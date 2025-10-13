Exposição internacional de pinturas com café tem nova edição no Recife
São 50 obras, de diferentes tamanhos, formatos e conceitos, expostas no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte, na Zona Norte do Recife
Pinturas feitas com café, por 28 artistas de 17 países e quatro continentes estarão em exposição, nos dias 15 de 16 de outubro, no hall do Pernambucanas Bistrô, instalado no 9º andar do Hospital Jayme da Fonte.
São 50 obras, de diferentes tamanhos, formatos e conceitos, comprovando que a expressão artística não tem barreiras criativas. A exposição estará aberta em dois turnos, das 12h30 às 14h30 e das 17h às 19h30, com acesso limitado à capacidade do espaço.
A ação marca as comemorações do Dia do Médico – celebrado nacionalmente em 18 de outubro - programadas pelo HJF.
"O café faz parte da história de todos os brasileiros e também do nosso cotidiano. É memória, afeto, conexão e cultura. Por meio da arte, contamos essa trajetória e reafirmamos a sua importância no futuro", diz o artista plástico pernambucano Abraão Figueiredo, idealizador, curador e coordenador da exposição.
Abraão estará na mostra com dois trabalhos e também produzirá, em tempo real, uma obra especial para o evento.
Participam da exposição os seguintes artistas:
Ana Lucia Gonçalves (Brasil),
Anna Starchyk (Ucrânia),
Aparício Farinha( Portugal),
Azmi Hussin (Malásia),
Beatriz Brenner (Portugal),
Beto Nascimento ( Brasil),
Christina Mong (Singapura),
Dennis Valenciano (Filipinas),
Duishobekov Nurlan (Quirguistão),
Esaú Andrade (México),
Fernando Lopez (Equador),
Fernando Sá (Brasil),
Hussain Ihfal (Maldivas),
Julía Lopue (Filipinas),
L. Dinart (Brasil),
Laura Rodrigues (Alemanha),
Leo Luna (Brasil),
Marcel Wagner (Suíça),
Modesto Aceves (Estados Unidos),
N. Sunarya (Indonesia),
Ricardo Ferreira (Brasil),
Ricardo França (Brasil),
Sérgio Bello (França),
Sraa had Khaeun (Iraque)
Susan Hessen (Noruega),
Víctor Amaya (Mexico),
Wilson Freire (Brasil).