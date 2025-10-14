REC’n’Play 2025: Confira palcos, datas e horários dos shows do festival
Palcos Pernambuco Meu País, Recife Cidade da Música, Som na Rural, Jornada de MC’s, Sesc e Frege ocupam diferentes pontos do Bairro do Recife
O Bairro do Recife será tomado pelo REC’n’Play 2025, um dos maiores festivais de inovação do país, de quarta (15) a sábado (18). Além de painéis e experiências imersivas, o evento traz uma agenda musical, com palcos distribuídos por diferentes pontos da região.
O Governo de Pernambuco participa com o Palco Pernambuco Meu País, instalado no Cais do Sertão, que recebe shows de Catto (sexta-feira), Academia da Berlinda e Cordel do Fogo Encantado (sábado).
Outras iniciativas do governo no festival incluem o Cortejo Brincantes e o tradicional Som na Rural, na Rua Dona Maria César.
Já a Prefeitura do Recife promove o palco Recife, Cidade da Música, no Cais da Alfândega, com atrações como Ave Sangria e Otto (quinta-feira), Joyce Alane e Sandra de Sá (sexta-feira).
A programação municipal também inclui o palco da 20ª Jornada de MC’s, na Rua do Bom Jesus.
Também existem os palcos Frege (Avenida Rio Branco) e Sesc (Praça do Arsenal).
Fórum da Cadeia Produtiva da Cultura
O Som na Rural também será o ponto de encontro do Fórum da Cadeia Produtiva da Cultura, que neste ano discute o tema "Tradição e Tecnologia: inovação sem perder raízes".
Mediado por Roger de Renor, idealizador do projeto, o encontro propõe um diálogo sobre como os avanços tecnológicos podem coexistir com a preservação das tradições culturais.
Confira a programação musical do Rec N' Play:
Quarta-feira (15/10)
Som na Rural (Rua Dona Maria César)
15h30 - Fórum da Cadeira Produtiva da Cultura I Mesa “Tradição, Cultura e Tecnologia: inovação sem perder raízes” – com a secretária executiva de Cultura da Secult-PE, Yasmim Neves, a fundadora do Ponto de Cultura Coco de Umbigada, Mãe Beth de Oxum, o presidente do Homem da Meia Noite, Luis Adolfo, e o produtor musical, poeta e músico Clécio Rimas
18h - DJ Rimas Inc.
19h - Briê (Let’s Play)
20h20 - Café Preto (Let’s Play)
Palco Jornada de MCs (Rua do Bom Jesus)
15h45 Batalha Kids Break - DJ Big
17h30 Banda Porto Mix
18h Cypher de Dicinho, Pacheco e DJ Turbo
20h Ratoeira Rec - Coletivo Pão e Tinta
20h30 Recital Boca no Trambone - Coletivo Boca no Trambone
22h30 Rap de Afoitas
Palco Sesc (Praça do Arsenal)
18h30 Plugins
19h30 Lucio Maria
21h10 BNegão
Palco Frege (Avenida Rio Branco)
19h Luciano Magno
20h15 Oledário Lucena
21h30 Drão e Ray
Quinta-feira (16/10)
Som na Rural
15h30 - Fórum da Cadeira Produtiva da Cultura I Mesa “Arte e Tecnologia: transformações na cena cultural com o surgimento da inteligência artificial e novas tecnologias” – com o designer e cenógrafo Walther Holmes, o ilustrador Jota Zer0ff, o produtor musical, cantor, músico e compositor Lucio Maia, o músico e empresário em tecnologia Erick Hoover e o cantor e compositor Mago de Tarso
18h - DJ Makeda
19h - Sujistência (Let’s Play)
20h20 - Okado do Canal (Let’s Play)
Palco Recife, Cidade da Música (Cais da Alfândega)
19h Barbarize
20h20 Ave Sangria
22h Otto
20ª Jornada de MCs (Rua do Bom Jesus)
15h40 Maracatu Nação Estrela - Daruê Malungo
18h Dj Renna e DJ Big
18h30 Primeira Fase Batalha de Break - part. Pelezinho, B.Girl San, Aj Rock e Okado do Canal
19h30 Segunda Fase Batalha de Break
20h30 Afoxé Oyá Alaxé
21h Final Slam das Minas
22h Lety
Palco Frege (Avenida Rio Branco)
19h Thom
20h15 Platônicca
21h30 Cana Caiana
Palco Sesc (Praça do Arsenal)
18h30 Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi
19h40 Abulidu
20h40 Gabi do Carmo
22h20 Ticuqueiros
Sexta-feira (17/10)
Som na Rural
15h30 - Fórum da Cadeira Produtiva da Cultura I “Festivais e os impactos no mercado: desafios e benefícios para a cadeia produtiva” – com a diretora de Ações Culturais da Fundarpe e diretora geral do Festival Pernambuco Meu País, Carla Pereira, a vice-presidente da Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin), Melina Hickson, a CEO do Coquetel Molotov, Ana Garcia, o ator, cantor, compositor e produtor Fitti e o cantor, compositor, escritor e poeta Lirinha
18h - DJ DaMata
19h - Mestre Lua (Let’s Play)
20h20 - Clayton Barros (Let’s Play)
Palco Pernambuco Meu País (Cais do Sertão)
17h15 - Luana Tavares
18h15 - Fitti
19h45 - Catto
Palco Recife, Cidade da Música (Cais da Alfândega)
19h Del Rey
20h20 Joyce Alace
22h Sandra de Sá
20ª Jornada de MCs (Rua do Bom Jesus)
17h Dj Big
17h30 Cypher Camará
19h30 Rimocrata
19h50 DJ Nino Leal
20h20 Batalha de Open Style (Lara França e Airton)
20h40 Cosmus
21h Segunda Fase Batalha de Open Style
21h30 Vitú - Pocket Show
22h Baile Charme Rec
Palco Frege (Avenida Rio Branco)
17h30 Milton Raulino
19h Tagore
20h15 Zendo
21h30 Forte 5
Sábado (18/10)
Cortejo Brincantes
Concentração na Rua da Moeda (18h)
Afoxé Omim Sabá, Boi Estrela Solar, Caretas de Triunfo - Treca Alto Astral, Clube Carnavalesco Misto Elefante de Olinda, Clube de Alegorias e Críticas O Homem da Meia Noite, Maracatu Leão Dourado de Nazaré da Mata e Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos
Palco Pernambuco Meu País (Cais do Sertão)
20h - Academia da Berlinda
22h - Cordel do Fogo Encantado
20ª Jornada de MCs (Rua do Bom Jesus)
17h Batalha de Rima das Meinas - Batalha da Várzea
17h30 Yuri Barone
18h Dacruz e DJ LK
18h40 Cerimonial 20 anos de Jornada de MCs
19h 1ª Fase Batalhas de MC's final Jornada 20 anos
20h Show de lançamento Tiger rapper e a Patota
20h40 2ª Fase Batalhas de MC's final jornada 20 aos
21h40 Dj Karla Gnom
22h20 Final Batalhas de MC's
Palco Sesc (Praça do Arsenal)
11h Ludicanto
14h Trpe L.A.Legria
15h30 Carol Levy e Fábio Caio
17h Maracatu Quebra Baque
19h Pagode do Didi
Palco Frege (Avenida Rio Branco)
17h30 Guma
19h Mirela Hazin
20h15 Uana
21h30 Kid Camaleão
