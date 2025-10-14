REC’n’Play 2025 começa no Dia dos Professores com programação especial para educadores
Festival começa com destaque para professores, que ganham acesso prioritário e oficinas sobre IA, inovação e futuro da sala de aula
Clique aqui e escute a matéria
O REC’n’Play 2025, um dos maiores festivais de tecnologia, inovação e educação do Brasil, começa nesta quarta-feira, 15 de outubro, com uma programação especial em homenagem ao Dia dos Professores. A abertura do festival celebra o papel dos educadores como agentes de transformação. No primeiro dia, diversas atividades no Bairro do Recife terão foco na educação, no uso da tecnologia em sala de aula e no futuro da profissão docente.
Professores têm acesso prioritário nas atividades do dia 15
Educadores que desejarem participar das atividades no dia 15 de outubro terão entrada prioritária exclusiva. Para isso, é necessário:
- Chegar com até 5 minutos de antecedência ao início da atividade;
- Apresentar um comprovante de vínculo com instituição de ensino, como carteira funcional ou holerite recente.
As atividades voltadas ao público docente estarão sinalizadas com a aba “Especial para os professores” no site e no app do festival.
Arena Educação: espaço dedicado aos professores
Localizada na Rua da Alfândega, 35, a Arena Educação será o ponto de encontro dos professores no festival. O local terá oficinas, palestras e experiências práticas sobre o uso de Inteligência Artificial (IA) e ferramentas digitais na sala de aula.
Destaques da programação do dia dos Professores (15 de outubro)
- UNIAESO – LAB (Rua do Bom Jesus, 137)
- 10h30 – Pensando com Máquinas: Uso crítico da IA e das mídias digitais na educação.
- 10h30 – MultiHexperiências: Experiências com tecnologias digitais nas disciplinas de Humanidades.
- Cesar School (Cais do Apolo, 77)
- 14h15 – IA na Educação: Como a IA pode ajudar o professor a ensinar melhor, sem substituí-lo.
- 15h – Da Lousa ao Prompt de IA: Como um professor pode alcançar milhões de alunos com o apoio da tecnologia.
- 15h25 – Tecnologias e o futuro da escola: Discussão sobre os impactos das novas tecnologias na educação.
- E.T.E. Porto Digital – Auditório (Av. Rio Branco, 193)
- 16h10 –Inovações Tecnológicas na Educação Continuada: Roda de conversa sobre estratégias digitais no ensino.
Espaço Sebrae na Rua: professores inovadores em destaque
Na Avenida Rio Branco, o Espaço Sebrae vai mostrar projetos criados por professores da rede pública que trazem inovação, propósito e impacto social para a sala de aula.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A partir das 9h, o debate de abertura “O educador e sua missão profissional” traz histórias inspiradoras de professores empreendedores. Entre os destaques da programação estão:
• 10h – Projeto Start Experiências: Empreendedorismo e inovação na educação profissional e tecnológica, com Koenigsberg Lee Ribeiro de Andrade
• 10h30 – Projeto LER ELGA: Promoção da leitura, da preservação ambiental e aprendizagens socioambientais, com Edizia Rodrigues
• 11h – Diversão com Graded Readers: o prazer de ler, brincar e aprender em família — um encontro entre inovação e afeto na educação bilíngue, com Maria do Carmo Bazante
• 11h30 – Dream Big, Speak Loud: Quando o aprendizado encontra o palco e o pódio, com Cassio Oliveira
• 13h – Juventude algorítmica: Identidade e relações sociais na era dos likes, com Lucas Glasner
• 14h – Jovens de Impacto: a escola como laboratório de inovação social, com Pedro Verda, cofundador da Verda, laboratório global de inovação social
• 15h – Projeto Prefiro morrer do que falar em público!, com Ricardo Francisco da Silva
• 15h30 – Brinquedos Manguetown, um movimento circular, com Danielle Mendonça Gomes
• 16h – Mãos que renascem: do lixo à beleza que inclui, com Joana D’Ark do Nascimento
• 16h30 – Práticas ESG: Educação que floresce, com Ana Paula Santos Fidelis
Outras programações
Além da abertura especial no Dia dos Professores, a programação voltada à educação continua nos dias seguintes do festival, com oficinas e minicursos que exploram o uso de tecnologias digitais e inteligência artificial na prática docente:
16 de outubro (quarta-feira)
- 17h | Pensando com Máquinas: Educação Digital e Práticas Midiáticas em Tempos de IA (Parte 2)
Bunker Moeda – Sala v(dev) (Rua da Moeda, 131)
17 de outubro (quinta-feira)
- 13h | Minicurso do Prompt à Prática: Explorando a IA Generativa na Educação Cesar School – Sala 201 (Av. Cais do Apolo, 77)
- 17h | Pensando com Máquinas: Educação Digital e Práticas Midiáticas em Tempos de IA (Parte 3)
Bunker Moeda – Sala v(dev) (Rua da Moeda, 131)
18 de outubro (sexta-feira)
- 10h | RecrIAndo a Aula com IA – Temporada 2 Sede Porto Digital – Sala Rios (LAB) (Cais do Apolo, 222)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />