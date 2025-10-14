REC’n’Play 2025 começa no Dia dos Professores com programação especial para educadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival começa com destaque para professores, que ganham acesso prioritário e oficinas sobre IA, inovação e futuro da sala de aula

O REC’n’Play 2025, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e educação do Brasil, começa nesta quarta-feira, 15 de outubro, com uma programação especial em homenagem ao Dia dos Professores. A abertura do festival celebra o papel dos educadores como agentes de transformação. No primeiro dia, diversas atividades no Bairro do Recife terão foco na educação, no uso da tecnologia em sala de aula e no futuro da profissão docente.

Professores têm acesso prioritário nas atividades do dia 15

Educadores que desejarem participar das atividades no dia 15 de outubro terão entrada prioritária exclusiva. Para isso, é necessário:

Chegar com até 5 minutos de antecedência ao início da atividade;

Apresentar um comprovante de vínculo com instituição de ensino, como carteira funcional ou holerite recente.

As atividades voltadas ao público docente estarão sinalizadas com a aba “Especial para os professores” no site e no app do festival.

Arena Educação: espaço dedicado aos professores

Localizada na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação será o ponto de encontro dos professores no festival. O local terá oficinas, palestras e experiências práticas sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) e ferramentas digitais na sala de aula.

Destaques da programação do dia dos Professores (15 de outubro)

UNIAESO – LAB (Rua do Bom Jesus, 137) 10h30 – Pensando com Máquinas: Uso crítico da IA e das mídias digitais na educação. 10h30 – MultiHexperiências: Experiências com tecnologias digitais nas disciplinas de Humanidades.

Cesar School (Cais do Apolo, 77) 14h15 – IA na Educação: Como a IA pode ajudar o professor a ensinar melhor, sem substituí-lo. 15h – Da Lousa ao Prompt de IA: Como um professor pode alcançar milhões de alunos com o apoio da tecnologia. 15h25 – Tecnologias e o futuro da escola: Discussão sobre os impactos das novas tecnologias na educação.

E.T.E. Porto Digital – Auditório (Av. Rio Branco, 193) 16h10 –Inovações Tecnológicas na Educação Continuada: Roda de conversa sobre estratégias digitais no ensino.



Espaço Sebrae na Rua: professores inovadores em destaque

Na Avenida Rio Branco, o Espaço Sebrae vai mostrar projetos criados por professores da rede pública que trazem inovação, propósito e impacto social para a sala de aula.

A partir das 9h, o debate de abertura “O educador e sua missão profissional” traz histórias inspiradoras de professores empreendedores. Entre os destaques da programação estão:

• 10h – Projeto Start Experiências: Empreendedorismo e inovação na educação profissional e tecnológica, com Koenigsberg Lee Ribeiro de Andrade

• 10h30 – Projeto LER ELGA: Promoção da leitura, da preservação ambiental e aprendizagens socioambientais, com Edizia Rodrigues

• 11h – Diversão com Graded Readers: o prazer de ler, brincar e aprender em família — um encontro entre inovação e afeto na educação bilíngue, com Maria do Carmo Bazante

• 11h30 – Dream Big, Speak Loud: Quando o aprendizado encontra o palco e o pódio, com Cassio Oliveira

• 13h – Juventude algorítmica: Identidade e relações sociais na era dos likes, com Lucas Glasner

• 14h – Jovens de Impacto: a escola como laboratório de inovação social, com Pedro Verda, cofundador da Verda, laboratório global de inovação social

• 15h – Projeto Prefiro morrer do que falar em público!, com Ricardo Francisco da Silva

• 15h30 – Brinquedos Manguetown, um movimento circular, com Danielle Mendonça Gomes

• 16h – Mãos que renascem: do lixo à beleza que inclui, com Joana D’Ark do Nascimento

• 16h30 – Práticas ESG: Educação que floresce, com Ana Paula Santos Fidelis

Outras programações

Além da abertura especial no Dia dos Professores, a programação voltada à educação continua nos dias seguintes do festival, com oficinas e minicursos que exploram o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial na prática docente:

16 de outubro (quarta-feira)

17h | Pensando com Máquinas: Educação Digital e Práticas Midiáticas em Tempos de IA (Parte 2)

Bunker Moeda – Sala v(dev) (Rua da Moeda, 131)

17 de outubro (quinta-feira)

13h | Minicurso do Prompt à Prática: Explorando a IA Generativa na Educação Cesar School – Sala 201 (Av. Cais do Apolo, 77)

17h | Pensando com Máquinas: Educação Digital e Práticas Midiáticas em Tempos de IA (Parte 3)

Bunker Moeda – Sala v(dev) (Rua da Moeda, 131)

18 de outubro (sexta-feira)

10h | RecrIAndo a Aula com IA – Temporada 2 Sede Porto Digital – Sala Rios (LAB) (Cais do Apolo, 222)

