Após cancelamento, série policial brasileira com mistério de 'quem matou?' finalmente estreia

Com Débora Nascimento, "Cenas de um Crime" investiga assassinato de empreiteiro que acaba revelando segredos profundos da história do Brasil

A série policial "Cenas de um Crime", protagonizada por Débora Nascimento e Fabrício Boliveira, chega ao catálogo da HBO Max nesta quinta-feira (16). O enredo gira em torno de uma pergunta que há décadas permeia o audiovisual brasileiro: quem matou?

Gravada em 2022 pela Zola Filmes, a produção foi originalmente pensada para estrear na Paramount, que acabou cancelando o lançamento em 2024 por conta dos altos custos para manter o título disponível na plataforma.

Para surpresa do elenco e da equipe, a série de oito episódios foi comprada pela HBO Max, que passa a exibir a trama justamente na reta final do remake de "Vale Tudo" — novela que também envolve um mistério de assassinato.

Mistério, poder e segredos do país

"Cenas de um Crime" acompanha a investigação do assassinato de Rogério Lenzi, um dos maiores empreiteiros do país, encontrado morto dentro de sua própria casa.

O diferencial da série em relação a outras tramas policiais está no modo como, à medida que a investigação avança, segredos profundos da história do Brasil e de uma sociedade oculta vêm à tona.

Imagem de 'Cenas de um Crime', série policial brasileira que estreia na HBO Max - DIVULGAÇÃO

A investigação é conduzida pelos policiais André (Fabrício Boliveira) e Bárbara (Débora Nascimento), um casal recém-separado que se vê confinado no mesmo território dos suspeitos após uma chuva torrencial provocar um deslizamento na região.

Entre os personagens (e suspeitos) estão um jogador de futebol, uma estudante de enfermagem, uma deputada do Centrão e um ex-secretário de segurança pública.

Um 'Ágatha Christie à brasileira'

"Temos o trunfo de pegar o gênero do quem matou e fazer um Ágatha Christie à brasileira, com o nosso tempero, a nossa textura. Isso começa pelos próprios personagens e também pelas cenas que gravamos na floresta amazônica", explica a diretora Izabel Jaguaribe.

"Existe uma disparidade social, uma diferença na forma de pensar o mundo. A história do Brasil surge como pano de fundo, o que é fundamental, passando pelos porões da ditadura até a milícia dos dias de hoje. É como se existissem três camadas: a do romance — que não é exatamente um romance —, a do assassinato e a do segredo por trás de tudo isso."

Débora Nascimento reforça que a investigação serve como pano de fundo para revelar as complexidades e emoções dos personagens. "Tivemos de lidar com rancor, com amor, com tesão, com repulsa. Eles são muito passionais, muito vivos. Não são simplesmente policiais, pois têm toda uma vivência emocional que os move."

Da frustração à alegria

A diretora Izabel Jaguaribe afirma estar "com uma alegria redobrada" ao ver a série finalmente lançada, após um período em que o projeto ficou “num limbo, sem saber o que iria acontecer”.

"Estava todo mundo acreditando muito na série, porque era um trabalho muito bem feito, que merecia ser visto. Então, a frustração virou alegria", diz.

"Vivemos um contexto que vem muito a calhar, desde o quem matou Odete Roitman até as questões políticas que estão vindo à tona. Há uma necessidade de falar sobre a democracia como força fundamental e importantíssima nas nossas vidas. É fazer entretenimento com um toque de história do Brasil. Devemos pensar em assuntos que merecem ser tratados."

Fabrício Boliveira também comemora: "A felicidade é grande, porque a gente faz esse trabalho para se comunicar. A gente faz para estrear, para que falem, não apenas para receber o dinheiro e pronto. É também sobre expectativa, comunicação e a função do artista."

Equipe criativa e direção

A série foi criada por Rafael Spínola, com roteiro assinado por ele em parceria com Gustavo Bragança — dupla responsável por títulos como Senna, Impuros, A Divisão e Romance Policial: Espinosa.

A direção geral é de Izabel Jaguaribe, com Giovanna Machline na direção. A produção executiva é assinada por Eduardo Pop, Fernanda Laignier e José Henrique Fonseca.