A prosperidade mostra sua face mais generosa e alcança 5 signos
Sob a influência positiva de Júpiter e Vênus, o astral favorece contratos, novos negócios e o fortalecimento da autoconfiança
O céu anuncia um período de expansão e abundância que promete recompensar o esforço e a persistência de cinco signos.
A prosperidade, agora em sua forma mais generosa, começa a se manifestar de maneira concreta: ganhos financeiros, reconhecimento profissional e soluções inesperadas para antigos impasses.
O universo abre as portas certas e deixa claro que, quando a energia da colheita chega, nada é capaz de impedir seu florescimento.
É o momento em que o trabalho ganha valor, o talento encontra visibilidade e o destino entrega aquilo que foi cultivado com paciência e fé.
Touro (20 de abril a 20 de maio)
Touro sentirá a prosperidade tocar todos os campos da vida. Um ganho financeiro inesperado ou uma conquista material importante deve marcar os próximos dias.
O signo, conhecido por sua determinação e foco, verá o retorno do que foi construído com constância.
Leão (23 de julho a 22 de agosto)
Leão entra em um ciclo de brilho profissional e destaque público. Projetos ganham espaço, ideias são valorizadas e oportunidades surgem de onde menos se espera.
A energia leonina de liderança atrai a atenção de pessoas influentes e pode render alianças promissoras.
Libra (23 de setembro a 22 de outubro)
Para Libra, a prosperidade virá em forma de equilíbrio. Novos acordos, parcerias e recomeços financeiros restauram a sensação de segurança.
O signo perceberá que a harmonia que buscava nas relações começa, agora, a se refletir na vida material.
Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)
Capricórnio será recompensado por sua disciplina incansável.
A prosperidade chega como reconhecimento por anos de esforço e seriedade. Pode ser uma promoção, uma oportunidade internacional ou o sucesso de um projeto pessoal que finalmente decola.
Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)
Peixes recebe a abundância em forma de inspiração criativa e intuição aflorada. Ideias visionárias e parcerias espiritualmente alinhadas podem gerar resultados concretos e duradouros.
O signo aprenderá que prosperar também é confiar no fluxo do universo.
O ciclo da colheita
Touro, Leão, Libra, Capricórnio e Peixes entram, agora, em uma fase em que o universo distribui recompensas com generosidade.
A prosperidade, longe de ser apenas material, vem como símbolo de plenitude e merecimento.
É o tempo em que o esforço, a fé e a paciência se convertem em frutos maduros — prontos para serem colhidos por quem nunca desisti