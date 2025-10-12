Energia lunar revela segredos guardados que 3 signos não esperavam encarar
Três signos vão se deparar com revelações que podem mudar a forma como enxergam certas pessoas e situações. A Lua chega iluminando partes esquecidas
A energia lunar deste período vai agir como um espelho, mostrando emoções antigas, lembranças e escolhas que precisam ser revisadas.
O impacto pode ser intenso, mas libertador.
Pronto para escutar as histórias da Lua?
Gêmeos
Uma conversa inesperada ou uma mensagem antiga pode trazer à tona algo que você não estava pronto para ouvir.
Mesmo que a verdade cause incômodo, ela vai te ajudar a entender o que realmente quer seguir cultivando.
Escorpião
Revelações emocionais mexem fundo com você. Um segredo guardado por muito tempo pode vir à tona e mudar sua percepção sobre alguém importante.
Ainda que doa, essa clareza será essencial para sua renovação emocional.
Aquário
Você pode descobrir algo que estava acontecendo nos bastidores de uma amizade, parceria ou relação antiga.
A notícia chega como um choque, mas vai te ajudar a se libertar de situações que já não condizem com quem você se tornou.
A Lua não expõe para punir, mas para libertar. Esses três signos vão entender que o que vem à tona agora é apenas o que precisa ser curado para que novos ciclos comecem com leveza e verdade.