ANIMAGE 2025: com recorde de público, festival premia curta francês. Confira a lista
Grande Prêmio ANIMAGE foi concedido a "Galochas Noturnas", de Pierre-Luc Granjon, enquanto o destaque nacional foi "Safo", de Rosana Urbes
O ANIMAGE – Festival Internacional de Animação de Pernambuco encerrou sua edição comemorativa de 15 anos neste fim de semana com recorde de público.
De acordo com a organização, mais de 8 mil pessoas circularam pelas sessões gratuitas, realizadas nos cinemas São Luiz, CAIXA Cultural Recife, Cinema da Fundação, Cinema da UFPE e Teatro do Parque.
Na cerimônia de encerramento, no Cineteatro do Parque, foram anunciados os vencedores da Mostra Competitiva de Curtas 2025, celebrando a diversidade, a inovação e a força criativa da animação com produções de diferentes países.
O Grande Prêmio ANIMAGE de Melhor Curta-Metragem foi concedido a "Galochas Noturnas", do francês Pierre-Luc Granjon, obra que conquistou o público e os jurados pela narrativa e estética.
Nacionais
Entre os destaques nacionais, o curta "Safo", da brasileira Rosana Urbes, recebeu dois prêmios: Melhor Curta Brasileiro e Melhor Direção de Arte.
Já "Kabuki", de Tiago Minamisawa, recebeu Menção Honrosa na categoria brasileira e foi eleito o vencedor do Prêmio do Público, em reconhecimento à sua forte conexão emocional com a plateia.
Infantil
O prêmio de Melhor Curta Infantil foi para "Tuu Tuu Til", da alemã Veronica Solomon, enquanto "Entre Quatro Paredes de Memórias", da polonesa Joanna Patek, conquistou o título de Melhor Curta Estudantil.
A produção chinesa "O Corvo, a Estrela-do-Mar e o Unicórnio", de Xiaoxuan Han, recebeu Menção Honrosa nessa categoria.
Outros destaques da noite incluem "Óculos, de Yumi Joung" (Coreia do Sul), premiado por Melhor Direção; "Ouvido de Cachorro", de Péter Vácz (Hungria), vencedor de Melhor Roteiro; e "Brincando de Deus", de Burani Matteo (Itália), agraciado com o prêmio de Melhor Técnica.
O reconhecimento por Melhor Som foi para Luz Diaba, coprodução entre Argentina e Canadá dirigida por Gervasio Canda, Paula Boffo e Patricio Plaza.
Troféu Jeorge Pereira
A ABCA – Associação Brasileira de Cinema de Animação concedeu o Troféu Jorge Pereira de Melhor Curta Brasileiro ao filme Cidade das Rosas, de Siso Barros e Ana Barcabogante.
O júri oficial desta edição foi composto por Daniel Bandeira, Luciana Veras e Nuno Beato, enquanto o júri da ABCA contou com Jefferson Batista, Laura de Araújo e Tiago Costa.
"Chegar aos 15 anos do ANIMAGE é uma conquista coletiva. O festival nasceu do desejo de dar visibilidade à animação autoral e hoje se tornou não somente uma plataforma de encontro entre criadores, estudantes e o público, mas também é o evento mais relevante de todo o Brasil para a Animação. Ver a qualidade e a diversidade dos filmes inscritos nesta edição é a maior recompensa possível”, afirma Antonio Gutierrez (Gutie), idealizador e diretor geral do ANIMAGE.
A edição também bateu recorde de inscrições em sua Mostra Competitiva de curtas, com mais de 2.300 trabalhos de 112 países.
"O ANIMAGE cresceu junto com o próprio cinema de animação brasileiro e hoje reflete a força de uma geração que experimenta, questiona e amplia as fronteiras dessa linguagem. É um espaço de criação e troca, onde cada edição renova o compromisso do festival com a diversidade e com o olhar autoral", complementa Lucianne Vasconcelos, coordenadora-geral e co-diretora do ANIMAGE.
Confira a lista de premiados - Animage 2025:
Melhor Curta-Metragem - GRANDE PRÊMIO ANIMAGE
Galochas Noturnas, de Pierre-Luc Granjon (França, 2024)
Melhor Curta-Metragem Infantil
Tuu Tuu Til, de Veronica Solomon (Alemanha, 2024, 05’)
Melhor Curta-Metragem Brasileiro
Safo, de Rosana Urbes (Brasil, 2025, 12’)
Menção Honrosa Curta-Metragem Brasileiro
Kabuki, de Tiago Minamisawa (Brasil, 2024, 15’)
Melhor Curta-Metragem Estudantil
Entre Quatro Paredes de Memórias, de Joanna Patek (Polônia, 2024, 12’)
Menção Honrosa Curta-Metragem Estudantil
O Corvo, a Estrela-do-Mar e o Unicórnio, de Xiaoxuan Han (China, 2024, 09’)
Melhor Curta-Metragem - Prêmio do Público
Kabuki, de Tiago Minamisawa (Brasil, 2024, 14´)
Melhor Direção
Óculos, de Yumi Joung (Coréia do Sul, 2025, 15’)
Melhor Roteiro
Ouvido de Cachorro, de Péter Vácz (Hungria, 2025, 20’)
Melhor Direção de Arte
Safo, de Rosana Urbes (Brasil, 2025, 12’)
Melhor Técnica
Brincando de Deus, de Burani Matteo (Itália, 2024, 09’)
Melhor Som
Luz Diaba, de Gervasio Canda, Paula Boffo e Patricio Plaza (Argentina e Canadá, 2025, 11’)
Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro - Troféu Jeorge Pereira
Cidade das Rosas, de Siso Barros e Ana Barcabogante (Brasil, 2025, 16´)