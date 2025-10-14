Grupo Tapete Voador lança álbum sobre lendas de Pernambuco com show gratuito no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação do disco infantil "Reza a Lenda" acontece neste sábado, 18, no Teatro Capiba, como parte da programação da Mostra de Música Leão do Norte

O grupo pernambucano Tapete Voador, formado por Milla Puntel e Bruna Peixoto, lança seu primeiro álbum de música infantil, intitulado "Reza a Lenda", com um show especial e gratuito neste sábado (18), às 16h, no Teatro Capiba, localizado no Sesc de Casa Amarela.

A apresentação faz parte da programação da 17ª Mostra de Música Leão do Norte. O álbum estará disponível nas plataformas de streaming a partir de sexta-feira (17).

Lendas pernambucanas viram música

Inspirado em um espetáculo teatral do próprio grupo, o álbum "Reza a Lenda" transforma em música o rico imaginário das lendas de Pernambuco. As nove faixas do disco abordam personagens e histórias conhecidas da tradição oral, como Cumadre Fulô, Cabra Cabriola, João Galafuz e Alamoa.

"Reza a Lenda nasce do desejo de valorizar nossas raízes culturais e, ao mesmo tempo, oferecer à infância uma experiência de imaginação, poesia e encantamento por meio da música", afirma a artista Milla Puntel.

Como assistir ao show?

O show de lançamento no Teatro Capiba é gratuito e aberto a todas as idades. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no site do Sesc PE, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será entregue na entrada do evento. Também haverá distribuição de ingressos no local, uma hora antes do show, a depender da disponibilidade.

Os alimentos arrecadados serão destinados ao projeto Sesc Mesa Brasil. No palco, Milla Puntel e Bruna Peixoto serão acompanhadas pelo produtor musical do disco, Manoel Malaquias, e pelos músicos Fernando Alakeiá e Daniel Alves.

Serviço