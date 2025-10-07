fechar
Governadora Raquel Lyra assina ordem de serviço para requalificação do Museu do Trem, no Centro do Recife

Obra no Museu do Trem tem previsão de 10 meses e será executada pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Por Thallys Menezes Publicado em 07/10/2025 às 23:39
Raquel Lyra promove requalificação do Museu do Trem.
Raquel Lyra promove requalificação do Museu do Trem. - Hesíodo Góes/Secom

A governadora Raquel Lyra deu a ordem de serviço, nesta terça-feira (7), para o início da requalificação do Museu do Trem, localizado no bairro de São José, Recife, um marco da história ferroviária instalado na antiga Estação Central.

O projeto envolve um investimento total de R$ 3,2 milhões. Os trabalhos serão executados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e têm uma previsão de duração de 10 meses.

Para a governadora, esta ação representa o compromisso do governo com a cultura pernambucana, inserida no maior investimento da história do Estado em patrimônio material e imaterial.

"Pernambuco é um estado único, diferente de qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, porque tem uma cultura forte e uma história marcante. Este museu está tendo agora a oportunidade de ser restaurado, depois de tantos anos fechado", destaca Raquel.

Com esta assinatura, o Governo de Pernambuco alcança a marca de R$ 75 milhões investidos em 13 intervenções no patrimônio histórico.

A obra de requalificação incluirá uma série de serviços abrangentes, como imunização geral contra agentes xilófagos (cupins), recuperação da cobertura da gare, revisão e modernização das instalações elétricas e hidrossanitárias, instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, e restauração de pisos e forros em madeira.

A secretária de Cultura, Cacau de Paula, afirmou que o espaço será devolvido ao público de forma mais interativa, "proporcionando uma experiência cultural mais rica e envolvente aos visitantes", disse.

Esta nova e abrangente etapa de restauro foi demandada após a obra anterior, que havia sido concluída no final de 2024. Naquela intervenção anterior, foram realizadas obras em esquadrias, portas, janelas, coberta e pintura externa. No entanto, foram identificados danos estruturais adicionais em elementos de madeira, causados por uma infestação de cupins xilófagos, atingindo forros, pisos e a cobertura, o que exigiu esta nova etapa de maior escopo.

Além da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, estiveram presentes na agenda a secretária de Cultura, Cacau de Paula; a presidente da Fundarpe, Renata Borba; o deputado estadual Antônio Moraes; o secretário da Casa Militar, Hercílio Mamede; e o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco (Iphan), Fred Brennand.

