Um amor esquecido pode voltar à cena e bagunçar a rotina de 4 signos
O clima sentimental muda de tom e o passado resolve testar corações que juravam estar em paz. Quatro signos vão viver reencontros com surpresas
Clique aqui e escute a matéria
A energia dos próximos dias promete abrir portais emocionais.
Conversas inacabadas, mensagens fora de hora e encontros improváveis podem trazer à tona o que ainda pulsa, mesmo depois de muito tempo.
Câncer
Câncer pode ser pego de surpresa por uma lembrança que ganha corpo de novo. Um antigo amor reaparece em um momento de vulnerabilidade, e o reencontro pode ser mais intenso do que você imagina.
O coração vai oscilar entre acolher ou se proteger, mas, no fundo, você sente que há algo que precisa ser dito ou encerrado. A energia pede sinceridade e coragem emocional.
Libra
Alguém que te conhece bem demais pode voltar com um discurso convincente. A conexão é inegável, mas o desafio é entender se essa pessoa quer construir algo novo ou apenas revisitar o que restou.
Você vai perceber detalhes nas entrelinhas: gestos, olhares e silêncios que dizem mais do que palavras. Evite decisões apressadas, o tempo vai mostrar se o que vem é reencontro ou recaída.
Escorpião
Um contato que parecia enterrado pode ressurgir do nada, mexendo com tudo que você acreditava estar resolvido.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A intensidade emocional será difícil de disfarçar, e o magnetismo entre vocês pode reacender de forma irresistível. A diferença agora é que você está mais consciente do seu poder e não aceita migalhas. Se for para reviver, que seja com reciprocidade.
Peixes
Um sonho, uma música ou até uma coincidência vai te fazer lembrar de alguém que marcou fundo. E, de repente, o universo parece conspirar para um reencontro.
As conversas podem acontecer de maneira sutil, mas o impacto será grande. Existe a chance de recomeço, mas só se houver clareza e vontade mútua. O coração está mais sensível, então escute a intuição antes de abrir a porta outra vez.