Cultura | Notícia

Horóscopo 16/10: Prosperidade chegando! Hoje é um grande dia para focar no trabalho, você pode ganhar dinheiro extra

Hoje, trabalhar em equipe favorece sua manhã. Cautela é recomendada à tarde e em viagens. O sexto sentido se torna seu guia

Por Aisha Vitória Publicado em 15/10/2025 às 14:34
Horóscopo de quinta-feira
Horóscopo de quinta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Inicie o dia com seu charme e comunicação em alta, ótimo para conexões pessoais e profissionais. Fique alerta para possíveis trabalhos extra no período da tarde.

A paixão brilha durante o dia, então aproveite! Lembre-se, tudo é passageiro, então curta o momento.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 14, 40, 13

Touro

Aproveite o dia para melhorar a produtividade em projetos profissionais. Apesar da tarde trazer riscos financeiros, uma dose extra de sorte te acompanha.

Tenha cautela com o ciúme, mas prepare-se para receber muito carinho no romance à noite! Seu charme estará em alta.

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 39, 55, 21

Gêmeos

Aposte na comunicação e novos contatos! Hoje seu raciocínio está afiado, ótimo para compartilhar ideias.

Esteja preparado para novas responsabilidades no trabalho e cuidado com conflitos familiares. No amor, encante seu crush pela manhã e mais tarde, um programa caseiro será a pedida ideal!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 40, 32, 22

Câncer

Prosperidade chegando! Hoje é um grande dia para focar no trabalho, você tem chances de ganhar dinheiro extra.

Fique atento a mal-entendidos durante o dia. À noite, abra-se para bons papos, eles podem abrir novas portas e melhorar suas relações amorosas. Mantenha-se animado!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 34, 07, 52

Leão

Hoje é dia de focar nos seus interesses pessoais, aproveite a manhã para brilhar e resolver pendências.

À tarde, investimentos arriscados podem não favorecer sua situação financeira. No amor, a manhã traz oportunidades de conquista, mas cuidado com a possessividade à noite.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 27, 45, 20

Virgem

O dia começa com um ritmo mais tranquilo. Escute sua intuição para avançar nas tarefas. Evite atritos e mantenha as críticas leves.

À noite, deixe o romantismo te guiar: a paquera é promissora e seu par vai adorar um carinho extra.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 20, 43, 52

Libra

Hoje, trabalhar em equipe favorece sua manhã. Cautela é recomendada à tarde e em viagens. O sexto sentido se torna seu guia.

O amor proibido acena, mas distância pode causar problemas. À noite, quem você ama oferecerá tranquilidade. Mantenha-se confiante e receptivo.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 49, 59, 58

Escorpião

Inicie seu dia com ambição, isso melhora sua imagem profissional! Cuidado com desentendimentos à tarde.

A noite promete diversão e proximidade com alguém especial, graças a ajuda dos amigos. Se estiver em um relacionamento, espere por momentos de maior companheirismo.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 06, 26, 42

Sagitário

Hoje tem tudo para ser um dia incrível! Busque novas experiências profissionais, expanda sua rede de contatos e prepare-se para negociações promissoras.

Cuidado com conflitos à tarde no trabalho. À noite vai ser perfeita para a paquera, mas evite atritos se já tem compromisso.

  • Cor: CREME
  • Palpite: 15, 14, 51

Capricórnio

Prepare-se para um dia de mudanças e aproveite para finalizar pendências. Use sua animação à noite para agitar a vida amorosa, seja pessoalmente ou online.

O amor está no ar e o inesperado pode trazer novidades para quem já tem um par. Sinta-se revigorado!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 03, 18, 36

Aquário

Hoje é dia de se conectar no trabalho e potencializar parcerias para o sucesso. Mas fique alerta: a tarde pede cuidado.

No amor, aproveite a sintonia matinal, mas atenção às possíveis brigas à tarde. Bom dia para tornar um romance recente algo mais sério.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 30, 36, 09

Peixes

Hoje é dia de esforço para cuidar das tarefas e encontrar harmonia no trabalho. À noite, aproveite a companhia de pessoas queridas e a paquera animada.

Cuidado com amores do passado e controle o ciúme no romance. Preencha o dia com amor e dedicação!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 36, 11, 54

