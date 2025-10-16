28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira
Até o dia 26 de outubro, capital recebe espetáculos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais e pernambucanas
Clique aqui e escute a matéria
O 28º Festival Internacional de Dança do Recife começa nesta sexta-feira (17) e segue até 26 de outubro, reunindo mais de 20 espetáculos gratuitos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais vindas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.
Com o tema "Memória em Movimento", a edição homenageia o Acervo RecorDança, coletivo pernambucano dedicado à preservação da memória da dança no estado.
A programação inclui ainda aulão de frevo, exposição de artes visuais, Cine Dança, oficina e mais uma edição do projeto Primeira Cena, que abre espaço para artistas e grupos iniciantes se apresentarem em palcos da cidade. Você confere a lista completa no fim da matéria.
Abertura
A abertura será com o Grupo Corpo, de Minas Gerais, em uma celebração dupla: a estreia do festival e o aniversário de 50 anos da companhia. O espetáculo "Piracema", que acaba de entrar em circulação nacional, terá duas apresentações, nesta sexta (17) e sábado (18), no Teatro de Santa Isabel.
Exposições
No sábado (18), o Museu Murillo La Greca recebe a Tardezinha no La Greca, com DJ Phino, marcando a abertura da mostra "RecorDança: Acervo em Movimento". A exposição aborda o trabalho do coletivo homenageado, que atua em três frentes principais:
- a criação de um acervo virtual com fotos, programas, vídeos, áudios e entrevistas;
- a promoção de ações pedagógicas e de difusão, como documentários, podcasts e mostras;
- e o investimento em pesquisa.
Outra exposição estreia no Teatro Hermilo Borba Filho: "Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento", que propõe um diálogo entre dança, ancestralidade e identidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Destaques internacionais
Entre os destaques do primeiro fim de semana está o espetáculo "Le Sacre du Sucre" (A Sagração do Açúcar, em tradução livre), da companhia Cie Trilogie – Léna Blou, de Guadalupe, território ultramarino francês no Caribe.
A apresentação, marcada para o sábado (18) no Teatro do Parque, chega ao Recife em parceria com o Consulado da França e a Oficina Brennand. A obra revisita as memórias amargas associadas à produção da cana-de-açúcar e à herança colonial.
Também integra a programação "Ellas en Lorca", coprodução da Companhia Rosa Flamenca, resultado de parceria entre artistas do Brasil e da Espanha, em colaboração com a Embaixada da Espanha e o Instituto Cervantes. O espetáculo será apresentado em 23 de outubro.
Encerramento
O encerramento será com "À un endroit du début", da renomada bailarina Germaine Acogny, considerada a pioneira da dança contemporânea na África, ao lado do francês Mikaël Serre.
A obra combina danças tradicionais senegalesas com técnicas contemporâneas aprendidas em Nova York nos anos 1970. O espetáculo integra também a programação da 34ª edição do Feteag - Festival de Teatro do Agreste.
Programação do 28º Festival Internacional de Dança do Recife
Dia 17 (sexta-feira)
Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)
19h | Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Dia 18 (sábado)
Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento
A partir das 14h | Murillo La Greca
Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento
18h | Teatro Hermilo Borba Filho
Show de Flaira Ferro (PE)
19h | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras
Le Sacre du Sucre – Léna Blou (França)
20h | Teatro do Parque
Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)
20h | Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Dia 19 (domingo)
Aulão de Frevo – com Flaira Ferro (PE)
10h às 11h30 | Teatro Hermilo Borba Filho
Cavalas – Alana Falcão e Ana Brandão (BA)
18h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Dia 20 (segunda-feira)
Nações Africanas – Bacnaré (PE)
14h | Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras
Dia 21 (terça-feira)
Memória do Mundo – Cia Etc. (PE)
12h | Praça do Derby
Projeto Primeira Cena
19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Espetáculos: Meu Frevo é Assim (Cia de Dança Recifervo), Corpo Fé: Trânsitos de Presenças, Ausências e Águas (Irys Oliveira), Fissura (Samuel José) e Corpos que Dançam entre Gerações e Memórias (Escola Viradança)
Cine Dança
19h | Teatro do Parque
Filmes: Rastros e Rotas (Yuriê Perazzini – ES), Saramuná (Gabriela Moura – PE), Repentino (Drica Ayub – PE), Cartas de Despedida (Samuel Dompierry – BA) e Andanças (Cia NuA – PR)
Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência – Balé Afro Raízes (PE)
20h | Teatro do Parque
Dia 22 (quarta-feira)
Dancemos... que o mundo se acaba! – BiNeural-MonoKultur (Argentina)
10h e 14h | Teatro do Parque
Bolor – Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras
Delírio – Ângelo Madureira (SP)
20h | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras
Dia 23 (quinta-feira)
Ellas En Lorca – Companhia Rosa Flamenca (Espanha)
19h | Teatro Apolo
Onde a Vida Insiste – Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
19h | Praça da Várzea
Acessibilidade: Libras
Corpos – Cia La Mangroove (França)
20h | Teatro do Parque
Dia 24 (sexta-feira)
Orunmmilá – Orun Santana (PE)
14h e 19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras
Para Expectativa Somente Desvios – Marcos Teófilo (PE)
20h30 | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras
Dia 25 (sábado)
Batalha da Escadaria (PE) + From Afrobeats to Hip Hop Heat! – Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)
15h às 21h | Compaz Eduardo Campos
O Encontro da Tempestade e a Guerra – Circo Experimental Negro (PE)
17h | Teatro Apolo
Ciclobrega – Lúden Cia de Dança (PE)
18h | Teatro Hermilo Borba Filho
Dia 26 (domingo)
Cavalo Marinho Estrela Brilhante – Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)
16h | Teatro Hermilo Borba Filho
À un endroit du début – Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)
19h | Teatro de Santa Isabel