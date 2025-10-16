fechar
28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira

Até o dia 26 de outubro, capital recebe espetáculos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais e pernambucanas

Por Emannuel Bento Publicado em 16/10/2025 às 12:15
"Piracema", Grupo Corpo, de Minas Gerais, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife
"Piracema", Grupo Corpo, de Minas Gerais, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife

28º Festival Internacional de Dança do Recife começa nesta sexta-feira (17) e segue até 26 de outubro, reunindo mais de 20 espetáculos gratuitos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais vindas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Com o tema "Memória em Movimento", a edição homenageia o Acervo RecorDança, coletivo pernambucano dedicado à preservação da memória da dança no estado.

A programação inclui ainda aulão de frevo, exposição de artes visuais, Cine Dança, oficina e mais uma edição do projeto Primeira Cena, que abre espaço para artistas e grupos iniciantes se apresentarem em palcos da cidade. Você confere a lista completa no fim da matéria.

Abertura

A abertura será com o Grupo Corpo, de Minas Gerais, em uma celebração dupla: a estreia do festival e o aniversário de 50 anos da companhia. O espetáculo "Piracema", que acaba de entrar em circulação nacional, terá duas apresentações, nesta sexta (17) e sábado (18), no Teatro de Santa Isabel.

Exposições

No sábado (18), o Museu Murillo La Greca recebe a Tardezinha no La Greca, com DJ Phino, marcando a abertura da mostra "RecorDança: Acervo em Movimento". A exposição aborda o trabalho do coletivo homenageado, que atua em três frentes principais:

  • a criação de um acervo virtual com fotos, programas, vídeos, áudios e entrevistas;
  • a promoção de ações pedagógicas e de difusão, como documentários, podcasts e mostras;
  • e o investimento em pesquisa.

Outra exposição estreia no Teatro Hermilo Borba Filho: "Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento", que propõe um diálogo entre dança, ancestralidade e identidade.

Destaques internacionais

HURGON PHILIPPE/DIVULGAÇÃO
"Le Sacre du Sucre", da Cie Trilogie-Léna Blour, de Guadalupe, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife

Entre os destaques do primeiro fim de semana está o espetáculo "Le Sacre du Sucre" (A Sagração do Açúcar, em tradução livre), da companhia Cie Trilogie – Léna Blou, de Guadalupe, território ultramarino francês no Caribe.

A apresentação, marcada para o sábado (18) no Teatro do Parque, chega ao Recife em parceria com o Consulado da França e a Oficina Brennand. A obra revisita as memórias amargas associadas à produção da cana-de-açúcar e à herança colonial.

Também integra a programação "Ellas en Lorca", coprodução da Companhia Rosa Flamenca, resultado de parceria entre artistas do Brasil e da Espanha, em colaboração com a Embaixada da Espanha e o Instituto Cervantes. O espetáculo será apresentado em 23 de outubro.

Encerramento

DIVULGAÇÃO
"A? un endroit du de?but", da célebre bailarina Germaine Acogny, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife

O encerramento será com "À un endroit du début", da renomada bailarina Germaine Acogny, considerada a pioneira da dança contemporânea na África, ao lado do francês Mikaël Serre.

A obra combina danças tradicionais senegalesas com técnicas contemporâneas aprendidas em Nova York nos anos 1970. O espetáculo integra também a programação da 34ª edição do Feteag - Festival de Teatro do Agreste.

Programação do 28º Festival Internacional de Dança do Recife

Dia 17 (sexta-feira)

Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)
19h | Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 18 (sábado)

Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento
A partir das 14h | Murillo La Greca

Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento
18h | Teatro Hermilo Borba Filho

Show de Flaira Ferro (PE)
19h | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras

Le Sacre du Sucre – Léna Blou (França)
20h | Teatro do Parque

Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)
20h | Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 19 (domingo)

Aulão de Frevo – com Flaira Ferro (PE)
10h às 11h30 | Teatro Hermilo Borba Filho

Cavalas – Alana Falcão e Ana Brandão (BA)
18h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 20 (segunda-feira)

Nações Africanas – Bacnaré (PE)
14h | Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras

Dia 21 (terça-feira)

Memória do Mundo – Cia Etc. (PE)
12h | Praça do Derby

Projeto Primeira Cena
19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Espetáculos: Meu Frevo é Assim (Cia de Dança Recifervo), Corpo Fé: Trânsitos de Presenças, Ausências e Águas (Irys Oliveira), Fissura (Samuel José) e Corpos que Dançam entre Gerações e Memórias (Escola Viradança)

Cine Dança
19h | Teatro do Parque
Filmes: Rastros e Rotas (Yuriê Perazzini – ES), Saramuná (Gabriela Moura – PE), Repentino (Drica Ayub – PE), Cartas de Despedida (Samuel Dompierry – BA) e Andanças (Cia NuA – PR)

Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência – Balé Afro Raízes (PE)
20h | Teatro do Parque

Dia 22 (quarta-feira)

Dancemos... que o mundo se acaba! – BiNeural-MonoKultur (Argentina)
10h e 14h | Teatro do Parque

Bolor – Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras

Delírio – Ângelo Madureira (SP)
20h | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras

Dia 23 (quinta-feira)

Ellas En Lorca – Companhia Rosa Flamenca (Espanha)
19h | Teatro Apolo

Onde a Vida Insiste – Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
19h | Praça da Várzea
Acessibilidade: Libras

Corpos – Cia La Mangroove (França)
20h | Teatro do Parque

Dia 24 (sexta-feira)

Orunmmilá – Orun Santana (PE)
14h e 19h | Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras

Para Expectativa Somente Desvios – Marcos Teófilo (PE)
20h30 | Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras

Dia 25 (sábado)

Batalha da Escadaria (PE) + From Afrobeats to Hip Hop Heat! – Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)
15h às 21h | Compaz Eduardo Campos

O Encontro da Tempestade e a Guerra – Circo Experimental Negro (PE)
17h | Teatro Apolo

Ciclobrega – Lúden Cia de Dança (PE)
18h | Teatro Hermilo Borba Filho

Dia 26 (domingo)

Cavalo Marinho Estrela Brilhante – Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)
16h | Teatro Hermilo Borba Filho

À un endroit du début – Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)
19h | Teatro de Santa Isabel

