28º Festival Internacional de Dança do Recife tem mais de 20 espetáculos em outubro; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Até o dia 26 de outubro, capital recebe espetáculos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais e pernambucanas

Clique aqui e escute a matéria

O 28º Festival Internacional de Dança do Recife começa nesta sexta-feira (17) e segue até 26 de outubro, reunindo mais de 20 espetáculos gratuitos de países como França, Espanha e Argentina, além de atrações nacionais vindas de São Paulo, Minas Gerais e Bahia.

Com o tema "Memória em Movimento", a edição homenageia o Acervo RecorDança, coletivo pernambucano dedicado à preservação da memória da dança no estado.

Leia Também Conheça Lénablou, coreógrafa caribenha que traz a dança Gwoka para Pernambuco

A programação inclui ainda aulão de frevo, exposição de artes visuais, Cine Dança, oficina e mais uma edição do projeto Primeira Cena, que abre espaço para artistas e grupos iniciantes se apresentarem em palcos da cidade. Você confere a lista completa no fim da matéria.

Abertura

A abertura será com o Grupo Corpo, de Minas Gerais, em uma celebração dupla: a estreia do festival e o aniversário de 50 anos da companhia. O espetáculo "Piracema", que acaba de entrar em circulação nacional, terá duas apresentações, nesta sexta (17) e sábado (18), no Teatro de Santa Isabel.

Exposições

No sábado (18), o Museu Murillo La Greca recebe a Tardezinha no La Greca, com DJ Phino, marcando a abertura da mostra "RecorDança: Acervo em Movimento". A exposição aborda o trabalho do coletivo homenageado, que atua em três frentes principais:

a criação de um acervo virtual com fotos, programas, vídeos, áudios e entrevistas;

a promoção de ações pedagógicas e de difusão, como documentários, podcasts e mostras;

e o investimento em pesquisa.

Outra exposição estreia no Teatro Hermilo Borba Filho: "Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento", que propõe um diálogo entre dança, ancestralidade e identidade.

Destaques internacionais

"Le Sacre du Sucre", da Cie Trilogie-Léna Blour, de Guadalupe, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife - HURGON PHILIPPE/DIVULGAÇÃO

Entre os destaques do primeiro fim de semana está o espetáculo "Le Sacre du Sucre" (A Sagração do Açúcar, em tradução livre), da companhia Cie Trilogie – Léna Blou, de Guadalupe, território ultramarino francês no Caribe.

A apresentação, marcada para o sábado (18) no Teatro do Parque, chega ao Recife em parceria com o Consulado da França e a Oficina Brennand. A obra revisita as memórias amargas associadas à produção da cana-de-açúcar e à herança colonial.

Também integra a programação "Ellas en Lorca", coprodução da Companhia Rosa Flamenca, resultado de parceria entre artistas do Brasil e da Espanha, em colaboração com a Embaixada da Espanha e o Instituto Cervantes. O espetáculo será apresentado em 23 de outubro.

Encerramento

"A? un endroit du de?but", da célebre bailarina Germaine Acogny, integra o 23º Festival Internacional de Dança do Recife - DIVULGAÇÃO

O encerramento será com "À un endroit du début", da renomada bailarina Germaine Acogny, considerada a pioneira da dança contemporânea na África, ao lado do francês Mikaël Serre.

A obra combina danças tradicionais senegalesas com técnicas contemporâneas aprendidas em Nova York nos anos 1970. O espetáculo integra também a programação da 34ª edição do Feteag - Festival de Teatro do Agreste.

Programação do 28º Festival Internacional de Dança do Recife

Dia 17 (sexta-feira)

Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)

19h | Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 18 (sábado)

Tardezinha no La Greca e abertura da exposição RecorDança: Acervo em Movimento

A partir das 14h | Murillo La Greca

Exposição Corpo Ancestral: Dança Nagô em Movimento

18h | Teatro Hermilo Borba Filho

Show de Flaira Ferro (PE)

19h | Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras

Le Sacre du Sucre – Léna Blou (França)

20h | Teatro do Parque

Parabelo e Piracema – Grupo Corpo (MG)

20h | Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 19 (domingo)

Aulão de Frevo – com Flaira Ferro (PE)

10h às 11h30 | Teatro Hermilo Borba Filho

Cavalas – Alana Falcão e Ana Brandão (BA)

18h | Teatro Hermilo Borba Filho

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Dia 20 (segunda-feira)

Nações Africanas – Bacnaré (PE)

14h | Teatro do Parque

Acessibilidade: Libras

Dia 21 (terça-feira)

Memória do Mundo – Cia Etc. (PE)

12h | Praça do Derby

Projeto Primeira Cena

19h | Teatro Hermilo Borba Filho

Espetáculos: Meu Frevo é Assim (Cia de Dança Recifervo), Corpo Fé: Trânsitos de Presenças, Ausências e Águas (Irys Oliveira), Fissura (Samuel José) e Corpos que Dançam entre Gerações e Memórias (Escola Viradança)

Cine Dança

19h | Teatro do Parque

Filmes: Rastros e Rotas (Yuriê Perazzini – ES), Saramuná (Gabriela Moura – PE), Repentino (Drica Ayub – PE), Cartas de Despedida (Samuel Dompierry – BA) e Andanças (Cia NuA – PR)

Os Guerreiros: A Luta pela Sobrevivência – Balé Afro Raízes (PE)

20h | Teatro do Parque

Dia 22 (quarta-feira)

Dancemos... que o mundo se acaba! – BiNeural-MonoKultur (Argentina)

10h e 14h | Teatro do Parque

Bolor – Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

19h | Teatro Hermilo Borba Filho

Acessibilidade: Libras

Delírio – Ângelo Madureira (SP)

20h | Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras

Dia 23 (quinta-feira)

Ellas En Lorca – Companhia Rosa Flamenca (Espanha)

19h | Teatro Apolo

Onde a Vida Insiste – Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

19h | Praça da Várzea

Acessibilidade: Libras

Corpos – Cia La Mangroove (França)

20h | Teatro do Parque

Dia 24 (sexta-feira)

Orunmmilá – Orun Santana (PE)

14h e 19h | Teatro Hermilo Borba Filho

Acessibilidade: Libras

Para Expectativa Somente Desvios – Marcos Teófilo (PE)

20h30 | Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras

Dia 25 (sábado)

Batalha da Escadaria (PE) + From Afrobeats to Hip Hop Heat! – Serafin’s Company (PE) + Batalha de All Style (PE) + Baile Charme (PE)

15h às 21h | Compaz Eduardo Campos

O Encontro da Tempestade e a Guerra – Circo Experimental Negro (PE)

17h | Teatro Apolo

Ciclobrega – Lúden Cia de Dança (PE)

18h | Teatro Hermilo Borba Filho

Dia 26 (domingo)

Cavalo Marinho Estrela Brilhante – Corpo, Brincadeira e Tradição Viva (PE)

16h | Teatro Hermilo Borba Filho

À un endroit du début – Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal e França)

19h | Teatro de Santa Isabel

