialmente também podem ser acessadas ao lado de conteúdos exclusivos pela internet - pelo endereço memo.museudapessoa.org/vidas-em-cordel. A página disponibiliza informações complementares sobre os personagens retratados e proporciona uma experiência de contemplação distinta. A Programação Cultural do Museu da Pessoa é viabilizada pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura, por meio do Ministério da Cultura, com patrocínio oficial da Petrobras e patrocínio do Mercado Livre e 3M. As ações ainda contam com apoio financeiro do BNDES e parceria do Museu Nacional dos Povos Indígenas, da Funai, e do Centro Cultural Cais do Sertão, equipamento do Governo de Pernambuco, gerido pela Secretaria de Turismo e Lazer, via Empetur.