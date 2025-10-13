Horóscopo 14/10: Hoje sua cautela é sua melhor amiga, em especial no trabalho. Seu sexto sentido também está a todo vapor

fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 14/10

Cuide da saúde para melhorar seu visual. No amor, mantenha os ciúmes sob controle. A paquera pode estar lenta, então seja paciente

Por Aisha Vitória Publicado em 13/10/2025 às 13:57
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Seu carisma fica em alta hoje! Equilibre sua ousadia com realismo para um dia de sucesso. É um ótimo momento, pois a sorte está ao seu lado.

No amor, mimos e carinho serão o segredo para a sintonia perfeita. As boas vibes estão por toda parte, aproveite!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 15, 42, 51

Touro

Comece o dia equilibrando trabalho e família com a Lua em Leão no seu horizonte. Espere boas notícias financeiras.

Cuide da saúde para melhorar seu visual. No amor, mantenha os ciúmes sob controle. A paquera pode estar lenta, então seja paciente.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 44, 23, 53

Gêmeos

A terça-feira conta com agilidade para resolver desafios! No trabalho, use suas ideias para lidar rapidamente com as tarefas.

O astral do dia favorece a diversão com pessoas próximas. Use um bom papo para conquistar o crush. Prepare-se para momentos animados com seu par!

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 26, 42, 33

Câncer

Hoje é um grande dia para suas finanças. Mergulhe no trabalho e espere um saldo positivo. Ajuda familiar pode ser chave se estiver procurando emprego.

À noite, prepare-se para uma energia romântica intensa, com possibilidade de um ex reaparecer. Abrace as oportunidades!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 57, 48, 30

Leão

Renove suas energias com a Lua no seu signo! Hoje é um dia perfeito para correr atrás dos seus interesses.

Uma boa conversa pode fazer milagres. À noite, espere uma animação nos romances e paqueras. Surpreenda seu par com uma declaração de amor!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 14, 58, 13

Virgem

Hoje sua cautela é sua melhor amiga, em especial no trabalho. Seu sexto sentido também está a todo vapor.

Grandes oportunidades financeiras estão ao seu alcance, graças a Vênus e Urano. À noite, seu coração pode bater mais forte por alguém do trabalho.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 12, 27, 21

Libra

Hoje, a Lua em Leão traz a dose extra de imaginação que você precisa! Equilibrar sonhos com a realidade é o seu desafio no trabalho, mas os astros estão aí para aprimorar a convivência.

Vênus e Plutão supercarregam seu charme, trazendo oportunidades especiais de conquista.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 42, 51, 59

Escorpião

Hoje, a Lua em Leão impulsiona sua ambição profissional! Use sua intuição para colher resultados no trabalho.

À noite, sua família entra em foco. Porém, atenção: seu romance pode sofrer com a movimentação. Surpresas podem surgir com um antigo amor escondido. Mantenha-se alerta!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 41, 53, 05

Sagitário

O dia favorece o trabalho em equipe, graças à Lua em Leão. Esteja aberto ao diálogo para se conectar melhor com colegas e amigos.

À noite, a descontração pode trazer oportunidades na conquista e deixar o romance mais prazeroso. Aproveite!

  • Cor: VERMELHO
  • Palpite: 45, 43, 54

Capricórnio

Hoje, as mudanças estarão em destaque e surpresas podem surgir. Dia ideal para bons negócios. Foco na carreira e auxílio da família são promissores.

À noite, suas finanças ganham boas energias. Para os apaixonados, prepare-se para envolver o crush e apimentar o romance.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 51, 50, 60

Aquário

Hoje é dia de unir forças em parcerias profissionais e se animar com bons papos. Planos de viagem e estudos ganham boas energias.

Para os solteiros, um novo relacionamento pode surgir e ser duradouro. No amor, os laços se fortalecem com mais carinho e intimidade.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 56, 38, 47

Peixes

A Lua em Leão favorece suas finanças e trabalho hoje! Mantenha o foco e procure oportunidades lucrativas. Aja com cautela nas negociações.

À noite, sua intuição e poder de sedução se destacam, aproveite para sair da rotina. Esteja aberto para o novo!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 11, 47, 52

