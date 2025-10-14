Barão Vermelho e Raimundos se apresentam no Downtown Aldeia Festival neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O evento acontece na Fazeventus, em Aldeia e reúne em seus três palcos atrações nacionais e locais, bandas que mantêm vivo o legado do rock

A 5ª edição do Downtown Aldeia Festival acontece neste sábado (18), garantindo 10h seguidas de música para os amantes do rock, começando às 13h e finalizando às 23h.

O evento ocorrerá na Fazeventus, em Aldeia, Região Metropolitana do Recife, e reúne em seus três palcos atrações nacionais e locais, bandas que mantêm vivo o legado do rock.

O line-up conta com nomes como Barão Vermelho e Raimundos, que dividem espaço com tributos à artistas que marcaram gerações, como o show inspirado em Elton John, interpretado por Rafael Dentini (SP), o tributo ao Red Hot Chilli Peppers, pela Zero Bronca, e a banda cover Legião Urbana Recife. Completam o time a Retroback e WhyNot.

Os ingressos custam a partir de R$ 160 e já estão à venda através do site: www.evenyx.com/downtown-aldeia-festival. O transfer ida e volta para Aldeia sai por R$ 70.

Um dos palcos será exclusivo para a School of Rock, que traz escolas de São Paulo, Campinas e Recife para se apresentar em um espaço destinado a receber a nova geração do gênero. O festival busca conectar a memória do rock brasileiro e internacional com novos públicos, em ambiente ao ar livre e de convivência coletiva.

Sobre as atrações



Para o festival, o Barão Vermelho apresenta seu novo show, intitulado “Do Tamanho da Vida”, mesmo título da música inédita de Cazuza com a banda. A turnê, lançada juntamente com a nova canção durante o Rock in Rio 2024, inclui sucessos como “Bete Balanço”, “Exagerado”, “Maior Abandonado”, “O Tempo Não Para”, e “Pro Dia Nascer Feliz” e muito mais, em um repertório que passeia por quatro décadas de sucesso.

“O show do Barão e a turnê ‘Do Tamanho da Vida’, me pegam, por mil motivos. Parece que tudo que já fizemos tem relevância. O repertório é matador, a banda está voando alto, performances incríveis e muita vontade de agradar aos fãs. São 43 anos de estrada, tudo DO TAMANHO DA VIDA, como prometido, como merecido”, exclama Guto Goffi, baterista do Barão.

Ícones do rock nacional, os Raimundos marcam presença no Downtown Aldeia Festival com a energia e irreverência que consagraram a banda em três décadas de estrada. Desde seu álbum de estreia, lançado em 1994, a banda se notabilizou pelo som que funde hardcore punk com gêneros da música nordestina, acumulando, na bagagem, nove discos autorais e mais de cinco milhões de cópias vendidas. Entre os sucessos, músicas como "Mulher de Fases", "Puteiro em João Pessoa", "Selim" e a "A Mais Pedida".

O festival

Além dos shows, a estrutura prevista contempla espaços como Beer Garden, Wine Garden, food park com seis operações gastronômicas, brechó e até um estúdio de música aberto ao público. Famílias com crianças encontrarão ainda uma área dedicada, com monitores no Espaço Kids.

Preocupações ambientais também estão na pauta do festival. A organização optou pela utilização de copos reutilizáveis e os resíduos das operações de alimentação serão destinados a cooperativas de reciclagem. Para facilitar o acesso, haverá serviço de transfer saindo do Recife, medida que busca reduzir o número de veículos no entorno do local.

“Nosso foco é oferecer uma experiência completa, onde a música é protagonista, mas o entorno importa: desde o acesso fácil até o copo ecológico no bar. Queremos que as pessoas se sintam bem, seguras e livres para curtir”, contou o produtor Lula Vieira.

Serviço

Downtown Aldeia Festival

Quando: sábado, 18 de outubro

Horário: Das 13h às 23h

Local: Fazeventus (Aldeia)

Ingressos e transfer: 3x sem juros no Evenyx (www.evenyx.com/downtown-aldeia-festival) e na Ingresso Prime (RioMar), Trois Barbearia e nas lojas da Casa do Pará | Menores até 14 anos não pagam.

