Governadora Raquel Lyra assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem, no Centro do Recife
Obra no Museu do Trem tem previsão de 10 meses e será executada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).
A governadora Raquel Lyra deu a ordem de serviço, nesta terça-feira (7), para o início da requalificação do Museu do Trem, localizado no bairro de São José, Recife, um marco da história ferroviária instalado na antiga Estação Central.
O projeto envolve um investimento total de R$ 3,2 milhões. Os trabalhos serão executados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e têm uma previsão de duração de 10 meses.
Para a governadora, esta ação representa o compromisso do governo com a cultura pernambucana, inserida no maior investimento da história do Estado em patrimônio material e imaterial.
"Pernambuco é um estado único, diferente de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, porque tem uma cultura forte e uma história marcante. Este museu está tendo agora a oportunidade de ser restaurado, depois de tantos anos fechado", destaca Raquel.
Com esta assinatura, o Governo de Pernambuco alcança a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções no patrimônio histórico.
A obra de requalificação incluirá uma série de serviços abrangentes, como imunização geral contra agentes xilófagos (cupins), recuperação da cobertura da gare, revisão e modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, e restauração de pisos e forros em madeira.
A secretária de Cultura, Cacau de Paula, afirmou que o espaço será devolvido ao público de forma mais interativa, "proporcionando uma experiência cultural mais rica e envolvente aos visitantes", disse.
Esta nova e abrangente etapa de restauro foi demandada após a obra anterior, que havia sido concluída no final de 2024. Naquela intervenção anterior, foram realizadas obras em esquadrias, portas, janelas, coberta e pintura externa. No entanto, foram identificados danos estruturais adicionais em elementos de madeira, causados por uma infestação de cupins xilófagos, atingindo forros, pisos e a cobertura, o que exigiu esta nova etapa de maior escopo.
Além da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, estiveram presentes na agenda a secretária de Cultura, Cacau de Paula; a presidente da Fundarpe, Renata Borba; o deputado estadual Antônio Moraes; o secretário da Casa Militar, Hercílio Mamede; e o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco (Iphan), Fred Brennand.