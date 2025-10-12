fechar
A sorte vai bater na porta desses 3 signos nesta semana

Prepare-se: esta semana promete abrir caminhos, realizar desejos e mostrar que o universo sempre recompensa quem segue com fé e entusiasmo.

Por Suzyanne Freitas Publicado em 12/10/2025 às 7:29
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A energia cósmica se movimenta com intensidade, e três signos serão diretamente beneficiados por uma onda de sorte poderosa.

O universo conspira a favor deles, abrindo portas, trazendo boas notícias e oportunidades que podem transformar seus dias.

Gêmeos

A sorte se manifesta através de contatos e conversas. Uma proposta inesperada ou uma coincidência positiva pode mudar o rumo da sua semana. Confie no seu poder de comunicação — ele será sua chave para o sucesso.

Leão

O brilho leonino estará em evidência! A sorte vem de forma prática e palpável: um ganho financeiro, um elogio no trabalho ou um reconhecimento que aumenta sua confiança. É hora de acreditar em si mesmo e agir sem medo.

Sagitário

O universo prepara um presente para os sagitarianos. Viagens, novas experiências ou notícias que trazem alívio podem marcar os próximos dias. A sorte vem com leveza, alegria e aquele toque de aventura que você tanto ama.

Números de sorte para cada signo na loteria

