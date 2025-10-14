fechar
Cultura | Notícia

Periferia tem palco no REC'n'Play como a resistência que muda o futuro nos 20 anos da Jornada de MC’s

A programação reúne rodas de conversa, oficinas, palestras, cultura popular, danças urbanas, artes visuais, batalhas de rima, poesia, rap e muito mais

Por Zayra Pereira Publicado em 14/10/2025 às 23:19 | Atualizado em 14/10/2025 às 23:54
Imagem de participantes do Slam das Minas PE, que realizará a final no palco da Jornada de MC’s, pelo Festival REC'n’Play 2025
Imagem de participantes do Slam das Minas PE, que realizará a final no palco da Jornada de MC’s, pelo Festival REC'n’Play 2025 - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Jornada de MC's, que potencializou o movimento do hip hop em Pernambuco, celebra 20 anos de existência com participação no REC'n'Play 2025, que acontece de 15 a 18 de outubro (quarta a sábado) no Centro do Recife.

Com o tema “Periferia: A Resistência que Muda o Futuro” e curadoria de Anderson Santos, popularmente conhecido como Dj Big, a programação reúne rodas de conversa, oficinas, palestras, cultura popular, danças urbanas, artes visuais, batalhas de rima, poesia, rap, capoeira, música, performance, conteúdo de formação e uma diversidade de atividades artístico-culturais de fortalecimento às pessoas da periferia.

Leia Também

Sobre a Jornada de MC's

A Jornada de MC’s faz sua 6ª edição no festival, tradicionalmente ocupando a Rua do Bom Jesus, com o apoio da Prefeitura do Recife. Já as mesas de debate estão espalhadas por espaços no Bairro do Recife.

“O conceito estabelece a periferia como o centro de inovação, transformação social e expressão cultural, mostrando sua resistência e coletividade. A linha curatorial ‘Periferia: A Resistência que Muda o Futuro’ é uma presença direta e um aprofundamento do tema principal do festival, que é ‘O Futuro é Feito por Gente’. O que a gente sempre vê é o aprendizado ao realizar a Jornada de MC’s e o diálogo com a equipe do REC’n’Play”, declara Dj Big.

Ele também lembra que as próprias pessoas da comunidade têm a produção cultural e o empreendedorismo como fontes diretas de renda e de autonomia, destacando o compartilhamento e o fortalecimento comunitário. Vale reforçar que a cultura hip hop e diversas expressões periféricas contribuem para a arte autoral, as vendas de produtos e serviços e a produção local.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“É sobre a ‘quebrada’ trazer a economia criativa solidária como pauta dentro do REC’n’Play. As comunidades são reconhecidas como centros de criatividade, resiliência e inovação social, onde o futuro é ativamente transformado por meio de suas expressões culturais e formas de organização. A resistência atua como algo que proporciona mudanças positivas e novas perspectivas para o futuro. Sendo assim, reforça a ideia de um futuro construído com base na colaboração e no valor social, demonstrando o poder da comunidade em gerar dinheiro e se sustentar”, argumenta.

Para a Jornada de MC’s, que existe desde 2005, esse palco da periferia no REC’n’Play mostra que a criatividade desafia limites, saberes da ancestralidade e capacidade de reinvenção. Tudo isso a partir de formas de resistência social, cultural, política e econômica.

Divulgação
Imagem de Dj Big, que é curador no REC'n'Play e criador da Jornada de MC's, que celebra 20 anos de existência. - Divulgação

“A periferia tem identidade, é original, autêntica e com narrativas e vozes próprias. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que o hip hop tem suas raízes na cultura periférica e se espalhou globalmente, chegando para diversas classes sociais e tornando-se uma linguagem universal de expressão. Com a arte, resistimos, criamos, aprendemos e ensinamos que o futuro não se sonha, se constrói”, acrescenta Big.

A Jornada de MC’s também é um espaço de criação artística coletiva e de expressão da identidade, onde as habilidades são desenvolvidas a partir das temáticas racial, social, de gênero, política, cultural e educativa.

“Nossa 6ª edição dentro do Festival REC’n’PLAY é a prova dessa transformação! A jornada sempre está atenta em debater sobre as desigualdades, a evolução das comunidades e outras pautas que favoreçam novas pessoas do movimento e aquelas que começam a entrar nessa história”, comenta.

Personalidades nacionais

A Jornada de MC’s recebe:

  • BNegão (rapper, cantor, compositor e tocador de som);
  • Nega Gizza (rapper, comunicadora, ativista social e co-fundadora da Cufa);
  • Pastor Henrique Vieira (teólogo, sociólogo, historiador, escritor e deputado federal);
  • Dj Nino Leal (produtor musical e educador da cena hip hop e eletrônica no Brasil);
  • Rosângela Hilário (professora, pesquisadora e pós-doutora em Educação);
  • B-Boy Pelezinho (embaixador da Red Bull BC One Brasil e do The Notorious IBE).

“Nesses encontros, que são trocas de saberes entre artistas, pensadoras, pensadores, ativistas, empreendedoras e empreendedores de origem periférica, valorizamos a inteligência coletiva e o potencial de reinvenção das pessoas das ‘quebradas’. A gente tem um espaço de cocriação e debate sobre o futuro, onde também celebramos a inclusão e a diversidade”, pontua Big.

Atividades para as crianças

Entre as atividades do palco está a jornada para a criançada, com rimas, danças, oficinas e vivências de arte urbana. “É transformação e evolução que geram, consequentemente, talentos e descobertas. Essa iniciativa proporciona o crescimento da Jornada de MC’s, espalhando sua ideia para o público infantil”, conclui Dj Big.

Cultura popular

O movimento hip hop tem conexão direta com a cantoria e poesia popular. A oficina “Pedagogia da RIMA - O RAP do Repente!”, por exemplo, é realizada por Maggo MC, o primeiro campeão da Jornada de MC’s. Na programação também tem afoxé, coco, maracatu e capoeira. Oyá Alaxé (Recife) e Maracatu Nação Estrela, do Daruê Malungo (Recife), celebram no palco.

Divulgação
Imagem do Maracatu Nação Estrela, do Daruê Malungo (Recife), que entrará na programação do palco da Jornada no REC'n’Play 2025 - Divulgação

Já a capoeira é instigada pelos mestres pernambucanos Morcego, Caboclo e Didi, com a participação das crianças e adolescentes do Compaz Governador Eduardo Campos (comunidade Alto Santa Terezinha, Recife).

Mulheres no hip hop

Às 14h do dia 16 de outubro (quinta-feira), no auditório do Centro de Artesanato, ocorre a roda de conversa sobre “Empreendedorismo e economia criativa no hip hop feminino”, com a participação de mulheres referências do movimento hip hop de Pernambuco e nacional.

A final do Slam das Minas PE será realizada no palco da Jornada de MC’s, com definição da poeta da Região Metropolitana do Recife (RMR) que vai disputar o título estadual, podendo representar Pernambuco no Campeonato Brasileiro de Poesia Falada 2026 (SLAM BR).

Programação do palco - Rua do Bom Jesus (Bairro do Recife)

15/10 (quarta-feira)

14h30 às 23h - Jornada de MC’s

  • Participação: Pedro Stilo, Alado Nascimento, banda Porto Mix, Dicinho, Pacheco, Dj Turbo, Ratoeira Rec, recital Boca no Trombone e Rap de Afoitas

15h30 às 16h30 - Batalha Kids - Breaking

  • Dj: Big

16h às 17h30 - Os cinco elementos da cultura hip hop e seu importante papel na sociedade

  • Participação: Spider Luna, Pacheco, Maria Dinda, Dicinho, Nadilson - Power76, Nathália Ferreira, Tiger, Marília Ferro, Mylena Silva e Dj Big

17h às 16h - Oficina Breaking Kids – dançando e aprendendo com o hip hop

  • Facilitação: Alado Nascimento

16/10 (quinta-feira)

14h30 às 23h - Jornada de MC’s

  • Participação: Lenne Ferreira, Maracatu Nação Estrela, Pelezinho, Pajé IB, Afoxé Oyá Alaxé, Lety, Slam das Minas, Aj Rock e Bgirl San

17h às 18h30 - Nossas raízes, nosso futuro: diálogos sobre raça, respeito e a luta por um Brasil justo

  • Participação: Rosângela Hilário, Maria Helena Sampaio, Pablo Oxaguiam, Mãe Beth de Oxum, Alice Xukuru, Crislaine Venceslau e Elayne Souza

17/10 (sexta-feira)

14h30 às 23h - Jornada de MC’s

  • Participação: Cifrasol, Dj Big, Cyper Camará, Rimocrata, Dj Nino Leal, Ayrton, Lara França, Cosmus, Vitú e Baile Charme Recife

15h30 às 16h30 - Como a cultura hip hop pode induzir mobilidade social, combater a desinformação por meio da educação com qualidade e promover a qualificação profissional e transição de carreira?

  • Participação: Rosângela Hilário, Danilo Carias e Junior Baladeira

17h30 às 19h30 - Cypher Camará

  • Participação: Ayrton

18/10 (sábado)

14h30 às 23h30 - Jornada de MC’s

  • Participação: Felipe Araújo e Pernambuco Arte Cultural

14h às 15h30 - Oficina de dança charme

  • Participação: Márcio Fellipe, Rebeka Barbalho e Felipe Araújo

15h30 às 17h - Prestação de contas e acesso a projetos culturais (Lei Paulo Gustavo - LPG e Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - PNAB)

  • Participação: Hugo Fulco

16h às 17h - Roda de capoeira com os mestres Morcego, Caboclo e Didi (participação das crianças e adolescentes do Compaz Governador Eduardo Campos - comunidade Alto Santa Terezinha, Recife)

Programação das mesas de debate

15/10 (quarta-feira)

11h às 16h - Pedagogia da RIMA - O RAP do Repente! (local: ETE Porto Digital - Sala 4)

  • Facilitação: Maggo MC

14h15 às 15h45 - A música como ferramenta que muda o futuro e impulsiona a resistência da periferia (local: ETE Porto Digital - Auditório)

  • Debate: Zé Brown, BNegão, Nega Gizza e Cida Pedrosa
  • Mediação: Gabi Apolônio

16/10 (quinta-feira)

13h30 às 15h15 - À beira do colapso ambiental: arte, resistência e último ato da humanidade (local: Casa Zero - Sala de Descompressão)

  • Palestra: Paulo Queiroz

14h às 15h30 - Empreendedorismo e economia criativa no hip hop feminino (local: Centro de Artesanato - Auditório)

  • Debate: Luhh Clement, Cifrasol, Fabidonas, Edgleice Barbosa, Najdaty Andrade e Jouse Barata
  • Mediação: Nega Gizza

17/10 (sexta-feira)

10h às 11h30 - Educação perinatal antirracista reprogramando futuros e garantindo as vidas das crianças nas preciferias (local: Galeria Arte Plural)

  • Debate: Karla Quintino e Edileuza Maria

11h15 às 13h15 - Oficina técnica para DJ’s (local: Muafro)

  • Facilitação: Dj Nino Leal

14h às 15h15 - Hip hop, articulação política e estratégias de diálogos (local: Cais do Sertão - Auditório É do Povo)

  • Debate: pastor Henrique Vieira, deputado estadual João Paulo, Rosângela Hilário, Dj Big e coletivos do GT Hip Hop PE (Associação Metropolitana de Hip Hop PE, Pão e Tinta, Instituto Iputinga Sociocultural e Cores do Amanhã)
  • Mediação: Pedro Stilo

13h às 15h - Pegadas para o futuro (local: ETE. Porto Digital - Sala 3)

  • Facilitação: Leo Custom Art

18/10 (sábado)

14h às 15h - Potência da periferia: estruturando projetos de Hip-Hop (local: Livraria Jaqueira - Galeria)

  • Palestra: professor Jorge Henrique Soares

Homenagens

Em celebração aos 20 anos de existência, a Jornada de MC’s prepara um cerimonial para homenagear artistas, coletivos, figuras públicas e pessoas que fazem cultura hip hop em Pernambuco e no Brasil. Mais de 50 nomes recebem o reconhecimento.

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Horóscopo 15/10: Tenha cuidado com distrações pela manhã, mas espere oportunidades produtivas à tarde
Astrologia

Horóscopo 15/10: Tenha cuidado com distrações pela manhã, mas espere oportunidades produtivas à tarde
REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival
MÚSICA

REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival

Compartilhe

Tags