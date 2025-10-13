fechar
Signo | Notícia

5 signos vão sentir uma reviravolta no bolso e no coração até o fim do mês

Cinco signos vão viver mudanças emocionais e financeiras que redefinem planos e mostram que estabilidade e amor podem caminhar juntos

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 12:04
Imagem para representar o aspecto financeiro
Imagem para representar o aspecto financeiro - Kanpisut/iStock

A energia das próximas semanas mistura emoção e prosperidade.

O que parecia travado começa a andar, e o que parecia distante se aproxima com força.

Essa virada não vem de forma sutil, ela chega com decisões importantes, reencontros e boas notícias que movimentam o coração e o bolso.

Touro

Você recebe um retorno financeiro que estava pendente, e junto vem a chance de resolver algo afetivo. Um pedido de desculpas ou mensagem inesperada traz paz ao mesmo tempo em que o dinheiro volta a circular.

Leão

Uma proposta de trabalho ou parceria promissora aparece e melhora seu humor. O coração, antes desconfiado, se abre novamente para alguém que demonstra constância e interesse real.

Escorpião

Escorpião pode se surpreender com uma virada completa em algo que julgava perdido. Um relacionamento ganha nova chance e, no campo financeiro, surge uma oportunidade de investimento lucrativo.

Aquário

O fim do mês marca um novo equilíbrio. A vida afetiva se estabiliza com mais clareza e menos ruído, enquanto uma negociação antiga finalmente se resolve a seu favor.

Peixes

Um dinheiro que você nem esperava entra e traz alívio. No amor, alguém demonstra um sentimento verdadeiro e muda sua perspectiva sobre o que é segurança emocional.

Leia também

